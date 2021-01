Schwerer Unfall an der Rüchenbacher Hecke

Gladenbach (ots) – Bei einer Kollision zweier Pkw auf der Kreuzung B 255 (Marburg-Gladenbach) / Kreisstraße 115 (Rüchenbach-Mornshausen) erlitten alle 4 Insassen Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. An den Autos entstanden vermutlich Totalschäden. Es kam über mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen 12 Uhr fuhr ein 18 Jahre junger Mann in einem schwarzen Audi über die Kreisstraße von Rüchenbach nach Mornshausen. In seinem Auto fuhren zwei weitere junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren mit. Zeitgleich befand sich ein 78 Jahre alter Mann mit seinem weißen VW Golf Plus auf der Bundestraße 255 auf dem Weg von Gladenbach nach Marburg. An der Kreuzung B 255 Kreisstraße 115 ist die Bundesstraße vorfahrtberechtigt. Für den Audifahrer galt “Halt Vorfahrt gewähren”. Unmittelbar auf der Kreuzung kollidierten die beiden Autos.

Die Aufprallwucht wies den Audi ab, schleuderte ihn über eine Verkehrsinsel bis in einen Graben der Kreisstraße. Die Feuerwehr musste den im Fond des Audi mitfahrenden 19-Jährigen bergen. Alle waren vor Ort ansprechbar und mussten zur Untersuchung der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus.

Abschleppunternehmen beseitigten die Autos. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe war eine umfangreiche Reinigung der Straße notwendig, sodass die Polizei den Verkehr bis 15.30 Uhr umleitete. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Feststellung einer etwaigen Fahruntüchtigkeit aufgrund anderer berauschender Mittel bei dem 18-Jährigen eine Blutprobe an.

Richtsberg – Einbruch in Schule

Nach einem Einbruch am zurückliegenden Wochenende war in der Nacht zum Dienstag 26.01.2021 erneut die Gesamtschule im Karlsbader Weg Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter drangen durch die eingeschlagene Scheibe der seitlichen Eingangstür ein und arbeiteten sich wie beim letzten Mal bis zum Rektorenzimmer und Sekretariat vor. Hindernisse wie verschlossene Türen oder heruntergelassene Jalousien überwanden sie gewaltsam, sodass insgesamt wieder ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstand.

Ob aus den geöffneten Schränken und Schubladen etwas fehlt, stand zur Zeit der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Wer hat in der Nacht an der Schule Personen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben. “Jede Beobachtung oder Information könnte für die Kripo Marburg hilfreich sein und zur Klärung der Einbrüche beitragen.” Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Oberdieten – Rüttelplatte und Stampfer gestohlen

Von der Ladefläche eines auf dem Betriebsgelände in der Straße Auf dem Eberbach geparkten Lastwagen stahlen Diebe eine Rüttelplatte und einen Stampfer. Die professionellen Arbeitsgeräte sind groß und schwer und benötigen zum Verladen mehr als eine Person und zum Transport ein Fahrzeug. Rüttelplatte und Stampfer haben einen Wert von ca. 7.000 Euro.

Der Diebstahl war zwischen 17 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Montag 25.01.2021. Wer hat in dieser Zeit Personen und/oder Fahrzeuge rund um die Lagerhalle am Tatort gesehen?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Niederweimar – Loses Dach am Spiel- und Klettergerüst

Die Gesamtumstände deuten darauf hin, dass Unbekannte bewusst eine Gefahrenstelle geschaffen haben. Glücklicherweise wurde die Manipulation rechtzeitig bemerkt, sodass ein Schaden ausblieb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Es geht um ein insgesamt ca. 3,5 Meter hohes Spiel- und Klettergerüst mit Rutsche und Dach, das neben dem Bolzplatz an der Grundschule in der Herborner Straße fest installiert ist.

Hier wurde an allen vier haltenden Pfosten die Schrauben und Muttern entfernt, die das geschätzt ca. 100 Kilogramm schwere Dach sichern. Beim Spielen oder auch durch starken Wind wäre das Dach mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen aus den Trägern gedrückt worden.

Während der Anzeigenaufnahme zeigte der Hausmeister noch ein Ringschloss, welches den Zugang zum Bolzplatz sichert. Dieses wurde offenbar ebenso wie das Dach am zurückliegenden Wochenende, zwischen 15 Uhr am Freitag und 07 Uhr am Montag 25. Januar beschädigt. Wer hat am zurückliegenden Wochenende Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Vorgängen zusammenhängen könnten? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Scheiben zerstört

In der Schillerstraße ging am Montag 25.01.2021 zwischen 12.10-12.40 Uhr, eine Kunststoffscheibe der Zugangstür zu einer Werkstatt zu Bruch. Es entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. In der Beethovenstraße ereignete sich ein weiterer Fall einer Sachbeschädigung. Dort schlug jemand mit einem Kochtopf gegen ein Fenster eines Mehrfamilienhauses und beschädigte dadurch die äußere Scheibe der Doppelverglasung.

