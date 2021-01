Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Wohnungseinbruch – Kripo sucht Zeugen

Bad Emstal-Balhorn (ots) – Zeugen eines Wohnungseinbruchs, der sich am Montagvormittag 25.01.2021 in Balhorn ereignete, suchen derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Unbekannte waren dort in ein Mehrfamilienhaus in der Siedlungstraße eingebrochen und hatten einen Tresor mit Bargeld erbeutet. Da sie diesen vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportierten, erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aus der Bevölkerung zu bekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr ereignet. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Täter eine Kellertür auf der Gebäuderückseite gewaltsam aufbrachen und so in das Haus gelangten. Dort begaben sie sich in das Obergeschoss, wo sie den Tresor fanden und diesen aus dem Haus auf die Terrasse schafften. Womit sie den Wertschrank, der zum Tragen zu schwer ist, schließlich abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Auch in welche Richtung die Täter flüchteten, ist momentan nicht bekannt.

Zeugen, die am gestrigen Montagvormittag im Bereich der Siedlungstraße in Balhorn verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Fall geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Drogenberauscht und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Baunatal (ots) – Die Flucht zu Fuß vor der Polizei trat in der Nacht zu Donnerstag 21.01.2021 ein Autofahrer in Baunatal an. Die ihn verfolgenden Beamten setzten diesem Versuch jedoch ein schnelles Ende und nahmen den 31-Jährigen aus Kassel fest. Wie sich herausstellte, hatte er nicht nur unter Drogeneinfluss am Steuer des Autos gesessen, auch mit Blick auf seinen Kleinwagen lag einiges im Argen.

Der Renault Clio war nicht zugelassen. Zudem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen mit gefälschter TÜV-Plakette und gefälschter Zulassungplakette angebracht. Der 31-Jährige, der auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss sich nun wegen einer ganzen Reihe von Verstößen verantworten.

Die Streife des Polizeireviers Süd-West war gegen 4:20 Uhr in der Ulmenstraße auf den Clio wegen dessen zügiger Fahrt aufgefallen. Als sie diesem hinterher fuhren, beschleunigte der Wagen, bis er schließlich in der Dürerstraße auf einem Parkplatz anhielt und 3 Personen das Auto fluchtartig verließen. Den Fahrer, der durch Büsche, über ein Gleisbett in die Maximilian-Kolbe-Straße und dann auf einen Parkplatz in Richtung Marktplatz rannte, schnappten die Beamten dort nach wenigen Hundert Metern.

Bei seiner Durchsuchung fanden sie neben dem Autoschlüssel auch eine kleinere Menge Marihuana. Der 31-Jährige musste die Streife anschließend zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten.

Die Drogen, die Kennzeichen und den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen