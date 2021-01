Karlsruhe – 53-jähriger Mann aus Karlsruhe vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Seit Freitag, dem 15. Januar, wird der in der Karlsruher

Innenstadt wohnhafte Romano Caserta vermisst. Er hat an jenem Tag in den

Vormittagsstunden die Wohnung eines in der Karlsruher Oststadt wohnenden

Bekannten verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige

Fahndungsmaßnahmen des zuständigen Fachdezernats der Kriminalpolizei führten

bisher zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Der Vermisste ist 53 Jahre alt, 175 cm groß, trägt braunes, halblanges Haar,

zuletzt mit Dreitagebart, eventuell mit Brille und war mit einer dunklen

Daunenjacke sowie mit einem dunklen Kapuzenpulli bekleidet. Dazu trug er eine

sogenannte Basecap, also eine Schildmütze.

Ein Foto des gesuchten Mannes ist unter folgendem Link zu finden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung/

Wer zur gesuchten Person auf dem hierzu veröffentlichten Foto sachdienliche

Hinweise oder zum aktuellen Aufenthaltsort geben kann, möge sich bitte beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 melden.

Karlsruhe – Zeugenaufruf nach Unfallflucht in der Weststadt

Karlsruhe (ots) – Zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem der Verursacher einen

Sachschaden von rund 8.000 Euro angerichtet hat, kam es am vergangenen

Donnerstag in der Karlsruher-Weststadt.

Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer fuhr gegen 15:50 Uhr auf der Yorckstraße vom

Weinbrennerplatz kommend in Richtung Kühler Krug. Hierbei beschädigte er einen

am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Ohne sich um den entstandenen

Schaden zu kümmern, setze er seine Fahrt einfach fort.

Das Polizeirevier Karlsruhe West bittet Zeugen die Angaben zum Unfallhergang

oder zum Verursacher machen können, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West

unter der Telefonnummer 0721/666 3611 zu melden.

PKW-Brand in Karlsbad-Ittersbach konnte rasch gelöscht werden

Karlsbad-Ittersbach (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es heute Morgen gegen 08:10 Uhr zu einem PKW Brand in einer Tiefgarage eines größeren Gewerbeobjektes in Karlsbad-Ittersbach. Das Feuer im Motorraum konnte schnell von 2 Atemschutztrupps mit jeweils einem C-Rohr gelöscht, und somit weiterer Schaden verhindert werden. Nach Abschluss von umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnte die Wehr gegen 09:15 Uhr wieder einrücken.

2 Personen, welche Rauchgase eingeatmet hatten, wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad mit insgesamt 40 Mann und 7 Einsatzfahrzeugen unter der Leitung von Kommandant Holger Fuhr im Einsatz. Die Organisatorische Leitung des Rettungsdienstes hatte Matthias Wahl. Unter ihm waren insgesamt 8 Rettungskräfte im Einsatz. Die Polizei war mit 3 Streifen vor Ort und hat nach Abschluss der Löschmaßnahmen erste Ermittlungen aufgenommen.

Oberderdingen – Pkw aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend rutschte ein 67-Jähriger mit seinem Pkw bei

Großvillars aufgrund von Glätte von der Fahrbahn.

Nach derzeitigen Kenntnissen fuhr der Pkw-Fahrer gegen 17:30 Uhr auf der

Landstraße 1103 in Richtung Bretten. Aufgrund von Glätte kam er am Kreisverkehr

an der Abfahrt Bretten von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Lediglich ein Verkehrsschild wurde

umgefahren.

Rheinstetten – Alkoholisierter Pkw-Fahrer beleidigt Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 29-jähriger Pkw-Fahrer wurde am späten

Montagabend gegen 21:10 Uhr bei Rheinstetten einer Verkehrskontrolle unterzogen

und beleidigte dabei die Beamten des Polizeireviers Ettlingen.

Der Pkw-Fahrer war zunächst auf der Landstraße 566 von Ettlingen in Richtung

Rheinstetten unterwegs. An der Kreuzung zur Bundesstraße 36 bog er nach rechts

in Richtung Karlsruhe ab. Hierbei fuhr er auf die entgegengesetzte

Fahrbahnseite.

