Bargeld in PKW lockt Straftäter an, Wiesbaden, Alwinenstraße, Freitag, 22.01., 18:00 Uhr – Montag, 25.01.2021, 14:00 Uhr

(schü) Auf Bargeld hatten es offenbar unbekannte Straftäter abgesehen, die

zwischen Freitagabend und Montag, 14:00 Uhr, die Seitenscheibe eines in der

Alwinenstraße geparkten PKW’s zerstörten. Ziel der PKW-Aufbrecher waren, wie

leider nur allzu oft, auch in diesem Fall Wertgegenstände, die im Fahrzeug

abgelegt waren. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurden ca. 20,-EUR an Kleingeld

entwendet, die in einem Kaffeebecher deponiert waren. Was bleibt, ist der Ärger

über die zu ersetzende Scheibe und die Reparaturkosten.

Jugendliche aus Haus mit Flaschen beworfen – glücklicherweise niemand

verletzt, Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Montag, 25.01.2021, 20:10 Uhr

(schü) Ein Angriff mit mehreren Glasflaschen ist gestern Abend in der

Albert-Schweitzer-Allee glücklicherweise glimpflich ausgegangen. Fünf

Jugendliche befanden sich gegen 20.10 Uhr auf einem Platz vor einem

Mehrfamilienhaus. Plötzlich wurde in einer der oberen Etagen ein Fenster

geöffnet und die Jugendlichen mit insgesamt vier Glasflaschen beworfen. Alle

vier Flaschen zerbarsten auf dem Boden, keine fand jedoch ihr Ziel, so dass die

Jugendlichen unverletzt blieben. Lediglich einer der jungen Männern wurde durch

einen Glassplitter am Bauch getroffen, aber auch dies führte glücklicherweise

nicht zu einer Verletzung. Zudem wurde die Gruppe von dem Flaschenwerfer noch

massiv verbal beleidigt und bedroht. Die Personalien des Mannes wurden von der

Polizei festgestellt. Es handelt sich bei der Person um einen Hausbewohner.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier, das die Ermittlungen

aufgenommen hat, unter der Telefonnummer 0611/345-2540 in Verbindung zu setzen.

Schläge und Tritte in ESWE-Bus, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Montag, 25.01.2021, 16:50 Uhr

(schü) Am Montag kam es um kurz vor 17:00 Uhr in einem Linienbus der ESWE zu

einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Den ersten Ermittlungen zufolge

soll einer der Beteiligten aus bisher unbekannten Gründen seinen Kontrahenten

attackiert, ihn ins Gesicht geschlagen und ihn getreten haben. Der Aggressor

befand sich in Begleitung eines weiteren Mannes, der seinerseits versuchte, den

Angreifer von seinem Tun abzuhalten. An der Bushaltestelle

„Carl-von-Linde-Straße“ stiegen der Angreifer und sein Begleiter aus und

flüchteten unerkannt.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und ist für Hinweise unter

der Telefonnummer 0611/345-2340 dankbar.

Achtung bei Schneefall – Pkw immer vom Schnee befreien, Wiesbaden, 24.01.2021

(ho)Am vergangenen Sonntag richteten Beamte der Wiesbadener Polizei am

Nordfriedhof Wiesbaden mit Fahrtrichtung Platte eine Kontrollstelle ein. Ziel

war es die wintertaugliche Bereifung der Fahrzeuge zu überprüfen, da die Straßen

mit Schneematsch bedeckt waren und es zuvor stark geschneit hatte. Im Zeitraum

von 09:30 Uhr – 11:30 Uhr wurden insgesamt 70 Fahrzeuge angehalten. Davon hatte

jedes Fahrzeug die vorgeschriebene Bereifung, sodass kein Verstoß gegen die

Winterreifenpflicht festgestellt werden konnte.

