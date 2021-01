Ludwigshafen: Ceven Klatt folgt auf Ben Matschke

Ludwigshafen – Ceven Klatt (37), seit Sommer 2019 Trainer des Zweitligisten Rimpar Wölfe, tritt ab 1.Juli diesen Jahres die Nachfolge von Ben Matschke beim Bundesligisten Eulen Ludwigshafen an. Die Wölfe belegen mit 11:13-Punkten derzeit Platz zehn im 19 Mannschaften starken Zweitliga-Feld.

„Ziel mit Rimpar bleibt, wie vor der Saison ausgegeben, ein einstelliger Tabellenplatz“, betont Klatt, dessen ligaunabhängiger Vertrag bei den Eulen Ludwigshafen vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2023 läuft. Der gelernte Verwaltungswirt ist verheiratet, hat zwei Kinder – sechs und sieben Jahre alt – und arbeitet seit seinem Trainer-Engagement beim Neusser HC (später HC Rhein Vikings) als Profi.

Klatt ist am 11. Juni 1983 in Brandenburg geboren. Aufgewachsen ist er in der Nähe von Düsseldorf. Dort, bei DJK Unitas Haan, begann Ceven Klatt im Jahr seiner Einschulung mit dem Handball. Mit 20 wechselte der Kreisläufer zum LTV Wuppertal, spielte dann bei TuS Wermelskirchen, anschließend beim Zweitligisten TuS Ferndorf. Bei den Bergischen Panthern sammelte Klatt als Spielertrainer erste Erfahrungen in seinem heutigen Metier. Beim Neusser HV, später HC Rhein Vikings, ging’s weiter. Zunächst als spielender Co-Trainer, dann als Cheftrainer. Der Zweitliga-Aufstieg 2018 krönte das Engagement. Mit den Rimpar Wölfen belegte Klatt 2019/20 Platz sieben in Liga zwei.