Mannheim / A6: LKW verliert Eisplatten – Frontscheibe eines nachfolgenden Autos zerstört

Mannheim (ots) – Auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der

Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen verlor am Montagmittag ein LKW Eisplatten,

die sich zuvor witterungsbedingt auf der Dachplane des Anhängers gebildet

hatten. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer befand sich hinter dem LKW und konnte den

Eisplatten nicht mehr ausweichen. Das Eis schlug auf der Frontscheibe des 7er

BMWs ein, wodurch sie an mehreren Stellen brach. Der Fahrer blieb

glücklicherweise unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

1.000 Euro. Der 43-jährige LKW-Fahrer gelangt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit

zur Anzeige.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Autofahrer, insbesondere aber

LKW-Fahrer, ihre Fahrzeuge im Winter komplett von Schnee und Eis befreien

müssen. Löst sich so eine Schicht während der Fahrt vom Fahrzeug, kann sie zu

einem gefährlichen Geschoss werden, das anderen Verkehrsteilnehmern die Sicht

nehmen oder sie ablenken, verletzen oder sogar töten kann.

Mannheim / A6: Überholvorgang misslungen – Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und 15.000 Euro Schaden

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen verursachte ein Sattelzugfahrer einen

Verkehrsunfall auf der A6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim,

als er kurz vor 10 Uhr für einen Überholvorgang von der rechten auf die mittlere

Spur wechselte. Dabei übersah er einen BMW, der gerade die mittlere Fahrspur

befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, riss der 32-jährige Fahrer des BMW das

Lenkrad herum. Durch die schnelle Lenkbewegung kam der BMW jedoch ins Schleudern

und schlug frontal in die Leitplanke rechtsseitig der Fahrbahn ein. Der Fahrer

des Sattelzuges konnte dem BMW nicht mehr ausweichen, fuhr ihm auf und schob ihn

noch ca. 100 Meter vor sich her, bis die Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Der

BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen am Finger, der Sattelzugfahrer blieb

unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000

Euro. Der rechte der drei Fahrstreifen musste für die Dauer der Unfallaufnahme

gesperrt werden.

Mannheim-Neckarau: Laternenpfahl umgefahren und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Am Dienstagmorgen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer beim

Ausparken aus einer Parklücke im Hans-Sachs-Ring gegen den Pfahl einer

Straßenlaterne und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Tatzeitraum

kann auf 07.50 Uhr bis 09.45 Uhr eingegrenzt werden. Durch den Aufprall wurde

der Laternenpfahl derart beschädigt, dass er umknickte und auf eine weitere

freie Parklücke stürzte. An der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug

und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, zu melden.

Mannheim-Neuostheim: Jugendliche flüchten vor

Corona-Kontrolle und lassen zwei hochwertige Mountainbikes zurück –

Polizei sucht mögliche Geschädigte

Mannheim-Neuostheim (ots) – In Neuostheim sind am frühen Montagnachmittag drei

Jugendliche vor einer Corona-Kontrolle durch die Polizei geflüchtet. Eine

Polizeistreife des Polizeipostens Flughafen/Neuostheim bemerkte kurz vor 15 Uhr

drei Jugendliche, die in dichtem Abstand und ohne Mund-Nasen-Bedeckung auf einer

Parkbank am Spielplatz auf dem Rudi-Baerwind-Platz beieinandersaßen. Zudem

hielten sie offensichtlich einen Joint in den Händen. Beim Erblicken der

Polizeibeamten nahm das Trio sofort Reißaus und flüchteten in unterschiedliche

Richtungen. Dabei ließen sie diverse Drogenutensilien und einen Tabakbeutel

sowie zwei offensichtlich hochwertige Mountainbikes zurück. Die beiden Fahrräder

sowie die weiteren Gegenstände wurden sichergestellt. Hinsichtlich der beiden

Mountainbikes sind die Eigentumsverhältnisse derzeit ungeklärt, möglicherweise

sind diese entwendet.

Die Fahrräder werden wie folgt beschrieben:

Fahrrad 1:

Mountainbike, Marke MTWin

Farbe schwarz-blau

Fahrrad 2:

Mountainbike, Marke Cube

Schwarz mit weißem Sattel

Die Polizei sucht nun Geschädigte, denen gegebenenfalls eines der Fahrräder

entwendet worden war und bittet diese, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 oder dem Polizeiposten

Mannheim-Flughafen/Neuostheim, Tel.: 0621/4236638 zu melden.

Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Kellerverschläge – Polizei

sucht Zeugen

Mannheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte

Täter in die Kellerräume von zwei Gebäudekomplexen in der Badenweilerstraße und

der Ihringer Straße ein. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die

miteinander verbundenen Kellerräumlichkeiten, in denen sich die Verschläge der

Bewohner aus beiden Gebäuden befanden. Elf Verschlagtüren öffneten sie durch

Aufsägen der Winkel, Entfernen der Schrauben oder Aufbrechen der

Vorhängeschlösser. Bisher konnte festgestellt werden, dass zwei Rennräder

entwendet worden sind. Über mögliches weiteres Diebesgut und die Höhe des

entstandenen Schadens liegen bislang keine Informationen vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0,

in Verbindung zu setzen.

