Darmstadt

Unbekannter Dieb nutzt kurze Parkdauer und entwendet Wertgegenstände aus Auto

Darmstadt (ots) – Wenige Minuten reichten einem noch unbekannten Dieb am Montagnachmittag (25.1.) aus, um sich eine Geldbörse sowie ein Tablet aus einem geparkten Auto zu schnappen. Das Fahrzeug, ein Sprinter vom Hersteller Mercedes, stand zum Tatzeitpunkt auf einem Tankstellengelände in der Kasinostraße.

In der Zeit zwischen 14.20 und 14.35 Uhr war es für einen kurzen Moment unbeobachtet, als sich der Unbekannte dem Auto näherte und die zurückgelassenen Wertgegenstände aus dem Innenraum entwendete. Mit seiner Beute im Wert von mehreren Hundert Euro machte er sich auf und davon.

Jetzt ermittelt Polizei in Darmstadt und hat ein Verfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, bei der Ermittlunsggruppe-City, zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Zimmerbrand in Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber

Griesheim (ots) – Am Montag 25.01.2021 um kurz nach 21:00 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle eine Brandmeldung aus der Gemeinschaftsunterkunft in der Griesheimer Bunsenstraße ein. Das Gebäude in dem sich 75 Personen aufhielten, musste komplett geräumt werden. Es wurden Zelte aufgestellt. Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes betreuten die 75 Bewohner.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch eine starke Rauchentwicklung erschwert. Drei Bewohner sind vor Ort wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung untersucht worden, konnten aber dort bleiben. Nach Feststellung der Feuerwehr ist ein Sofa in einem Zweierzimmer aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden dürfte nach Einschätzung der Feuerwehr im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Maßnahmen der Feuerwehr wieder ins Gebäude zurückkehren. Die Brandursachenermittler des Kommissariats 10 in Darmstadt kümmern sich am Dienstag 26.01.2021 um die weiteren Ermittlungen.

Eingesetzt war ein Zug der Feuerwehr Griesheim, 4 Rettungswagen und Versorgungstrupps sowie 3 Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes und 2 Streifen der Polizeistation Griesheim.

Mann belästigt mehrere Frauen

Erzhausen (ots) – Am Sonntag 24.01.2021 zwischen 17.15-19 Uhr hat ein osteuropäisch aussehender Mann am Bahnhof in der Ostendstraße im Beisein von weiblichen Passanten in seiner Hose onaniert. Der Mann soll sich am Bahnsteig aufgehalten haben und in diesem Zusammenhang mehrere Frauen, unter anderem eine 29-Jährige, angesprochen haben. Die Kripo sucht Zeugen und Geschädigte.

Täterbeschreibung:

Das Alter des Mannes wurde auf 55-65 Jahre geschätzt. Er soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein und einen grauen Dreitagebart gehabt haben. Sein Erscheinungsbild wurde als osteuropäisch und ungepflegt beschrieben. Er soll eine orange-braun karierte Jacke, eine dunkle Wintermütze und eine dunkle Jogginghose getragen haben. Auffällig sollen seine weißen Schuhe mit roten Streifen gewesen sein.

Da sich der Mann offenbar über einen längeren Zeitraum am Bahnhof aufgehalten hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren gleichgelagerten Fällen gekommen ist.

Vor diesem Hintergrund bittet das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt um Kontaktaufnahme von Zeugen oder anderen Passanten, die den Sachverhalt mitbekommen haben. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Farbschmiererei an Sporthalle – Wer kann Hinweise geben?

Schaafheim (ots) – Weil Unbekannte Vandalen im Tatzeitraum zwischen Samstag (23.1.) und Sonntag (24.1.) in der Sporthallenstraße ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge, beschmierten die Kriminellen die dortige Sporthalle mit blauer Farbe. Im Anschluss suchten sie das Weite und hinterließen insgesamt einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Unbekannte erbeuten Katalysator – Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots) – Aus einem grünen BMW, der auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße abgestellt war, bauten bislang Unbekannte am Montagvormittag (25.1.), gegen 11 Uhr, den Katalysator aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand stellten Anwohner fest, wie sich zwei Männer an dem grünen BMW zu schaffen machten. Daraufhin sollen die Unbekannten mit einer grünen Limousine geflüchtet sein. Der Schaden wird nach jetzigem Kenntnisstand auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, insbesondere Hinweise zur grünen Limousine geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Groß-Gerau

Ladendieb schlägt Kaufhausmitarbeiter mit Faust ins Gesicht

Raunheim (ots) – Weil er drei Packungen Zigaretten in seine Jackentasche steckte und anschließend einen Einkaufsmarkt in der Flörsheimer Straße ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach ein Mitarbeiter des Marktes am Montagabend 25.01.2021 gegen 19.30 Uhr, einen Unbekannten an.

Der Tatverdächtige reagierte daraufhin aggressiv und schlug dem Marktangestellten mit der Faust ins Gesicht. Er flüchtete anschließend mit seiner Beute vom Tatort. Der Angeriffene zog sich bei der Attacke Verletzungen zu.

Der unbekannte Ladendieb ist 40-45 Jahre alt, 1,70-1,75 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit einer dunkelbraunen Jacke, schwarzer Hose und trug zudem eine Kappe oder Mütze.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Einbruch in Umspannwerk – Schwere Kabeltrommeln entwendet

Rüsselsheim (ots) – Wie nun erst bekannt wurde, geriet ein Umspannwerk in der Alzeyer Straße in der Zeit zwischen Dienstag (19.01.) und Freitag (22.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter durchtrennten zunächst den Zaun, um auf das Gelände des Umspannwerks zu gelangen.

