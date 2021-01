Frankfurt-Fechenheim (ots)-(fue) – Nach einem Hinweis, das in einem Lokal in der Hanauer Landstraße ein “Corona-Party” stattfinden würde, begab sich die Polizei am Montag 25.01.2021 gegen 19.00 Uhr zu der besagten Örtlichkeit.

Nach außen wurde der Anschein erweckt, die Lokalität sei geschlossen. Im Inneren konnten jedoch 11 Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz angetroffen werden. Sie konsumierten dort Alkohol und hielten sich auch nicht an Abstandsregeln etc. gemäß der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV).

Nach Durchführung der entsprechenden Maßnahmen wurde die Lokalität geschlossen und für die weitere Sachbearbeitung durch die Stadtpolizei versiegelt.

