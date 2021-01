Pedelec Fahrer wundert sich über Bußgeld

Germersheim (ots) – Am Sonntagmittag 24.01.2021 erblickten Germersheimer Polizisten bei ihrer Streifenfahrt einen Pedelec Fahrer, der während der Fahrt mit einer Hand sein Handy bediente. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er sich zunächst einsichtig. Als ihm dann die Höhe des Bußgelds erläutert wurde, änderte sich seine Meinung und er war empört über diese Summe. Nachdem ihm die Gefahren durch Ablenkung im Straßenverkehr verdeutlicht wurden, bezahlte er letztlich das Bußgeld in Höhe von 55 Euro.

Durchfahrtsverbot überwacht

Germersheim (ots) – Die vielen Rad-/ und Wanderwege ziehen gerade am Wochenende viele Naturfreunde in das Gebiet “Insel Grün” in Germersheim. Daher wurde gestern Nachmittag das dortige Durchfahrtsverbot überwacht. Insgesamt ignorierten zehn Autofahrer das Verbot und wurden vor Ort verwarnt.