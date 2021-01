Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund der kompletten Schulschließungen bis Mitte Februar 2021 erfolgen die Schulanmeldungen am Leibniz-Gymnasium ausschließlich per Post oder per Briefeinwurf.

Eine Anmeldung ist ab dem 1. Februar 2021 bis zum 9. Februar 2021 möglich. Dasselbe gilt auch für die Anmeldungen zur Nachmittagsbetreuung.

Nähere Details zum Ablauf und den erforderlichen Unterlagen gibt es auf der Homepage der Schule (www.lg-nw.de).