Als er einen entgegenkommenden Streifenwagen erkannte, startete er ein

Wendemanöver. Die Beamten konnten ihn jedoch anhalten und schließlich einer

Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei verhielt sich der Mann unkooperativ und

beleidigte die eingesetzten Beamten.

Im Fahrzeug befanden sich noch eine 24-jährige Frau und ein 13-jähriges Kind.

Aufgrund seines Fahrmanövers und Alkoholgeruchs führten die Beamten bei dem

Pkw-Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,4

Promille. Deshalb wurde er für eine Blutentnahme auf die Dienststelle verbracht.

Auf der Fahrt dorthin beleidigte der 29-Jährige die Beamten erneut. Seinen

Führerschein und den Fahrzeugschlüssel hatten die Beamten in Verwahrung

genommen.

Zugstreifen zwischen Pforzheim und Mühlacker – Bundespolizei belehrt Maskenmuffel und stellt Drogen sicher

Pforzheim (ots) – Ob sich Reisende an die Pflicht zum Tragen einer

Mund-Nase-Bedeckung halten, überwachten Beamte der Bundespolizei gestern (25.

Januar) in der Zeit von 07:00 – 14:00 Uhr am Hauptbahnhof in Pforzheim. 30

Personen mussten auf die Einhaltung der Landeseindämmungsverordnung hingewiesen

werden. In einem Fall stellten die Beamten hierbei außerdem Betäubungsmittel

sicher.

Die in den letzten Wochen wiederkehrenden Einsätze der Bundespolizei dienen der

allgemeinen Gewaltprävention. Dazu bestreifen die Beamten den Pforzheimer

Hauptbahnhof, aber auch die Zugverbindungen in Richtung Mühlacker und umliegende

Haltepunkte. Nicht nur auf die Einhaltung der Landeseindämmungsverordnungen wird

dabei geachtet. Reisende werden gezielt angesprochen und auf beispielsweise

offene Taschen hingewiesen, die auf Trickdiebe einladend wirken können.

Weiterhin werden bei vorliegenden Verdachtsmomenten auch konkrete Kontrollen

durchgeführt. So kam es gestern dazu, dass ein 36-jähriger Mann aus Gambia im

Zug von Mühlacker nach Pforzheim auf die Einhaltung der Pflicht zum Tragen einer

Munde-Nase-Bedeckung hingewiesen werden musste. Während die Beamten den Mann

noch belehrten, nahmen sie deutlichen Marihuanageruch wahr. Bei der

anschließenden Kontrolle stellten sie vier Joints fest, welche der 36-Jährige

bereitwillig herausgab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er

seinen Weg fortsetzen.

Karlsbad – Pkw brannte in Tiefgarage

Karlsruhe (ots) – In einer Tiefgarage in der Straße Im Stöckmädle geriet am

Dienstagmorgen ein Pkw in Brand. Rettungskräfte wurden kurz nach 08.00 Uhr

informiert. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein

Krankenhaus gefahren, da sie Rauchgase eingeatmet hatten. Die Feuerwehr, die mit

40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Pkw rasch löschen und die Tiefgarage

belüften. Die Polizei sperrte für die Dauer des Einsatzes die Straße. Nach den

ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug den Brand

verursacht haben. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000

Euro.

Ubstadt-Weiher – Unfallverursacherin nach Unfall flüchtig

Karlsruhe (ots) – Eine namentlich nicht bekannte Autofahrerin verursachte wohl

zwischen Weiher und Stettfeld am Montag, gegen 18.30 Uhr, einen Unfall am

dortigen Kreisverkehr. Zu einem vereinbarten Treffen an der nahegelegenen

Tankstelle zur weiteren Abwicklung des Unfalls kam die Dame aber augenscheinlich

nicht.

