Landau: Die Polizei-News

Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Landau (ots) – Am Montag 25.01.2021 kam es gegen 11:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem LKW. Ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Landau war auf dem Fahrradweg in der Horststraße in Richtung Horstbrücke unterwegs. Ein 60-jähriger LKW-Fahrer bog von der Albrecht-Dürer-Straße kommend nach rechts in die Horststraße ein.

Dabei übersah der LKW-Fahrer den von rechts kommenden Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Infolgedessen geriet der Fahrradfahrer unter den LKW. Der 70-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Versuchter Metalldiebstahl auf dem Friedhof

Landau (ots) – Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Montag versuchten bislang unbekannte Täter Teile des Kupferdachs der Leichenhalle und ein Kupferfallrohr der Kirche des Wollmesheimer Friedhofs zu entwenden. Der oder die Täter richteten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro an.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.