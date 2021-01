Nach Raub auf Senior: Kriminalpolizei sucht weitere Zeugen, Kelkheim, Fischbach, Sodener Straße, Donnerstag, 14.01.2021 bis Freitag, 15.01.2021

(jn)Nach einem Raubüberfall am Abend des Freitags, 15.01.2021 im Haus eines 89-jährigen Fischbachers, bittet die Hofheimer Kriminalpolizei nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Wie bereits am 16.01.2021 im Rahmen einer Pressemitteilung berichtet, hatte der 89-Jährige gegen 18:00 Uhr eine junge Frau in sein Haus gelassen, nachdem sie bei ihm geklingelt und bezüglich eines Toilettenganges um Einlass gebeten hatte. Hilfsbereit gewährte der Geschädigte der späteren Räuberin Einlass, bemerkte dann jedoch zwei Männer, welche ihn im weiteren Verlauf ausraubten.

Die Täterin sei etwa 20 Jahre alt und ca. 1,65 Meter groß und mit einer dunklen Kopfbedeckung sowie einem langen Anorak bekleidet gewesen. Die beiden Männer sollen Anfang 20 und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein. Beide sprachen sehr schlecht Deutsch und sollen dem Geschädigten zufolge südosteuropäisch ausgesehen haben. Zudem trugen beide dunkle, möglicherweise uniformähnliche Kleidung. Alle drei hatten eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung aus Stoff im Gesicht.

Die Polizei bittet nun insbesondere in Fischbach, aber auch in anderen Kelkheimer Stadtteilen wohnhafte Bürgerinnen und Bürger, verdächtige Beobachtungen am Donnerstag 14.01.2021 oder Freitag 15.01.2021 an die Kriminalpolizei in Hofheim zu melden. Wem ist ein verdächtiges Auto mit ortsfremden Kennzeichen aufgefallen, welches mit drei Personen besetzt war? Wer hat ein entsprechend verdächtiges – eventuell auch abgestelltes – Fahrzeug oder verdächtige Personen am Freitagabend im Bereich der Sodener Straße in Fischbach beobachtet? Wurden vielleicht auch andere Anwohner am Freitagabend aus fadenscheinigen Gründen von einer Frau an der Haustür angesprochen oder am Telefon kontaktiert?

Hinweise werden von der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 40 oder der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw im Krankenhaus verstorben, Hattersheim am Main, Landesstraße 3011, Hessendamm, Im Mühlenviertel, Montag, 25.01.2021, 13:55 Uhr

(jn)Infolge eines schweren Verkehrsunfalles am Montagnachmittag in Hattersheim ist ein 82-jähriger Unfallbeteiligter am Montagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 82-jährige Mann aus Hattersheim um 13:55 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Hessendamm in Fahrtrichtung Okriftel unterwegs und wechselte auf Höhe der Einmündung „Im Mühlenviertel“ die Straßenseite. Hierbei kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und einem Ford Transit, der aus der Straße „Im Mühlenviertel“ kommend nach links auf den Hessendamm einbog und an dessen Steuer ein 31-jähriger Autofahrer aus Mainz saß. Der Senior zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, die nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle einen Transport in ein Krankenhaus nach sich zogen. Der Mann verstarb am frühen Abend.

Autofahrer mehrfach genötigt – Zeugen gesucht, Kelkheim (Taunus), Münster, Johann-Strauß-Straße, Frankfurter Straße, Frankenallee, Sonntag, 24.01.2021, 17:40 Uhr

(jn)Am Montag meldete sich ein 18-jähriger Kelkheimer bei der Polizei und erstattete Anzeige, da er am Sonntagabend von einem anderen Autofahrer erheblich bedrängt und genötigt worden war. Demnach befuhr der Geschädigte um 17:40 Uhr die Johann-Strauß-Straße im Kelkheimer Stadtteil Münster am Steuer eines silberfarbenen Dacia, als ihm ein blauer VW Lupo die Vorfahrt nahm und aus einer Nebenstraße schoss. Mittels Lichthupe habe der junge Autofahrer seinen Unmut über die erforderliche Notbremsung kundgetan, was wiederum den ca. 50 Jahre alten Fahrer des VW zu weiteren Handlungen veranlasste. Im Verlauf der weiteren Fahrt über die Lorsbacher Straße und die Frankfurter Straße habe dieser den nachfolgenden 18-jährigen Autofahrer mehrfach genötigt, ausgebremst und Beinaheunfälle durch Rückwärtsfahren verursacht. Im Bereich der Einmündung Hauptstraße / Frankenallee habe der Tatverdächtige sein Fahrzeug dann in blockierender Weise vor den Pkw des Geschädigten gestellt, sei ausgestiegen und habe den 18-Jährigen angeschrien. Als dieser Fotos des Tatverdächtigen, welcher eine Glatze trug und eine leicht untersetzte Figur gehabt haben soll, machen wollte, sei dieser letztendlich eingestiegen und weggefahren.