Die geschädigte Verkehrsteilnehmerin befuhr mit ihrem Auto die Kreisstrasse 3584

von Stettfeld in Richtung Weiher. Am Kreisverkehr musste sie wohl

verkehrsbedingt anhalten, als die unbekannte Fahrzeugführerin auffuhr. Am

Fahrzeug der wartenden Dame entstand Sachschaden. Beide Damen wollten offenbar

den Verkehrsfluss nicht behindern und beschlossen, sich an der nahegelegenen

Tankstelle zum Austausch der relevanten Daten zu treffen. Leider fand sich am

vereinbarten Treffpunkt anscheinend nur die geschädigte Autofahrerin ein.

Diese konnte lediglich angeben, dass es sich vermutlich um einen hellen

Kleinwagen gehandelt hat, der ihr auffuhr. Die Fahrerin dieses Wagens wird als

25 bis 30 Jahre alt mit braunen, bzw. dunklen, langen Haaren beschrieben. Mehr

konnte die Geschädigte zu der Person nicht sagen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter der

Telefonnummer 07253/80260 entgegen.

Karlsruhe-Durlach – Zwei Spezialfahrzeuge der Forstwirtschaft beschädigt – Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Dienstag sind zwei auf dem Waldparkplatz in

der Durlacher Rittnertstraße abgestellte Spezialfahrzeuge eines Forstbetriebes

vorsätzlich beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 15.000 Euro

beziffert. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach bittet Zeugen oder Hinweisgeber,

sich unter 0721 49070 zu melden.

Die beiden Arbeitsgeräte wurde nach Beendigung von Baumfällarbeiten gegen 16.00

Uhr auf dem Waldparkplatz abgestellt und am Dienstag gegen 08.00 Uhr wurde man

auf die Schäden aufmerksam.

Dabei handelt es sich um einen grünen Forst-Spezialschlepper der Marke „John

Deere“, an dem alle vier Reifen mit einem Stichwerkzeug zerstochen wurden.

Darüber hinaus haben der oder die Täter an der Fahrerkabine eines für die

Forstwirtschaft speziell umgebauten Abbruchbaggers der Marke „Cat“ vier Scheiben

zerstört.

Konkrete Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Philippsburg – Reisende „Dach-Haie“ machten keine Beute

Karlsruhe (ots) – Offensichtlich treiben gerade wieder osteuropäische Betrüger,

sogenannte „Dach-Haie“, ihr Unwesen, die versuchen, unbedarfte Hausbesitzer über

den Tisch zu ziehen.

Gegen 13.20 Uhr klingelten drei Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren und boten

dem Rentner an, sein Dach seines Einfamilienhauses in der Kleine Rheinstraße in

Rheinsheim zu sanieren. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Gauner und kam dem

69-Jährigen zu Hilfe. Daraufhin stiegen die Betrüger unverzüglich in ihren

Mercedes-Benz Vito, Farbe Silber mit ausländischem Kennzeichen KNS0239J und

fuhren davon.

Obwohl sofort die Polizei verständigt wurde, waren die Gauner bereits über alle

Berge. Allerdings ist die Gruppierung offenbar reisend unterwegs und bereits in

Oberhausen-Rheinhausen mit ihrer Masche aufgefallen. Die Vorgehensweisen dieser

Betrüger sind unterschiedlicher Art. Tatsächlich arbeiten die angeblichen

Handwerker aber meist sehr dilettantisch und oberflächlich um dafür aber einen

völlig überhöhten Arbeitslohn zu fordern. Wird dieser dann nicht bezahlt, werden

die vermeintlichen Handwerker gegenüber dem Leistungsnehmer sehr unangenehm,

dies kann dann bis hin zu Bedrohungen reichen. Teilweise verlangen die Betrüger

auch zuerst das Geld und verschwinden, ohne ihre angekündigte Arbeit verrichtet

zu haben.

Tipps der Polizei:

Fallen Sie nicht auf unangekündigte Handwerker rein, seriöse Handwerker stehen

nicht einfach vor der Türe

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen oder von angeblichen Sonderangeboten

locken.

