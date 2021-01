Odenwaldkreis

50-Jähriger durch Stiche verletzt – Kripo ermittelt

Erbach (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstagmorgen 23.01.2021 gegen 05.45 Uhr, in der Sophienstraße. Ein 50-jähriger Mann wurde hierbei nach derzeitigem Ermittlungsstand im Rahmen eines Streits von einem 37-jährigen Kontrahenten mit einem spitzen Gegenstand unter anderem am Oberschenkel verletzt.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Seine Blessuren sind nicht lebensbedrohlich. Der 37-jährige Angreifer flüchtete nach der Tat. Über seinen Aufenthalt ist derzeit nichts bekannt.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Erbacher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den genauen Hintergründen der Tat aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

9 Stunden Zwangspause für Lasterfahrer

Erbach (ots) – Am Freitagnachmittag (22.01.) kontrollierte eine Funkstreife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 45 einen Kleinlaster. Das Fahrzeug aus Osteuropa wurde im internationalen Güterverkehr eingesetzt. Weil kein digitaler Fahrtenschreiber im Fahrzeug verbaut war, musste der Fahrer in Deutschland seine Lenk- und Ruhezeiten handschriftlich dokumentieren.

Dies tat er an diesem Tag nicht und auch für die erforderlichen 28 Tage zuvor führte er keinerlei Aufzeichnungen mit. Anhand der Frachtdokumente konnte jedoch nachvollzogen werden, dass der Fahrer am Tag zuvor Fracht von Südhessen nach Italien beförderte. Knapp 24 Stunden später erfolgte die Polizeikontrolle im Odenwald.

Der Fahrer legte somit knapp 1900 Kilometer in nicht ganz einem Tag zurück. Hier konnten somit keinesfalls die geltenden Lenk-und Ruhezeiten eingehalten worden sein. Dem Brummifahrer wurde von der Polizei die Weiterfahrt untersagt und eine Zwangsruhezeit von 9 Stunden angeordnet.

Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens hinterlegten der Fahrer und das Unternehmen insgesamt

1.250 Euro an Ort und Stelle.

Darmstadt

Kein Helm, kein Kennzeichen und Anhaltesignal missachtet

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat sich am Freitagabend (22.1.) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Weil er weder einen Helm trug, noch ein Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht war, waren Streifenbeamte in der Martin-Buber- Straße gegen 22 Uhr auf den Mofafahrer aufmerksam geworden. Bei dem Versuch, den Fahrer zu kontrollieren, missachtete der Unbekannte die Anhaltesignale und gab Gas.

Seine Flucht führte über die Karlstraße, Wilhelminenstraße und Eichbergstraße. Dabei missachtete er mehrere auf Rot geschaltete Ampeln und fuhr auf der Fahrbahn für den entgegenkommenden Verkehr. Im Bereich des Prinz- Emil- Gartens verlor sich seine Spur.

Die Fahndung mit Beteiligung mehrere Streifen verlief ohne Erfolg. Die Beamten haben ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtenden geben können.

Dabei handelt es sich um einen etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seiner Flucht war er mit einer schwarzen Daunenjacke sowie einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet. Er trug eine schwarze Kappe. Bei seinem Gefährt handelte es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad.

Das 1.Polizeirevier in Darmstadt ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Unter der Rufnummer 06151/969-3610 nehmen die Beamten Hinweise zu dem Fahrer und seinem Fahrzeug entgegen.

Einbruch in Café von Drogenhilfe – Täter erbeuten Tresor mit Geld

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (23.1.), 17 Uhr und Montagmorgen (25.1.) hatten es noch unbekannte Täter auf die Räume von dem Café einer Drogenhilfe in der Bismarckstraße abgesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überkletterten die Kriminellen die Mauer des Herrngartens und gelangten über ein Vordach zu den Fenstern im ersten Stockwerk.

Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Inneren und durchsuchten sämtliche Behältnisse in den Büros nach Wertgegenständen. Die ungebetenen Gäste wurden fündig und ließen einen Tresor mit Bargeld mitgehen. Der durch ihr Vorgehen verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe-City von der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut. Die Beamten haben ein Verfahren wegen des besonders schweren Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Ordnungshüter fragen:

Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe Verdächtiges beobachten können? Wer hat möglicherwiese den Abtransport der Beute bemerkt? Unter der Rufnummer 06151/969-3900 sind die Ermittler zu erreichen und werden alle Hinweise entgegengenommen.

