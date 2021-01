Neustadt: Wiederholungstermine „NEUstadt2021 RÜCKBLICKE. EINBLICKE. AUSBLICKE.“

Neustadt an der Weinstraße – Am 24. Januar 2020 war es soweit. Pünktlich um 18:00 Uhr startete der Neujahrsfilm mit dem Titel: NEUstadt2021 RÜCKBLICKE. EINBLICKE. AUSBLICKE. Abgerundet wurde der Filmbeitrag mit einer digitalen Weinprobe mit den Weinhoheiten aus Diedesfeld, Mußbach und Duttweiler.

Ein Neujahrsempfang konnte nicht stattfinden, stattdessen hat Oberbürgermeister Marc Weigel in diesem Jahr auf eine besondere Reise eingeladen.

„Gemeinsam blicken wir auf die Ereignisse des Jahres 2020 zurück und zeigen, wie die Neustadterinnen und Neustadter in schwierigen Situationen zusammenhalten. Ein neues Jahr ist aber auch geprägt von neuen Chancen, Hoffnungen und Wünschen, deshalb richten wir unseren Blick voller Zuversicht in die Zukunft“, so Oberbürgermeister Marc Weigel.

Produziert wurde der Film in Zusammenarbeit mit der Neustadter Filmproduktion SCREENDAY® Productions, die seit dem ersten Lockdown unterwegs war, um echte Geschichten der engagierten Neustadterinnen und Neustadter festzuhalten und zu zeigen wie Zusammenhalten in Neustadt an der Weinstraße gelebt wird.

Die Personen und Geschichten im Film sind echt und stehen stellvertretend für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neustadt an der Weinstraße.

Aufgrund der zahlreichen positiven Resonanz möchte die Stadt Neustadt an der Weinstraße erneut auf die Wiederholungstermine im Offenen Kanal aufmerksam machen.

Dienstag, 26. Januar 2021, 20:15 Uhr

Mittwoch, 27. Januar 2021, 12:15 Uhr

Samstag, 30. Januar 2021, 10:00 Uhr

Montag, 01. Februar 2021, 19:00 Uhr

Zusätzlich steht der Film weiterhin auf der städtischen Youtube-Seite zur Verfügung.