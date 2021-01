Nächtliche Verkehrskontrolle führt zur Festnahme von Drogendealer mit 38 Gramm Heroin

Kassel-Süd (ots) – Eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeireviers Mitte auf der Frankfurter Straße führte in der Nacht zum heutigen Dienstag zur Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers. Der 40-Jährige aus Korbach saß als Fahrgast in einem Taxi, das die Polizisten kurz vor Mitternacht an der Kontrollstelle am Weinberg angehalten und überprüft hatten.

Hierbei zeigte sich der nicht angeschnallte und erheblich alkoholisierte Mann auf der Rücksitzbank bereits äußerst aggressiv und versuchte darüber hinaus, seine Umhängetasche unauffällig im Fußraum zu verstecken. Dies bemerkten die Polizeibeamten allerdings und nahmen daraufhin die Tasche genauer unter die Lupe. Hierbei fanden sie schließlich mehrere Plomben mit knapp 38 Gramm Heroin. Eine Durchsuchung des 40-Jährigen förderte zudem mehrere hundert Euro Bargeld zutage, die wie auch die Drogen sichergestellt wurden.

Gegen seine Festnahme setzte sich der Tatverdächtige im Anschluss erheblich zur Wehr und versuchte, einen Beamten mit einem gezielten Faustschlag gegen den Kopf zu treffen. Glücklicherweise konnte der Polizist dem Schlag ausweichen und blieb unverletzt.

Da ein Atemalkoholtest bei dem polizeibekannten Festgenommenen rund 2,5 Promille ergab, brachte die Beamten ihn zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszellen im Polizeipräsidium.

Er muss sich nun wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen den 40-Jährigen führen die Beamten des Kommissariats 34 der Kasseler Kriminalpolizei.

Schloss mit Flex geknackt und E-Bike gestohlen: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Bettenhausen (ots) – Auf ein angeschlossenes E-Bike hat es ein bislang unbekannter Dieb am Dienstagmorgen 26.01.2021 an einem Firmeneingang im Kasseler Stadtteil Bettenhausen abgesehen. Mit einer mitgebrachten Flex durchtrennte er das stabile Kettenschloss und ergriff anschließend mit dem erbeuteten Rad die Flucht.

Die Kasseler Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des schwarzen E-Bikes des Herstellers Specialized geben können.

Wie die zum Tatort in der Mündener Straße gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Diebstahl gegen 05:30 Uhr. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sich der dunkel gekleidete Täter mit dem Winkelschleifer an dem Schloss des E-Bikes zu schaffen machte, das dort an einem Fahrradständer angeschlossen war. Nur wenige Augenblicke später flüchtete der Unbekannte auf dem erbeuteten Rad in Richtung Niestetal-Sandershausen. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei fehlte von dem Dieb und dem hochwertigen E-Bike bereits jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Wer Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