Dort entwendeten die ungebetenen Besucher anschließend von einer Baustelle acht Kabeltrommeln mit jeweils 500 Meter Kupferseilen. Jede Trommel hat ein Gewicht von über 300 Kilogramm. Den Schaden schätzen die Ermittler auf mindestens 17.000 Euro.

Aufgrund des Gewichts der Beute gehen die Beamten von einem größeren Fahrzeug aus, dass von den Kriminellen zum Abtransport genutzt wurde. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Wohnhaus im Visier von Einbrechern

Mörfelden-Walldorf (ots) – Ein Wohnhaus im Gärtnerweg geriet am Montag (25.01.), in der Zeit zwischen 16.40 und 19.10 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Verandatür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde sie aber offenbar nicht fündig.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

18-Jähriger mit Haschplatte

Groß-Gerau (ots) – Weil er beim Erblicken einer Polizeistreife in der Helevetiastraße am Montagnachmittag (25.01.), gegen 16.45 Uhr, sofort Fersengeld gab, kontrollierten die Beamten nach einem kurzen Fluchtversuch zu Fuß einen 18 Jahre alten Mann.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellte sich dann auch rasch heraus, warum es der junge Mann so eilig hatte. Die Ordnungshüter fanden bei ihm eine etwa 90 Gramm schwere Haschischplatte, einen Joint sowie Utensilien, die auf einen illegalen Handel mit Drogen hinwiesen. In seiner Wohnung stellten sie später zudem noch eine Kleinstmenge der Droge sicher. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kreis Bergstraße

Fenster eingeschlagen und gegen Tür getreten – Zeugen nach Einbruchversuch gesucht

Fürth (ots) – Auf ein unbewohntes Haus in der Denkmalstraße hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag (24.1.) und Montag (25.1.) abgesehen. Am Montagnachmittag waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert worden.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten die Kriminellen versucht, die Eingangstür des Anwesens einzutreten. Weil das Vorhaben scheiterte, wurde zudem ein rückwärtig gelegenes Fenster beschädigt. Der dabei verursachte Schaden wird derzeit auf rund 300 Euro beziffert.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Heppenheim ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten in Heppenheim erreichbar unter der Rufnummer 06252/7960 erbeten.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in der Kornstraße gesucht

Groß-Rohrheim (ots) – Am Dienstag (26.01.),im Laufe des Vormittags, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Opel Astra, der in der Kornstraße, Höhe Hausnummer 36 geparkt war. Beim Vorbeifahren streifte der unbekannte Unfallverursacher mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten Opel Astra.

Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. An der Unfallstelle wurde die Spiegelabdeckung des unfallverursachenden Fahrzeugs gefunden. Diese gehört vermutlich zu einem Citroen oder Peugeot. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegegen.

Unfallflucht auf dem Penny-Parkplatz – Unfallzeugen gesucht

Lampertheim (ots) – Am Dienstag (26.01.), zwischen 08:00 h und 08:15 h beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Ford Kuga, der auf dem Penny-Parkplatz parkte. Mutmaßlich im Rahmen eines Parkmanövers touchierte der bisher unbekannte Unfallverursacher den Ford Kuga und beschädigte dessen hintere Beifahrertür und den hinteren rechten Kotflügel.

Die Schädenshöhe beträgt ca. 700 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Mehr als 25 Fahrzeuge kontrolliert – 38-Jähriger mit Haftbefehl gesucht

Lampertheim-Viernheim (ots) – Streifenbeamte von der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben in der Nacht zum Dienstag (25.-26.1.) unter anderem in den Ortsteilen Groß-Rohrheim, Bürstadt und Viernheim Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei überprüften die Polizisten in der Zeit zwischen 21 und 3 Uhr mehr als 25 Fahrzeuge.

In diesem Zusammenhang endete gegen 2 Uhr für einen 38 Jahre alten Beifahrer in Viernheim die Nacht mit seiner Festnahme. Bei seiner Überprüfung hatte sich gezeigt, dass gegen den Mann ein Zahlungshaftbefehl, ausgeschrieben von der Staatsanwaltschaft Darmstadt bestand. Nach Zahlung der Geldstrafe von mehr als 700 Euro wurde der 38-Jährige wieder entlassen.

Wenige Minuten später, kurz nach 2 Uhr, stoppten die Ordnungshüter ein weiteres Auto im Bereich Bürstadt. Hier schlug den Beamten bei der Kontrolle der Insassen sofort Marihuana Geruch entgegen und sie stellten eine geringe Menge Drogen bei dem 19-jährigen Beifahrer sicher. Der junge Mann aus dem Kreis Alzey wird sich nun zukünftig in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Fenster von Schule zerstört – 500 Euro Schaden

Bensheim (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Vandalen das Fenster einer Schule in der Eifelstraße zerstört. Der Schaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro geschätzt, die Tatzeit zwischen Samstagabend (23.1.), 20 Uhr und Montagmorgen (25.1.) eingegrenzt.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bensheim ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Odenwaldkreis

Polizei kontrolliert über 30 Fahrzeuge/Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Michelstadt (ots) – In der Nacht zum Dienstag 26.01.2021 in der Zeit zwischen 22.00 und 1.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den Straßenverkehr auf der Bundesstraße 45, in Höhe des Hammerwegs. Insgesamt stoppten die Ordnungshüter hierbei 32 Fahrzeuge und kontrollierten 36 Personen. Bei acht Wagenlenkern verliefen fünf Alkohol- und drei Drogentests negativ.

Für einen 30 Jahre alten Autofahrer war an der Kontrolle dagegen die Fahrt beendet. Rasch bemerkten die Polizisten, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Zudem hatte der 30-Jährige mehrere Gramm Marihuana bei sich.

Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weiterhin wird die Führerscheinstelle von der Polizei über den Vorfall unterrichtet.

