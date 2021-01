Mannheim: Dennis Jastrzembski wechselt auf Leihbasis zum SV Waldhof Mannheim

Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim ist nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden und nimmt den 20-jährigen Dennis Jastrzembski unter Vertrag. Der aktuelle polnische U21-Nationalspieler steht bei Hertha BSC unter Vertrag, lief zuletzt jedoch auf Leihbasis in der 2. Bundesliga für den SC Paderborn auf. Bis zum Saisonende wird Dennis Jastrzembski nun für den SVW in blau und schwarz auflaufen.

Neben elf Einsätzen in der ersten Bundesliga stand Dennis Jastrzembski in der U19- Bundesliga Nord/Nordost 41 mal auf dem Rasen und sammelte dort 31 Scorerpunkte (11 Tore, 20 Assists). Ebenfalls durchlief Dennis Jastrzembski diverse Jugend-Nationalmannschaften der polnischen und deutschen Auswahl.

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass Dennis in dieser Saison für uns auflaufen wird. Mit seiner Geschwindigkeit wird er unserem Spiel eine weitere Alternative in der Offensive anbieten können. Trotz seines jungen Alters hat er bereits 11 Spiele in der 1. Bundesliga absolvieren können, was für seine gute individuelle Qualität spricht. Wir haben ihn sehr genau beobachtet und sind uns sicher, dass er uns weiterhelfen kann“, so Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance erhalten habe, in dieser Rückrunde für den SVW auflaufen zu können. Die Spielweise der Mannschaft gefällt mir wirklich sehr und passt gut zu meinen Stärken. Ich möchte dem Verein helfen, die Saisonziele zu erreichen und freue mich auf die kommenden Monate mit dem Team“, so Dennis Jastrzembski.