Fahrraddiebstahl mit “Happy End”

Speyer (ots) – 25.01.2021, 19:15 Uhr – Überaus glücklich schätzen durfte sich ein 14-Jähriger, der sein Fahrrad während eines Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft in der Maximilianstraße am Montag 25.01.2021 gegen 19:15 Uhr unverschlossen abstellte. Nach seinem Einkauf musste er mit Entsetzen feststellen, dass sein Fahrrad während seiner ca. 5-minutigen Abwesenheit entwendet worden war. Diesen Umstand sowie eine detaillierte Beschreibung seines Fahrrads, teilte er einer Polizeistreife mit, die zu diesem Zeitpunkt gerade an dem Markt vorbeifuhr.

Die Polizeibeamten begaben sich sodann umgehend auf die Fahndung nach dem entwendeten Fahrrad. In der Wormser Straße wurden sie fündig. Dort konnte ein 20-Jähriger aus Speyer auf dem gestohlenen Rad festgestellt werden. Dieser versuchte zwar noch kurzzeitig “das Weite” zu ergreifen, konnte aber letztlich kontrolliert werden.

Das Fahrrad wurde wieder an den überglücklichen 14-Jährigen ausgehändigt.

Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahl.

Alkoholisierten Mofa-Fahrer kontrolliert

Speyer (ots) – 25.01.2021, 17:33 Uhr – Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gem. § 24a StVG leitete die Polizei am Montag 25.01.2021 gegen einen 62-jährigen Speyerer ein. Bei diesem führte eine Streife gegen 17:33 Uhr im Closweg eine anlassunabhängige Verkehrskontrolle durch. Dabei konnte Atemalkohol bei dem Kontrollierten festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Der Betroffene musste die Polizeibeamten deshalb auf die Dienststelle begleiten, auf welcher ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Unbekannte beschädigen Baustellenabsperrung – Polizei sucht Zeugen

Speyer (ots) – 25.01.2021, 17:50 bis 20:00 Uhr – Zu einer Sachbeschädigung an Baustellenabsperrmaterial kam es am Montagabend in der Geibstraße. Dort konnten mehrere beschädigte Lichtkegel einer Baustellenabsperrung auf der Fahrbahn liegend festgestellt werden, die von einer Absperrung zur Salierbrückenauffahrt stammen dürften.

Der entstandene Schaden liegt bei ca. 300 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Zwei Taschendiebstähle in Lebensmitteldiscountern

Speyer (ots) – 25.01.2021, 11:00 bis 12:00 Uhr – Gleich zwei Geschädigte meldeten sich am Montag bei der Polizei und erstatteten Anzeige wegen des Diebstahls ihres Geldbeutels, der ihnen am selben Tag während des Einkaufs in einem Lebensmitteldiscounter in der Iggelheimer Straße bzw. der Franz-Kirrmeier-Straße unbemerkt entwendet wurde. Beide Geschädigte trugen ihren Geldbeutel zur Tatzeit in der Jackentasche.

In der Iggelheimer Straße erbeuteten der/die unbekannten Täter so gegen 11 Uhr ca. 50 EUR Bargeld, einen Personalausweis und eine Bankkarte. Die Beute des Diebstahls gegen 12 Uhr in der der Franz-Kirrmeier-Straße umfasste ca. 250 EUR Bargeld, eine Geschenkkarte im Wert von 200 EUR, eine Bankkarte und andere Kundenkarten.

n beiden Fällen erfolgte eine umgehende Sperrung der Bankkarten, so dass es zu keinem weiteren Vermögensschaden durch unberechtigte Abbuchungen kam. Beide Geschädigte konnten keinerlei Hinweise auf etwaige Täter geben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, Geldbeutel beim Einkauf immer eng am Körper zu tragen. Legen sie solche niemals auch nur kurzfristig in Tragetaschen oder anderen Einkaufsbehältnissen neben sich oder im Einkaufswagen ab. Seien Sie aufmerksam, insbesondere dann, wenn ihnen Unbekannte während des Einkaufs oder beim anschließenden Verstauen der Waren in ihrem Fahrzeug offensichtlich grundlos zu nahe kommen.

Einbruch in Kellerparzelle

Speyer (ots) – 17.01. bis 25.01.2021 – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 17.01.-25.01. in einem Wohnblock in der Windthorststraße unberechtigten Zutritt in eine Kellerparzelle, die durch Holzlattung abgegrenzt ist. Hierzu wurde die Latte, an welcher der Schließzylinder angebracht war, herausgebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Nichts entwendet.

Die Polizei suchte Zeugen / Anwohner, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Kellerbereich der Tatörtlichkeit aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.