Unterschreiben Sie an der Haustür keine Verträge

Forst – Unfall auf der Autobahn – Leitplanke beschädigt, Unfallverursacher flüchtig

Karlsruhe (ots) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Bruchsal

auf Höhe Forst wurde die Leitplanke beschädigt, am Auto entstand ein Schaden in

Höhe von mehreren tausend Euro. Der mutmaßliche Unfallverursacher ging flüchtig.

Ein 29-jähriger Autofahrer befuhr bei widrigen Wetterbedingungen, starkem Regen

beziehungsweise Hagel, gegen 16 Uhr die A5 in Fahrtrichtung Bruchsal. Er fuhr

wohl auf dem mittleren Fahrstreifen, als plötzlich von rechts anscheinend ein

weiteres Fahrzeug unvermittelt auf seine Fahrspur wechselte. Der 29-Jährige

musste sein Auto offenbar stark abbremsen, geriet aber aufgrund der schlechten

Fahrbahnverhältnisse nach links und touchierte dort die Schutzplanke.

Glücklicherweise wurde er nicht verletzt.

Der Fahrer des einscherenden Fahrzeugs, wegen dem der 29-Jährige abbremsen

musste, hatte den Unfall vermutlich nicht wahrgenommen und fuhr weiter. Der

verunfallte Fahrer konnte zu diesem Fahrzeug keine Angaben machen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Karlsruhe – Autofahrer schleudert in Leitplanke

Karlsruhe-Neureut (ots) – Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Montag gegen

16.55 Uhr auf der Bundesstraße 36 zwischen den Anschlussstellen Neureut-Süd und

-Nord in die Leitplanken geschleudert. Der junge Fahrer blieb unverletzt und es

entstand Gesamtschaden von geschätzten 13.000 Euro.

Der Pkw-Fahrer war nach den Feststellungen der Verkehrspolizei stadtauswärts

unterwegs und geriet dabei aus unklarem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab.

In der Folge schleuderte sein Fahrzeug quer über die Straße und prallte dort

gegen die Schutzplanken, die beschädigt wurden und allein daran ein Schaden von

etwa 3.000 entstand. Zudem war auch die Straße verschmutzt.

Durch zwei zusätzliche Streifen der Verkehrspolizei musste die Unfallörtlichkeit

abgesichert werden. Die hinzugerufene Straßenmeisterei reinigte anschließend die

nach Norden führende Strecke und kümmerte sich um die beschädigten Leitplanken.

Kraichtal – 41-Jährige übersieht Lkw beim Abbiegen

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von über

10.000 Euro entstanden ist, kam es am Montagmorgen im Ortsteil Neuenbürg.

Gegen 07:40 fuhr die 41 Jahre alte Unfallverursacherin mit ihrem Toyota auf der

Professor-Hubbuch-Straße und wollte auf die Jedermannstraße einfahren. Hierbei

missachtete sie die Vorfahrt des querenden Lkws. Durch den Zusammenstoß wurde

glücklicherweise niemand verletzt. Das Fahrzeug der 41-Jährigen war aufgrund der

Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Jugendliche verletzen Angestellte nach versuchtem Ladendiebstahl

Karlsruhe (ots) – Ein Jugendlicher hat wohl am Montagnachmittag, nachdem er

zusammen mit zwei Freunden anscheinend erfolglos versucht hatte, Alkoholika zu

stehlen, eine Angestellte des Einkaufsmarkts zu Boden gestoßen. Sie wurde

hierbei so schwer verletzt, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden

musste.

Die drei Jugendlichen, darunter ein Mädchen, wollten gegen 19 Uhr die Kassenzone

des Einkaufsmarktes in der Ortenbergstraße passieren, als eine

Diebstahlsicherung auslöste. Einer der Jungs gab an, nichts gestohlen zu haben

und ging weiter, das Mädchen und der andere Jungen liefen zurück in den Markt

und wollten kurze Zeit später offenbar wieder durch die Kasse.