Einbruch in Hochschulgebäude

Darmstadt (ots) – Am Samstagnachmittag (23.1.) sind in dem Hochschulgebäude in der Hochschulstraße die Spuren von ungebetenen Gästen entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die Täter in den zurückliegenden Tagen auf noch nicht bekannte Weise in das Gebäude gelangt und hatten dort eine Glastür gewaltsam geöffnet, um in die Büroräume zu gelangen.

Ob und in welchem Umfang die Kriminellen bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist abschließend nicht bekannt. Der von den Tätern versuchte Schaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf mindestens 759 Euro.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat ein Verfahren eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

Versuchter Autodiebstahl

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitag (22.1.), 17 Uhr und Samstag (23.1.) haben unbekannte Kriminelle offenbar versucht, einen in der Wenckstraße geparkten grünen Lada zu entwenden. Unbeschadet hatten die Eigentümer ihr Auto am Freitagnachmittag dort abgestellt. As sie am Samstag gegen 15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrten, bemerkten sie die Schäden an der Kabellage. Glücklicherweise missglückte das Vorhaben.

Der von den Tätern verursachte Schaden beläuft sich nach derzeitigen Kenntnisstand auf rund 1.000 Euro. Möglicherweise konnten Zeugen das kriminelle Treiben beobachten? Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt zu melden. Unter der Rufnummer 06151/9690 ist die Erreichbarkeit der Beamten gegeben.

Brand in einer KFZ-Werkstatt

Darmstadt (ots) – Am Sonntagmorgen 24.01.2021 kam es in der Pallaswiesenstraße zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt. Anwohner meldeten sich um 07.53 Uhr bei der Leitstelle der Polizei und gaben an, schwarzen Rauch aufsteigen zu sehen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand rasch bekämpft und eine Ausbreitung auf benachbarten Gebäudeteile verhindert werden. Während der Löscharbeiten musste die Pallaswiesenstraße für eine halbe Stunde in beide Richtungen gesperrt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde die Werkstatt durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen ca. 50 Tsd. Euro. Verletzt wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ein technischer Defekt ist nicht auszuschließen.

Insgesamt waren 46 Kräfte der Berufsfeuerwehr Darmstadt, der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt, ein Rettungswagen und die Polizei im Einsatz. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt betraut.

Meldung der Feuerwehr Darmstadt

Kurz vor 8 Uhr wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Darmstadt zur unklaren Rauchentwicklung in die Pallaswiesenstraße alarmiert. Vor Ort brannte es in einer KFZ Werkstatt. Das Feuer hatte bereits auf das Dach übergegriffen.

Über das Wenderohr der Drehleiter wurde der Brand im Dachbereich bekämpft. Mehrere Trupps unter Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung des Werkstattbereiches eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand rasch bekämpft werden und eine Ausbreitung auf benachbarten Gebäudeteile verhindert werden. An der Einsatzstelle waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt Innenstadt.

Zum sicherstellen des Grundschutzes verblieben Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt im Gerätehaus in der Kasinostraße… Es gab keine Verletzten Der Einsatz war nach etwa 2h beendet.

Insgesamt waren 46 Kräfte der Feuerwehr Darmstadt, ein Rettungswagen und die Polizei im Einsatz. Über die Höhe des Sachschadens kann seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizei durchgeführt.

Darmstadt-Dieburg

Grauer Wagen zerkratzt – Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Griesheim (ots) – Weil Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (22.1.) und Samstagmorgen (23.1.) unter anderem mehrere Hakenkreuze in einen grauen Wagen in der Bunsenstraße kratzten, ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und sucht nach Zeugen.

Der graue Volkswagen war auf einem dortigen Parkplatz abgestellt. Unbekannte Vandalen hinterließen mehrere Kratzer am Fahrzeug. Darunter befanden sich auch verfassungswidrige Kennzeichen. Hierfür nutzten die Kriminellen offenbar einen spitzen Gegenstand. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang ermittelt der polizeiliche Staatsschutz und hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Wer zum Sachverhalt Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, mit den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch – Über 40 Verstöße festgestellt

Pfungstadt/Seeheim-Jugenheim (ots) – Beamte der Polizeistation Pfungstadt führten am Freitagmittag (22.1.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 3 und der Landstraße 3103 durch. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 52 Fahrzeuge und stellten in diesem Zusammenhang über 40 Verstöße fest.