Die Polizei in Kelkheim sucht nun nach Zeugen des Vorfalles, die weitere Angaben zu den Ereignissen machen können. Insbesondere werden Personen gesucht, die am Sonntagabend auf dem Parkplatz „Stadtmitte“ unterwegs waren und Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Auch der Fahrer eines anderen Wagens, der unmittelbar hinter dem Dacia des 18-Jährigen gefahren sein soll und den Vorfall bemerkt haben müsste, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 40 in Verbindung zu setzen.

47-Jährige bei Auseinandersetzung verletzt, Hattersheim, Friedenstraße, 25.01.2021, gg. 23.15 Uhr

(ho)Eine 47-jährige Frau hat gestern Abend in einer Wohnung in der Friedenstraße bei einer Auseinandersetzung erhebliche Kopfverletzungen erlitten. Nach einem Notruf fuhren die Einsatzkräfte der Hofheimer Polizei zu der Wohnung in dem betroffenen Mehrfamilienhaus, wo die Geschädigte die Beamten blutüberströmt erwartete. Es stellte sich heraus, dass die 47-Jährige zuvor in der Wohnung mit einem Mann und einer Frau in einen Streit geraten war, der in eine heftige Auseinandersetzung mündete. Was sich dabei genau abgespielt hat, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Frau wurde aufgrund einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Benz mutwillig beschädigt, Kelkheim (Taunus), Münster, Breslauer Straße, Sonntag, 24.01.2021, 19:00 Uhr bis Montag, 25.01.2021, 09:00 Uhr

(jn)Im Kelkheimer Stadtteil Münster ist in der Nacht zum Montag ein Mercedes von Unbekannten beschädigt worden. Wie der geschädigte Fahrzeugbesitzer gegenüber der Polizei angab, parkte sein silberfarbenes Auto in der Breslauer Straße auf Höhe der Hausnummer 16. Ein bislang unbekannter Täter habe sich dann dem Fahrzeug genähert und den Wagen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 40 entgegen.

Geschwindigkeitsmessung von Passanten begrüßt, Bundesstraße 8, Höhe Anschlussstelle Liederbach, Sonntag, 24.01.2021, 16:00 Uhr bis 23:45 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Sonntagabend, zwischen 16:00 Uhr und 23:45 Uhr, wurden auf der B 8 auf Höhe der Anschlussstelle Liederbach zahlreiche Verstöße festgestellt. Insgesamt waren über 100 Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Frankfurt zu schnell, wobei 27 mindestens 121 km/h fuhren (erlaubt sind 100 km/h) und sogar mit Bußgeldverfahren rechnen müssen. Die drei Spitzenreiter wurden mit 168, 162 und 150 km/h gemessen. Auf die Fahrer oder Fahrerinnen dieser Wagen kommen Fahrverbote zu. Mehrere Passanten und Fußgänger, die auf dem nahegelegenen Feldweg unterwegs waren und die Messung bemerkten, befürworteten die polizeiliche Maßnahme.

Zahlreiche Handysünder angehalten, Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Höhe Therme, Hofheim am Taunus, Schmelzweg, Montag, 25.01.2021, 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(jn)Bei zwei Verkehrskontrollen in Hofheim haben Polizeibeamte am Montag zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr über ein Dutzend Handyverstöße festgestellt. Im Verlauf der Kontrollen auf der Niederhofheimer Straße im Bereich der dortigen Therme und auf dem Schmelzweg kontrollierten die Hofheimer Polizisten etwa 40 Fahrzeuge. Dabei lässt das Ergebnis aufhorchen: Insgesamt 15 Verkehrsteilnehmer bedienten während der Fahrt nachweislich ihr Mobiltelefon, acht weitere waren nicht angeschnallt. Die Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus wurden sieben weitere Mängel festgestellt, die bis zum Ablauf einer gesetzten Frist durch die Fahrzeugnutzer behoben werden müssen, um weitere Konsequenzen zu vermeiden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Fahrzeugführer mit der Nutzung eines Mobiltelefons sich selbst und auch andere Verkehrsteilnehmer einer erhöhten Gefahr aussetzen. Der Verkehr wird nicht mehr wahrgenommen und die Reaktionszeit bei einer Gefahrenbremsung erhöht sich um ein Vielfaches. Überlegen Sie, ob Sie zum Beispiel durch das Tippen einer Nachricht, die Gefahr eines Verkehrsunfalles mit vielleicht weitreichenden Folgen in Kauf nehmen wollen.

Frankfurter berauscht am Steuer, Sulzbach (Taunus), Landesstraße 3266, Höhe Bahnstraße, Montag, 25.01.2021, 21:30 Uhr bis Dienstag, 26.01.2021, 00:30 Uhr

(jn)Einen besonderen Fokus auf Verkehrsteilnehmer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnehmen, setzten Eschborner Polizisten am Montagabend im Bereich der Bahnstraße in Sulzbach. Im Verlauf der Maßnahme wurden bei sehr schwachem Verkehrsaufkommen zwischen 21:30 Uhr und 00:30 Uhr etwa 20 Alkohol- und Drogenvortests durchgeführt. Erfreulicherweise stand kein Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Alkohol. Dahingegen wurden von den geschulten Beamten bei einem 24-Jährigen aus Frankfurt Anzeichen einer Drogenbeeinflussung wahrgenommen, was eine Blutentnahme und ein Strafverfahren zur Folge hatte.