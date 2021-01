Karlsruhe: KSC verlängert mit Lukas Fröde

Karlsruhe – Der Karlsruher SC stellt die ersten Weichen für die kommende Saison. Der auslaufende Vertrag mit Mittelfeldspieler Lukas Fröde wurde um zwei weitere Jahre verlängert.

Lukas Fröde kam zur Saison 2019/20 vom MSV Duisburg in den Wildpark. Nach bislang zwei Jahren im blau-weißen Trikot wird der 26-Jährige auch die kommenden beiden Spielzeiten die Karlsruher Farben tragen.

Für den defensiven Mittelfeldspieler stehen bislang 42 KSC-Einsätze zu Buche. In die Torschützenliste konnte sich der 1,92-Mann bislang erst einmal eintragen, der Treffer wird aber jedem Fan im Gedächtnis sein: Es war der 2:1-Siegtreffer im Derby gegen den VfB Stuttgart im Juni 2020.

„Lukas hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einer festen Stütze unseres Teams entwickelt, so dass wir mit ihm gerne unseren sportlichen Weg weitergehen“, so KSC-Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer.