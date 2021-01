Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreisverkehr – 8.000 Euro Sachschaden

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag gegen 13.30 Uhr verursachte eine

59-jährige Autofahrerin einen Verkehrsunfall in der Dührener Straße, als sie mit

ihrem Opel Corsa in den dortigen Kreisverkehr einfuhr. Dabei übersah sie, den

bereits im Kreisverkehr fahrenden VW Touareg und es kam zur Kollision. Die

Unfallverursacherin, sowie der 55-jährige Fahrer des VW blieben unverletzt. An

den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Sperrung der L 600 am Montagabend wegen Glätte

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zahlreiche Autofahrer meldeten am Montag ab

18.50 Uhr über Notruf, dass aufgrund glatter Fahrbahn auf der L 600 zwischen

Leimen und Gaiberg zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen würde. Eine

Überprüfung ergab, dass die Fahrbahnen ab der Einmündung Heltenstraße glatt und

nicht mehr befahrbar waren. Zunächst wurde der Verkehr ab der Heltenstraße

zurück nach Leimen geleitet, später musste wegen des hohen Verkehrsaufkommens

die L 600 bereits an der Kreuzung Karlsruhe Straße gesperrt werden. Auch der

Verkehr von Gaiberg kommend musste umgeleitet werden. Nachdem der verständigte

Streudienst die L 600 geräumt und gestreut hatte, konnte der Verkehr in beide

Richtung ab 20.50 Uhr wieder freigegeben werden.