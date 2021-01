Friedberg: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

(ots) – Am Montagabend trafen Kräfte von Polizei und Ordnungsamt gegen 18.20 Uhr am Bad Nauheimer Marktplatz auf eine größere Menschenansammlung. Die Personen, größtenteils mit brennenden Kerzen in der Hand, gaben an sich rein zufällig getroffen zu haben und nun einen gemeinsamen Spaziergang durchführen zu wollen.

Da die Gruppe den corona bedingt vorgeschriebenen Mindestabstand nicht einhielt und zudem keinerlei Mund-/Nasenbedeckung trug, erfolgten anschließend Personalienfeststellungen, wobei sich einige Personen weigerten sich auszuweisen und erfolglos versuchten, sich der Maßnahme zu entziehen.

Mit der Unterstützung weiterer Polizeistreifen wurden mehrere Personen nach Ausweisdokumenten durchsucht. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus und fertigten 17 entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Nidda: Einbrecher in Bäckerei zugange

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in der Schillerstraße zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. Gegen 0.40 Uhr hatten ersten Erkenntnissen nach mehrere, bislang unbekannte Täter eine Glasscheibe des Verkaufsraumes eingeschlagen und sich so Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Anwohner waren auf das Treiben aufmerksam geworden, woraufhin die Straftäter schließlich zu Fuß in Richtung Marktplatz davonrannten.

Derzeit liegen der Polizei folgende Personenbeschreibungen vor:

Person 1: männlich, schlank, 170 – 175 cm groß, trug zur Tatzeit dunkle Jacke, dunkle Hose sowie Mund-Nasenschutz.

Person 2: männlich, 170 – 175 cm groß, schlank, dunkle Jacke, helle Hose, dunkle Schuhe, helle Mütze, Mund-Nasenschutz.

Anhand des Akzents der beiden Unbekannten, könnte es sich bei diesen um Osteuropäer handeln.

Die Friedberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Geschehenen, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden. Die Ermittler fragen in diesem Zusammenhang: Wem waren in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der einstelligen Hausnummern aufgefallen? Konnte die Tat beobachtet werden?

Hat jemand die Täter bei der anschließenden Flucht gesehen?

Bad Nauheim: Unfall beim Ausparken

Am Montagmorgen ist es in der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, In dessen Rahmen sich eine 57-jährige BMW-Fahrerin Verletzungen zuzog. Gegen 9 Uhr war die 57-Jährige aus Bad Nauheim in Höhe einer dortigen Apotheke rückwärts in den fließenden Verkehr eingefahren. Dabei hatte sie offenbar einen auf der Frankfurter Straße fahrenden schwarzen Mercedes übersehen, an dessen Steuer ein 72-jähriger Rosbacher saß.

Es kam zur Kollision beider Autos. Dabei verletzte sich die BMW-Fahrerin. Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Niddatal: Nissan zerkratzt

Mehrere Tausend Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 8.30 Uhr an einem in der Straße am Hain in Assenheim geparkten, blauen Nissan. So wies das Fahrzeug diverse Kratzer auf Fahrer und Beifahrerseite auf. Hinweise auf den oder die derzeit nicht bekannten Täter erbittet die Friedberger Polizei, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Citroen zerkratzt

Auch in der Pfingstweide in Friedberg machten sich Vandalen an einem roten Citroen zu schaffen. Am Montag warfen sie zischen 8 Uhr und 10.30 Uhr die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und verursachten so mehrere Hundert Euro Sachschaden. Das Auto parkte imTatzeitraum im Bereich der 40er Hausnummern. Hinweise auf den oder die Straftäter erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Bad Nauheim: Unfallflucht im Neubaugebiet

Im Dachspfad beschädigte am gestrigen Montag zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer sowohl Standrohr als auch Wasserzähler, die an einem dortigen Hydranten angebracht worden waren und zur Versorgung einer nahegelegenen Baustelle mit Wasser dienten. Offensichtlich war jemand dagegen gestoßen und hatte sich dann aus dem Stub gemacht.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der hinterlassene Sachschaden auf mehr als 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Gedern: schwarzen Kia zerkratzt

Zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 8 Uhr hinterließen Unbekannte mehrere, tiefe Kratzer im Lack eines In der Bäch abgestellten, schwarzen Kia. Der Sachschaden dürfte zumindest 1.000 Euro betragen. Hinweise bitte an die Polizei Büdingen, Tel. 06042/96480.

