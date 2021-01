Frankfurt: Skateboardfahrer schwebt über die Straße

Frankfurt-Bonames/Niederursel (ots)-(dr) – Polizeibeamte des 14. Reviers haben in der Nacht von Montag auf Dienstag 26.01.2021 im Frankfurter Norden Verkehrskontrollen durchgeführt. Für besonderes Erstaunen sorgte ein 50-jähriger Mann, welcher der Polizei mit seiner rasanten Fahrt gegen etwa 02:00 Uhr auf dem Oberen Kalbacher Weg auffiel. Die Beamten sahen wie der Mann mit einem Skateboard scheinbar mühelos über die Straße “schwebte”.

Sofort nahmen die Polizeibeamten die Verfolgung auf, stoppten den Fahrer und unterzogen diesen einer Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit einem elektrobetriebenen Skateboard unterwegs war. Nach derzeitigem Stand ist das Skateboard in der Lage eine Geschwindigkeit von bis zu 39 km/h zu erreichen, es verfügt jedoch über keine Zulassung für den Straßenverkehr. Mittels zugehöriger Fernbedienung konnte der 50-Jährige sein Gefährt steuern. Mit einem Alkoholwert von 1,16 Promille war der Mann seinen Führerschein und sein Skateboard jedoch erst mal los.

Während der Kontrollmaßnahmen stellten die Beamten auf der Rosa-Luxemburg-Straße und im Bereich Oberer Kalbacher Weg diverse Fahrer fest, welche mutmaßlich unter Alkoholeinfluss oder dem Einfluss von Betäubungsmittel standen.

Drogenvortests sowie durchgeführte Atemalkoholmessungen bestätigten den ersten Verdacht der Beamten, was letztlich zu insgesamt 5 Blutentnahmen in der Nacht führte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, durften die bei den Kontrollen erwischten Verkehrssünder wieder gehen.

Kofferdieb im Frankfurter Hauptbahnhof festgenommen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Am Montagmittag 25.01.2021konnten Beamte der Bundespolizei einen 36-jährigen wohnsitzlosen Mann festnehmen, der am vergangenen Freitag 22.01.21 einem 59-jährigen Reisenden den Koffer gestohlen hatte. Aufgrund von Bildern der Videoüberwachung im Hauptbahnhof hatte eine Streife den Mann erkannt und festgenommen.

In der Wache gab er den Diebstahl des Koffers zu, wollte sich aber über dessen Verbleib nicht äußern. Nachdem bei dem 36-Jährigen eine geringe Menge Heroin gefunden wurde, musste das Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls um den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz erweitert werden. Am Dienstag 26.01.2021 wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Marihuana bei Kontrolle sichergestellt

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(dr) – Am Montagabend 25.01.2021 stellte die Polizei in Bockenheim während einer Verkehrskontrolle bei einem 21-Jährigen eine größere Menge an Marihuana sicher. Gegen 22.15 Uhr fuhr ein mit 4 Menschen besetzter VW in eine auf der Theodor-Heuss-Allee eingerichtete Kontrollstelle.

Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten schlug ihnen direkt ein starker Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginnenraum entgegen, weshalb sie das Auto genauer unter die Lupe nahmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Beamten im Fußraum eine Einkaufstüte fest, in der sich rund 160 Gramm Marihuana befanden.

Die Drogen ließen sich einem 21-jährigen Fahrzeuginsassen zuordnen. Nach Sicherstellung der Betäubungsmittel und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 21-Jährige sowie seine 3 Begleiter wieder entlassen.

Zahlreiche Verstöße gegen die Coronavirus-Einreiseverordnung

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt-Flughafen (ots) – Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen intensiviert seit dem 24.01.2021 die Kontrollen an Flügen aus sogenannten Hochinzidenzgebieten. Bei den Kontrollen, die in enger Abstimmung mit den Gesundheitsämtern und der Landespolizei Hessen durchgeführt werden, wurden zahlreiche Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen der CoronaEinreiseV festgestellt.

Am 24. Januar wurden bei 17 inner- und 34 außereuropäischen Flügen aus Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten rund 2260 Passagiere umfassend im Hinblick auf die Einreisevorschriften kontrolliert. Hierbei wurden 64 Verstöße festgestellt. Am 25. Januar wurden bei ähnlichen Flugverbindungen rund 1900 Passagiere kontrolliert und 63 Verstöße registriert.

Beispielsweise fehlten die erforderlichen digitalen Einreiseanmeldungen oder die negativen Coronatests. In einigen Fällen wurden durch die eingesetzten Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und zur weiteren Bearbeitung an die zuständigen Landesbehörden übermittelt.

Im Vergleich zu den zuvor durchgeführten stichprobenartigen Kontrollen lagen die festgestellten Verstöße durch die Kontrollintensivierung um ein Vielfaches höher. Dies wird auf eine umfassende Kontrolle der Verpflichtung zur digitalen Einreiseanmeldung sowie der Mitführung von Nachweisen über einen negativen Corona-Test vor Reisebeginn bei Ankünften aus Hochinzidenz- und Virusvariantengebieten zurückgeführt. Aber: die absolute Mehrheit der Passagiere beachtet die neuen Regeln der Coronavirus-Einreiseverordnung.

Mit den zusätzlichen Maßnahmen soll die Ausbreitung des Coronavirus, hier insbesondere auch der neuen Virusvarianten (Mutationen), zumindest verlangsamt, wenn nicht eingedämmt werden.

Die Bundespolizei unterstützt damit aktiv die Behörden der Länder bei der Pandemiebekämpfung.

In Anbetracht der Lage empfiehlt die Bundespolizei, generell auf Reisen zu verzichten, bzw. nur

aus triftigen Gründen anzutreten.