Die Tatzeit hier war am Sonntag 24.01.2021 um 22.30 Uhr. Die Nachschau nach Vernehmen des Schlages brachte leider keine Hinweise auf den Täter. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Wohratal – Aufgefahren – Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Montag, 25. Januar, um 08 Uhr fuhr ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Daimler Chrysler auf einen schwarzen Skoda Rapid auf. Der 41 Jahre alte Skodafahrer hatte auf dem Weg über die B 3 von Marburg nach Kassel vor dem Kreisverkehr Wohratal verkehrsbedingt angehalten. Abschleppunternehmen bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Fahrer blieben unverletzt.

Ein Drogentest bei dem jungen Mann zeigte trotz seines heftigen Dementis in Bezug auf einen Drogenkonsum ein anderes Ergebnis. Die Polizei veranlasste daher eine Blutprobe und beschlagnahmte seinen Führerschein.

Marburg – Brand in der Ockershäuser Straße

Glück im Unglück für die Bewohner eines mehrgeschossigen Einfamilienhauses in der Ockershäuser Straße. Bei dem Brand in der Nacht zum Dienstag, 26. Januar, gegen 00.40 Uhr blieben alle anwesenden Bewohner unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam es in einem Zimmer des Obergeschosses aus unbekannten Gründen zur Brandentwicklung.

Dieses Zimmer ist auch hauptsächlich von den Brandschäden, die sich vornehmlich auf die Einrichtung begrenzen betroffen. Ein Gebäudeschaden entstand nach erster Einschätzung nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung übernommen.

Hinterland/Ostkreis – Polizeikontrollen

(ots) – Auch am Montag 25.01.2021 führte die Polizei sowohl im Hinterland als auch im Ostkreis verschiedenste Kontrollen durch. Bei einer stationären Kontrolle in der Hainstraße in Biedenkopf zwischen 20.15 und 22 Uhr mussten aufgrund der nicht eingehaltenen Geschwindigkeit mehrere Fahrer der 42 kontrollierten Fahrzeuge ein Verwarnungsgeld bezahlen. Der Fahrer eines Kleinkraftrades versuchte zunächst erst mit dem Zweirad und dann nach dem Abstellen des Rollers ab der Umdraht zu Fuß zu flüchten. Die Flucht endete mit der vorübergehenden Festnahme.

Der 36 Jahre alte Mann aus dem Hinterland stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der Alkotest zeigte über 1 Promille, der Drogentest reagierte auf THC. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz des notwendigen Führerscheins ist. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und entließ ihn nach der Blutprobe. Die Kontrollen im Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen auf der Sackpfeife, den Marktplätze in Biedenkopf und Gladenbach sowie der Hinterlandhalle in Dautphetal verliefen erfreulicherweise ergebnislos.

Die Polizei Stadtallendorf zog am Montag 25.01.2021 um 21.30 Uhr in Stadtallendorf den 59 Jahre alten Fahrer eines Mercedes und in der gleichen Nacht in Rauschenberg einen 20 Jahre alten Volvo-Fahrer aus dem Verkehr. In beiden Fällen hatte ein Drogentest positiv reagiert und die Polizei veranlasste jeweils eine Blutprobe.

Die von 16 bis 22.15 Uhr in Neustadt durchgeführten Kontrollen zur Überwachung der Corona Kontakt- und Betriebsbeschränkungen mit Schwerpunkten in den Geschäften der Hindenburgstraße, Querallee, Im Ringelhain und Am Kaufpark blieben ebenfalls ohne Feststellung von ahndungswürdigen Verstößen.

Ebsdorfergrund – Traktor überholt – Ausweichmanöver des Gegenverkehrs endet mit Sachschaden

Die Unfallfluchtermittler hoffen auf Zeugenaussagen durch den Traktorfahrer oder andere Autofahrer, die hinter dem vorausfahrenden Bulldog herfuhren. Es geht um ein Fahrmanöver auf der Landstraße 3048 bei Heskem am Freitag 22. Januar, um ca. 08 Uhr. Der Traktor fuhr Richtung Amöneburg/Kirchhain als ihn aus Richtung Gießen gesehen kurz vor dem ersten Abzweig nach Heskem ein vermutlich weißer Kleinwagen überholte.

Die Kollision mit dem entgegenkommenden Überholer konnte der Fahrer eines weißen Opel Astra durch ein Ausweichmanöver verhindern. Allerdings geriet der Astra auf die Bankette, stieß gegen einen Leitpfosten und beschädigte sich zudem die Frontschürze. Am Opel entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Der Fahrer des überholenden Autos hielt nicht an.

Der Traktorfahrer und etwaige weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

