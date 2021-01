Heidelberg: Plasmazentrum Heidelberg sucht infizierte Corona-Patienten für Studie

Heidelberg – Das Plasmazentrum Heidelberg sucht ab sofort akut an Corona erkrankte Menschen für eine wissenschaftliche Studie. Die Abstriche erfolgen bei den Patienten zu Hause. Die Heidelberger Studie soll neue Erkenntnisse zu COVID-19 liefern und eine bessere Diagnostik ermöglichen.

Das Außergewöhnliche an der Studie ist: Geschulte Mitarbeiter des Plasmazentrums kommen zu Beginn einmal direkt zu den Teilnehmern nach Hause. Dort führen sie den ersten Abstrich gemeinsam mit den Teilnehmern durch und zeigen, wie diese dann selbst ihre Abstriche abnehmen können. Die Studie läuft bis zu sieben Tage – abhängig vom Symptombeginn. Zweimal täglich werden jeweils Abstriche im Rachenraum und aus der Nase sowie eine Speichelprobe genommen.

Voraussetzungen zur Teilnehme sind ein kürzlich positiver Corona-Befund mit typischen Symptomen wie Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber, Übelkeit sowie Kopf- und Gliederschmerzen. Die Corona-Infizierten sollten in Heidelberg und Umgebung wohnen sowie zwischen 18 und 65 Jahre alt sein. Das Plasmazentrum Heidelberg bittet die Patienten um eine möglichst schnelle Kontaktaufnahme nach der positiven Diagnose, um eine große Anzahl an Erregern erfassen zu können.

Die Abstriche mit den Corona-Viren werden für aktuelle wissenschaftliche Studien benötigt. Diese führt das Plasmazentrum Heidelberg gemeinsam mit renommierten Instituten und der diagnostischen Industrie durch. Sie dienen dazu, neue Erkenntnisse über COVID-19 zu erlangen und die Diagnostik zu verbessern.

Das Plasmazentrum Heidelberg bietet Corona-Patienten eine ausführliche Beratung über die Studien-Teilnahme an. Interessenten können sich per E-Mail an corona@biomex.de oder telefonisch unter 0163-7815613 informieren und anmelden.