Heidelberg-Ziegelhausen: Leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Heidelberg (ots) – Am Montag um kurz nach acht Uhr kam es in der Kleingemünder

Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem sich eine 38-jährige Fahrerin eines Fords

leicht verletzte. Die 38-Jährige wollte von der Kleingemünder Straße nach rechts

auf die Straße In der Neckarhelle abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten.

Als sie in den Kreuzungsbereich einfahren wollte, stellte sie ein

bevorrechtigtes Auto fest und bremste erneut ab. Eine nachfolgende 27-jährige

Renault-Fahrerin nahm den zweiten Bremsvorgang nicht mehr wahr und fuhr auf den

Ford auf. Durch den Aufprall wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Es

entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Renault musste

abgeschleppt werden.

Heidelberg-Rohrbach: Rucksack aus Einkaufswagen gestohlen

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 11:00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte

Täterin in einem Supermarkt in der Hertzstraße den Rucksack einer 79-jährigen

Frau aus deren Einkaufswagen. Die Täterin nutze einen unbeobachteten Moment, um

den Rucksack aus dem Einkaufwagen an sich zu nehmen und zu flüchten. Ein bislang

unbekannter Zeuge gab gegenüber dem Opfer an, beobachtet zu haben, wie die

Täterin mit einem hellblauen Citroen davongefahren sein soll. Kontaktdaten

hinterließ er jedoch nicht. Zeugen, insbesondere der Mann, welcher die Täterin

beobachtete haben soll, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Heidelberg-Neuenheim: Fußgänger an Zebrastreifen von Auto erfasst

Heidelberg (ots) – Am Montag gegen 17:00 Uhr erfasste eine 55-jährige Fahrerin

eines VW mit Ihrem Fahrzeug einen 32-jährigen Fußgänger, als dieser im

Neuenheimer Feld einen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Die Autofahrerin

erkannte den Mann zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den

Zusammenstoß wurde der 32-Jährige leicht verletzt und musste mit einem

Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Heidelberg/Handschuhsheim: 28-Jährige wegen Einbruchs in Untersuchungshaft; Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion ermitteln

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen eine

28-jährige Frau erlassen, die im dringenden Tatverdacht steht, in eine Wohnung

in Heidelberg/Handschuhsheim eingebrochen zu sein.

Die Beschuldigte stieg am 24.01.2021 gegen 11:00 Uhr durch ein offenes Fenster

in eine Erdgeschosswohnung in der Steubenstraße ein, um dort stehlenswerte

Gegenstände zu entwenden. Hierbei wurde sie durch die Wohnungsinhaberin gestört

und flüchtete ohne Diebesgut.

Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Frau festgenommen und am

Montag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt werden,

die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen des dringenden

Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls erließ. Anschließend wurde

die Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.