Die Kassiererin hatte zwischenzeitlich eine Kollegin verständigt, gemeinsam

sprachen die beiden Frauen den 15-Jährigen an. Er öffnete seine Jacke und

darunter kamen zwei Flaschen eines hochprozentigen alkoholischen Getränkes zum

Vorschein, die er offensichtlich nicht bezahlen wollte. Nachdem der Junge

bemerkt hatte, dass die Polizei gerufen wurde, rammte er offenbar so stark

seinen Ellbogen gegen eine der beiden Mitarbeiterinnen, dass diese zu Boden

stürzte und dort nach Zeugenangaben mit dem Kopf aufprallte. Sie zog sich

erhebliche Verletzungen zu, die stationär im Krankenhaus behandelt werden

mussten.

Der 15-Jährige konnte nach kurzer Flucht von einem Zeugen beim Verlassen des

Marktes eingeholt und festgehalten werden. Seinen beiden möglichen Mitstreitern,

einem 17-Jährigen und einer ebenfalls 15-Jährigen, gelang die Flucht aus dem

Markt. Sie konnten durch Polizeibeamte in der Nähe festgestellt werden.

Inwiefern die beiden Begleiter an der Tat beteiligt waren oder auch nicht,

bedarf weiterer Ermittlungen.

Alle Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die

Eltern überstellt.

Bruchsal – Diebstahl eines Katalysators an Pkw – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Das Polizeirevier Bruchsal sucht nach dem Diebstahl eines

Katalysators, der bereits im Laufe des vergangenen Donnerstags zwischen 06.50

Uhr und 16.10 Uhr vermutlich mit einem Trennschleifer an einem Auto entfernt

wurde, nach Zeugen.

Auf dem P+R-Parkplatz der Karlsruher Straße, bei der Haltestelle der GBZ

gelegen, war der betreffende VW Golf grauer Farbe geparkt. Ein oder mehrere

unbekannte Täter haben sich tagsüber an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht und den

Kat mitsamt der Lambda-Sonde entwendet. Der Schaden liegt bei mehreren Hundert

Euro. Vermutlich lag hierzu mindestens eine Person unter dem Pkw. Daher erhoffen

sich die Beamten des Bruchsaler Polizeireviers, dass Zeugen vor diesen

Hintergrund Beobachtungen gemacht haben. Bereits um den 14. und 15. Januar sind

in Heidelsheim drei vergleichbare Diebstähle verübt worden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 entgegen.

Ettlingen – Pedelec-Fahrerin bewusstlos aufgefunden – Zeugen gesucht

Ettlingen (ots) – Am Montagmittag fanden Passanten gegen 15:40 Uhr eine

bewusstlose Frau an der Kreuzung Rheinstraße/Bahnhofstraße in Ettlingen. Diese

befuhr zuvor mit ihrem Pedelec die Unterführung der Rheinstraße, bog

anschließend in die Bahnhofstraße ein und wurde hier ihren Angaben zufolge von

einem nicht näher beschriebenen Fahrzeug angefahren. Sie stürze infolge des

Unfalls über den Lenker und kam in dem dortigen Gehweg zum Liegen. Die

30-jährige Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und wurde dort

stationär aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem

Verkehrsdienst unter 0721/94484-0 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unfall zwischen Straßenbahn und Müllfahrzeug – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine beschädigte Straßenbahn und ein beschädigtes Müllauto

waren das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 7 Uhr. Zum

Unfallhergang machten die beiden unfallbeteiligten Fahrzeugführer

unterschiedliche Angaben.

Der Unfall ereignete sich in der Kaiserstraße, auf Höhe der Hausnummer 147. Das

Heck des Müllfahrzeugs ragte wohl in das Lichtraumprofil der Straßenbahn. Ob das

Müllauto stand oder rückwärtsfuhr, bedarf der weiteren Ermittlungen. Sowohl die

Straßenbahn als auch das Müllauto wurden beschädigt, es entstand ein Sachschaden

von insgesamt ungefähr 9000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Wer sachdienliche

Angaben zum Unfallhergang machen kann, möchte sich bitte mit der Autobahnpolizei

Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944 844 in Verbindung setzen.