Mannheim-: Einbruch in Lagerraum – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Waldhof (ots) – Am Wochenende brachen unbekannte Täter in den Lagerraum

einer Firma im Stadtteil Waldhof ein. In der Zeit zwischen Freitagabend,

22.01.2021, 18.30 Uhr und Montagmorgen, 25.01.2021, 6.45 Uhr begaben sich die

Einbrecher zunächst auf ein Zwischendach eines Gebäudes auf dem Firmengelände in

der Carl-Reuther-Straße, hebelten dort das Fenster eines Lagerraums auf und

stiegen durch dieses in das Gebäude ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

entwendeten die Unbekannten dabei mehrere Kartons mit Bremsbelägen, einen

Computer, einen tragbaren Computer sowie zwei Smartphones. Sachschaden entstand

offenbar nicht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.:

0621/44469-0 zu melden.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: „Durchschaut“ – Polizei informiert mit neuem Kurzfilm über die Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – „Das Zusammenspiel von Prävention

und Strafverfolgung ist seit Jahren ein probates Mittel für die gute Arbeit

unserer Polizei. Herz und Härte ist unser Motto. Auch in Zeiten von

Kontaktbeschränkungen stellen wir deshalb sicher, dass unsere Kriminalprävention

bei den Menschen ankommt. Das Corona-Virus schläft nicht, und Straftäter

schlafen auch nicht – sie üben ihre Machenschaften trotz Pandemie skrupellos

weiter aus. Umso wichtiger ist es, die Menschen zu sensibilisieren und zu

informieren. Mit dem neuen Kurzfilm ‚durchschaut‘ haben wir einen weiteren

Baustein für unsere digitalen Präventionsmaßnahmen, die wir seit Beginn der

Pandemie umsetzen. Landesweit informiert die Polizei etwa in Webinaren oder

Telefonsprechstunden, um Bürgerinnen und Bürger auch abseits von

Präsenzveranstaltungen zu erreichen“, sagte der Stv. Ministerpräsident und

Innenminister Thomas Strobl.

Kurzfilm über Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“

Um die Menschen auch während der Corona-Pandemie zu erreichen, informiert die

Polizei Baden-Württemberg ab sofort mit dem Kurzfilm „durchschaut“ über die

Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg

stellt den Film in den kommenden Wochen den Kreisseniorenräten im Land in

verschiedenen Online-Veranstaltungen vor und gibt ergänzende Hinweise zur

Prävention von Anrufstraftaten. Außerdem wird der Film in den Wartebereichen

vieler Impfzentren in Baden-Württemberg zu sehen sein. Der fünfminütige Film

entstand in Zusammenarbeit mit der Filmakademie Baden-Württemberg. Unterstützung

leistete auch die Polizeihubschrauberstaffel, auf deren Gelände am Stuttgarter

Flughafen ein Teil der Dreharbeiten stattfand.

Filmprojekt soll für Betrugsmasche sensibilisieren

Für Hartmut Grasmück, Landesvorsitzender des Opferhilfevereins WEISSER RING e.V.

in Baden-Württemberg, ist die Einbeziehung digitaler Strukturen ein wichtiger

Schritt: „Unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in den 39 Außenstellen im

ganzen Land tun alles, um die individuellen Folgen einer Straftat für Betroffene

so gering wie möglich zu halten.“ Gerade im Bereich der Anrufstraftaten durch

falsche Polizeibeamte seien die Folgen oft gravierend. „Die Opfer verlieren

teilweise ihr gesamtes Erspartes, dazu kommen noch die psychischen Belastungen.

Jedes Opfer ist eines zu viel. Wir müssen die Bevölkerung umfassend informieren,

damit es möglichst gar nicht erst zu einer Straftat kommt.“

Gemeinsamer Schutz steht im Vordergrund

„Alle Akteure müssen bei diesem Thema an einem Strang ziehen“, unterstreicht

Prof. Uwe Bähr, Vorsitzender des Landesseniorenrats Baden-Württemberg. „Wir

dürfen Seniorinnen und Senioren gerade jetzt, da wir kaum Gelegenheit haben, mit

ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen, nicht alleine lassen.“ Es sei daher

wichtig und richtig, nach neuen Wegen zu suchen, um diese Personengruppe zu

erreichen. Immerhin seien heute schon 20 Prozent der Einwohner

Baden-Württembergs 65 Jahre oder älter. Über die Hälfte dieses

Bevölkerungsanteils nutzen regelmäßig digitale Informationsmedien.

„Falsche Polizeibeamte“ operieren bundesweit

Aktuell geben sich Betrüger wieder am Telefon als Polizeibeamte aus und

manipulieren ihre Opfer, mehrheitlich Seniorinnen und Senioren, so

hintertrieben, dass diese bereitwillig ihr Geld und ihre Wertsachen aushändigen.

Die Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ ist seit Jahren ein bundesweites

Kriminalitätsphänomen mit enormen finanziellen Schäden. So verzeichnete die

Polizei Baden-Württemberg im Jahr 2019 in dem Bereich 307 vollendete Straftaten

mit einer Schadenssumme von insgesamt fast 7,5 Millionen Euro. Und obwohl sich

im Jahr 2020 ein Rückgang der Fallzahlen abzeichnet, deutet sich eine weitere

Steigerung der Schadenssumme an.

Bei Verdacht sofort auflegen und Polizei informieren

In rund 98 Prozent der Fälle blieb es im Jahr 2019 beim Versuch und auch im Jahr

2020 wurden nach aktuellen Prognosen rund neun von zehn Fällen nicht vollendet.

„Diese hohe Zahl von Versuchen, bei denen Betroffene die Masche direkt

durchschauen, zeigt uns, dass unsere Präventionsarbeit wirkt. Viele Betroffene

sind bereits über die Vorgehensweise der Betrügerinnen und Betrüger informiert

und reagieren richtig, indem sie sofort auflegen und unverzüglich die Polizei

verständigen“, so Innenminister Thomas Strobl weiter.

Im Internet ist „durchschaut“ auf www.polizei-bw.de oder auf dem YouTube-Kanal

der Polizei Baden-Württemberg.