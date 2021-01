40-jähriger Mann versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen

Melsungen (ots) – 25.01.2021, 11:39 Uhr – Montagmittag versuchte ein 40-jähriger Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis sich einer bevorstehenden Verkehrskontrolle der Polizei durch Flucht mit seinem Pkw zu entziehen. Die Polizisten stellten ihn jedoch und leiteten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Der 40-jährige BMW-Fahrer sollte im Melsunger Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser Kontrolle entzog er sich indem er mit hoher Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug flüchtete. Bei seiner Flucht missachtete er das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Fritzlarer Straße/ Schloßstraße. Nach kurzer Flucht stellte ihn die Beamten dann auf der Parkpalette.

Bei der Kontrolle seiner Person stellten sie fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Die Betriebserlaubnis seines BMW war aufgrund technischer Veränderungen erloschen und es waren Kennzeichen montiert, die nicht für den BMW ausgegeben waren.

Ein Strafverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss wurde gegen den 40-Jährigen eingeleitet.

Aufbruch von Baucontainern – Diebe stehlen Arbeitsgeräte

Schwalmstadt (ots) – 20.01.2021, 11:00 Uhr bis 25.01.2021, 10:00 Uhr – In der Zeit von Mittwochvormittag bis Montagvormittag brachen unbekannte Täter mehrere Baucontainer an der

A49-Baustelle am Frankenhainer Tunnel auf. Die Täter stahlen verschiedene Arbeitsgeräte.

Die Täter begaben sich auf das Baustellengelände und brachen dort an zwei Containern die

Schlösser auf. Aus diesen Containern entwendeten sie eine bisher nicht genau bekannte

Menge an Arbeitsgeräten.

An einem dritten Container brachen sie nur eines von zwei Schlössern auf und gelangten nicht in

den Innenraum. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Unbekannte Täter stehlen Möbelstücke aus Ausstellungszelt

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 22.01.2021, 17:00 Uhr bis Samstag, 23.01.2021, 10:00 Uhr – Drei Möbelstücke stahlen unbekannte Täter aus einem Ausstellungszelt eines Möbelhauses in der Ascheröder Straße. Die Täter öffneten das Zelt indem sie eine Sicherungsplatte entfernten.

Aus dem Zelt stahlen sie ein Boxspringbett, eine Matratze und ein Sofa.

Die Möbelstücke haben einen Gesamtwert von 1.500 Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100 Euro. Wie die Täter die Möbelstücke abtransportiert haben ist zurzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

