Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 27.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksamen Passanten geklärt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 25.01.2021, stellte eine 29-jährige Haßlocherin ihren BMW ordnungsgemäß auf dem Parkplatz Bachgängel ab und entfernte sich nur wenige Minuten von ihrem Fahrzeug. Bei ihrer Rückkehr musste sie eine frische Beschädigung im Bereich des hinteren, rechten Radkastens feststellen, welche auf 350Euro zu beziffern sein dürfte. Sie wurde hierauf durch einen Passanten angesprochen. Dieser hatte beobachtet, wie ein Mercedesfahrer gegen 11:45Uhr beim Ausparken das Fahrzeug der Geschädigten touchierte und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte, ohne seiner Pflicht zur Schadensregulierung nachzukommen. Durch die gewonnenen Erkenntnisse konnte die Polizei einen 52-jährigen Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim als verantwortlichen Unfallverursacher ermitteln. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Neustadt: Zeugenhinweise nach Körperverletzung erbeten

Neustadt/Weinstraße (ots) – Zu einem nicht alltäglichen Fall kam es am Dienstag, 26.01.2021, um 13:45 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Neustadt. Hier bat eine 52-jährige Neustadterin zunächst einen jungen Mann ein Stück zur Seite zu treten, um einen Brief einwerfen zu können. Dem kam dieser auch nach, griff die Geschädigte im Anschluss jedoch grundlos an und schlug ihr an die Wange. Nachdem sich die Neustadterin in ihr Fahrzeug geflüchtet hatte, folgte ihr der junge Mann, öffnete die Tür und schlug abermals mehrfach mit den mitgeführten Müllbeutelrollen auf die Dame ein, drohte dieser und trat auch an deren PKW. Eine Passantin wurde auf die Vorkommnisse aufmerksam und forderte den Täter auf zu verschwinden. Hierauf flüchtete dieser fußläufig in Richtung Martin-Luther-Straße. Durch die Ereignisse erlitt die Geschädigte Rötungen und Schmerzen an der Wange. Auch an deren PKW war ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro festzustellen. Der Täter wurde als junger Mann mit dunkelbraunen Haaren, leichtem Bartansatz und gekleidet mit einer dunkelblauen Jacke beschrieben. Zeugen, die Hinweise zur Sache oder gar Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (Tel.: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Roller-Fahrer

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Sonntag, 24.01.2021, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Ludwigshafen mit einem E-Roller die Hindenburgstraße auf dem dortigen Gehweg. Hierbei wurde er von einem 49-jährigen Neustadter übersehen, welcher zur selben Zeit mit seinem VW von der Wiesenstraße in die Hindenburgstraße einfahren wollte. Es kam im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der E-Roller-Fahrer zu Boden stürzte und sich leicht an der Hand verletzte. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):