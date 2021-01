Frankenthal: Stadtklinik öffnet zum 27. Januar 2021 – nach zweiter Corona-Reihentestung

Frankenthal – Nach der zweiten Corona-Reihentestung sind nun in der Stadtklinik Frankenthal 48 positive Corona-Fälle zu verzeichnen: insgesamt 20 Patienten, 28 Mitarbeiter. 18 Fälle sind erst in der Zweittestung neu aufgetreten. Damit sind acht Fälle in der Patientenschaft neu, und zehn neue bei den Mitarbeitern.

Alle anwesenden Mitarbeiter haben sich testen lassen: 712 Mitarbeiter waren es bei der Zweittestung von insgesamt 735 Beschäftigten. Auch alle Patienten haben sich der Zweittestung unterzogen.

Alle betroffenen Patienten sind in der Abteilung, in der das Ausbruchsgeschehen festgestellt wurde – sowie auf der Covid-Station. Alle Patienten, die erst jetzt bei der Zweittestung positiv aufgefallen sind, bekommen eine dritte Testung und sind isoliert.

Ab 27. Januar haben alle Abteilungen der Stadtklinik wieder geöffnet – allerdings mit einer begrenzten Aufnahme bis 1. Februar. Diese begrenzte Aufnahme hängt mit dem „Quarantäne-Aufnahmekonzept“ zusammen; alle neuen Patienten bleiben im Einzelzimmer bis ihr PCR-Testergebnis vorliegt.

Alle Abteilungen sind geöffnet, werden aber zunächst bis 1. Februar keine elektiven Eingriffe vornehmen. Auch die Gynäkologie mit Kreißsaal hat wieder offen. Ebenso die Psychiatrie – die u.a. auch verstärkten Hygienevorschriften unterliegt.

Auch bei den Mitarbeitern gibt es engere Test-Intervalle – alle werden nun zweimal die Woche getestet.

Stadtklinik Frankenthal – Ergebnisse der ersten Reihentestung (22. Januar)

Nach einem Ausbruchsgeschehen in der chirurgischen Abteilung erlegte sich die Stadtklinik Frankenthal einen freiwilligen Aufnahmestopp bis zum 26. Januar auf. Zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter erfolgt eine Reihentestung: die Ergebnisse der ersten Reihentestung liegen nun vor. Die zweite Reihentestung beginnt heute und läuft bis einschließlich Sonntag.

Insgesamt sind glücklicherweise lediglich 30 positive Testergebnisse bei der Stadtklinik eingegangen. Corona-positiv sind: 12 Patienten, 13 Mitarbeiter aus der Pflege, vier Ärzte, eine Verwaltungskraft. Über 700 Mitarbeiter und rund 200 Patienten haben sich testen lassen. Ebenso erfreulich ist, dass sich das Ausbruchsgeschehen nicht innerhalb der Klinik weiterverbreitet hat. Die Mitarbeiter und Patienten sind ausschließlich auf der Chirurgie und der covid-Station eingesetzt bzw. untergebracht.

Die Öffnung der Klinik zum 27. Januar gilt als wahrscheinlich. Die Ergebnisse der zweiten Reihentestung müssen aber abgewartet werden.

Meldung vom 17. Januar

Stadtklinik Frankenthal beschließt freiwilligen Aufnahmestopp