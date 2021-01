Versuchte räuberische Erpressung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Montagmorgen 25.01.2021 gegen 05:50 Uhr wurde eine Frau in der Pfarrer-Krebs-Straße von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Mann forderte unter Vorhalt eines Messers die Handtasche der Frau. Die Frau rannte daraufhin weg. Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad in die Saarlandstraße/Richtung Hauptstraße.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170 cm groß, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke (trug die Kapuze über dem Kopf), schwarzer Wollmütze und hatte ein schwarzes Tuch vor dem Mund.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verdacht des Fahrraddiebstahls – Eigentümer gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend 25.01.2021 gegen 22:15 Uhr wollten Beamte der Polizei Ludwigshafen einen Fahrradfahrer in der Brunckstraße kontrollieren. Der Radfahrer versuchte zunächst mit seinem Fahrrad und dann zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann, einen 25-jährigen Ludwigshafener, stellen und fesseln.

Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass das mitgeführte Fahrrad gestohlen sein könnte. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer des blauen Damenrades.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Nach Unfall geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr kam es in der “Schmale Gasse” zu einem Verkehrsunfall. Ein Autofahrer soll die Straße entgegen der vorgeschriebenen Richtung befahren und dabei ein entgegenkommendes Auto gestreift haben.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.200 Euro zu kümmern. Das Kennzeichen des flüchtigen Autos konnte von den Geschädigten abgelesen werden. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern derzeit an.

Schwerer Verkehrsunfall L530

Feuerwehr Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots)-(FB) – Am Sonntag 24.01.2021 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 16:44 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Der Unfall ereignete sich auf der Umgehungsstraße L530 kurz vor dem Ortseingang Maudach. Am Unfallgeschehen waren zwei Pkw beteiligt. Da sich der Unfall zur Gemarkungsgrenze der Gemeinde Mutterstadt ereignetet, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Mutterstadt alarmiert.

Gemeinsam konnten somit insgesamt 7 Personen aus den verunfallten Fahrzeugen mittels hydraulisch Rettungsgeräten befreit werden. Alle zum Teil schwer verletzten Personen mussten in umliegende Krankenhäuser aufgenommen werden. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 5 kam zum Einsatz.

Die Umgehungsstraße war für diesen Zeitraum komplett gesperrt. Zur Unfallaufnahme unterstützt die Feuerwehr mit großflächigen Ausleuchtungsmaßnahmen. Beide Feuerwehren waren mit 32 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls im Einsatz waren der Rettungsdienst mit 22 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen, der leitende Notarzt, der organisatorische Leiter Rettungsdienst und die Polizei.