Jedoch wurde bei 23 Fahrzeugen festgestellt, dass die Fahrer ihre Fahrzeuge

nicht ausreichend vom Schnee befreit haben und in einigen Fällen die

Beleuchtungseinrichtungen komplett unkenntlich waren. Vereinzelt war das

Fahrzeug mit bis zu 20 Zentimeter Schnee bedeckt. Mit den Fahrzeugführern wurde

ein präventives Gespräch bezüglich der Unfallgefahr durch herabfallenden Schnee

etc. geführt. Die Fahrzeugführer zeigten sich einsichtig und befreiten

anschließend ihr Fahrzeug vom Schnee bevor sie ihre Fahrt fortsetzten Von 11:45

Uhr bis 17:00 Uhr verlegten die Einsatzkräfte im Anschluss die Kontrollstelle in

der Ludwig-Erhard-Straße mit Fahrtrichtung Dotzheimer-Straße, wo speziell die

Geschwindigkeit passierender Fahrzeuge gemessen wurde. Dabei wurden insgesamt

525 teilweise gravierende Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, die für einige

Betroffenen unangenehme Folgen haben werden.

Trauriger Spitzenreiter

Gegen 14:00 Uhr passierte ein Fahrzeug die Messstelle mit 93 km/h brutto bei

erlaubten 50 km/h. Somit drohte dem Fahrer nach Abzug einer Toleranz von 3 km/h

theoretisch eine Strafe von 160 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot.

Praktisch scheiterte dies jedoch daran, dass bei der im Anschluss durchgeführten

Kontrolle festgestellt wurde, dass die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers in der

Vergangenheit bereits eingezogen wurde und dieser somit derzeit nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da dies eine Straftat darstellt, erstatteten

die Beamten Anzeige.

Sanitäterin bei Unfall verletzt, Mainz-Kastel, Bundesstraße 455, 25.01.2021, gg. 10.35 Uhr

(ho)Eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes ist beim Einsatz eines

Rettungswagens gestern Vormittag in Mainz-Kastel verletzt worden. Die Frau

befand sich in dem Einsatzfahrzeug, welches gegen 10.35 Uhr mit einem Patienten

auf der Bundesstraße aus Richtung Kastel kommend in Richtung Wiesbaden unterwegs

war. Den Angaben des Fahrers des Einsatzfahrzeuges zufolge, musste er wegen des

Bremsvorganges eines vorausfahren Pkw ebenfalls stark abbremsen, wodurch die

Frau stürzte, als sie gerade bei der Versorgung des Patienten war. Aufgrund der

Sturzverletzung musste sie selbst im Krankenhaus versorgt werden. Zu einem

Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Rettungswagen kam es nicht. Die

Ermittlungen zur Unfallursache dauern indes noch an.

Rheingau-Taunus-Kreis

Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Niedernhausen, 25.01.2021,

(pl)Ein Betrüger hat sich am Montag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und

einen Mann aus Niedernhausen hinters Licht geführt. Letztendlich erbeutete der

Täter über 1.000 Euro. Unangekündigt klingelte das Telefon des Mannes und ein

angeblicher Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem mit dem Computer

des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern

lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider.

Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat Zugriff zum Computer und dem

Online-Banking gewährt worden war, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt

dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen

Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von

Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich

von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf

fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden

Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder

gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

Mit dem Auto überschlagen, Idstein, Landesstraße 3026, 25.01.2021, 10.05 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen ist eine 23-jährige Autofahrerin auf der winterglatten L

3026 von der Fahrbahn abgekommen und hat sich im Anschluss mit ihrem Fahrzeug

überschlagen. Die 23-Jährige war um kurz nach 10.00 Uhr mit ihrem Fiat Stilo von

Wörsdorf kommend auf der Landesstraße in Richtung Idstein unterwegs. Im Bereich

einer Kurve verlor die Autofahrerin aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle

über ihren Pkw, drehte sich und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei

überquerte das Fahrzeug einen Fußgängerweg und fuhr einen Abhang hinab in ein

Feld. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Die Autofahrerin

wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und der total beschädigte

Unfallwagen abgeschleppt.