Darunter befanden sich überwiegend Geschwindigkeitsverstöße. Trauriger Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h um 31 “Sachen” überschritt. Ihn dürften nun 120 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot erwarten.

Schwarzer Skoda beschädigt

Roßdorf (ots) – Ein schwarzer Skoda rückte in der Nacht zum Samstag (23.1.) im Eichenweg in das Visier unbekannter Vandalen. Der Wagen war auf dem Abstellplatz eines Mehrfamilienhauses geparkt, als Unbekannte diesen aufsuchten und beschädigten. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand hinterließen die Kriminellen mehrere Kratzer auf dem Wagen.

Nach jetzigem Kenntnisstand wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, Kontakt mit der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 aufzunehmen.

Groß-Gerau

Prügelei auf der Straße – Hehlerware im Wert von ca.7.500 Euro

Rüsselsheim (ots) – Weil sich zwei 31 und 37 Jahre alte Männer in der Walter-Flex-Straße prügelten, wurde in der Nacht zum Sonntag (24.01.) gegen 0.30 Uhr die Polizei verständigt. Die Streithähne, die sich zuvor aus bislang unbekannten Gründen in die Haare gerieten, konnten anschließend von den Beamten getrennt werden. Es wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

Im in der Nähe des Tatorts geparkten Fahrzeug des 31-Jährigen, bemerkten die Ordnungshüter anschließend zahlreiche hochwertige elektronische Artikel, für die der Mann keinerlei Eigentumsnachweise oder Rechnungen vorzeigen konnte. Im Rahmen einer daraufhin erfolgten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizisten weitere mutmaßliche Hehlerware im Gesamtwert von rund 7.500 Euro. Insgesamt stellte die Polizei unter anderem über 60 kabellose Bluetooth-Kopfhörer sicher.

Die Ermittlungen zur Herkunft der sichergestellten Ware und ob die Elektronikartikel möglicherweise Straftaten zuzuordnen sind, dauern derweil an.

Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten – Fahrer flüchtet

Groß-Gerau (ots) – Am Samstagabend 22.01.2021 um 20 Uhr ereignete sich auf dem Nordring bei Groß-Gerau ein schwerer Verkehrsunfall. Ein grüner Mitsubishi kam über die Brücke des dort befindlichen Gewerbegebietes und wollte weiter in Richtung Feuerwehr fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, wo es mit einem erheblichen Frontschaden liegenblieb.

Nach vorliegenden Zeugenaussagen stieg der Fahrer sofort nach dem Unfall aus und flüchtete ins nahe gelegene Feld. Zwei im Fahrzeug befindliche Mitfahrer, 38 und 33 Jahre, wurden schwer verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert werden.

Zur Bergung der Verletzten und Unterstützung der polizeilichen Unfallaufnahme rückte die Feuerwehr Groß-Gerau mit 6 Fahrzeugen und 25 Mann an, ebenso waren Rettungskräfte-RTW und NEF, mit 5 Fahrzeugen und 10 Mann im Einsatz. Der Nordring war für die Zeit der Unfallaufnahme für 2 Stunden gesperrt.

Zur Fahndung nach dem geflüchteten Fahrer wurden Beamte von allen Polizeistationen aus dem Kreisgebiet, wie auch ein Hubschrauber und ein Diensthund eingesetzt. Die Fahndung führte zur Festnahme eines 41-jährigen Tatverdächtigen aus Ginsheim. Weitere Ermittlungen zu seiner Täterschaft müssen noch geführt werden.

Wie sich herausstellte, war der grüne Mitsubishi zum Zeitpunkt des Unfall nicht zugelassen und wurde ohne Kennzeichen benutzt. Die Polizei Groß-Gerau bittet darum, dass sich Zeugen die Angaben zum Unfall bzw. zum geflüchteten Fahrer machen können unter der Rufnummer 06152 / 1750 melden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – In der Farmstraße im Bereich des Gewerbegebiets Walldorf wurde ein geparkter grauer Pkw Skoda durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug im hinteren linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, der Unfall ereignete sich zwischen dem 22.01., 21.00 Uhr und 23.01., 09.00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Am Samstag 23.01.2021 gegen 10:30h kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Waldstraße/ Ecke Niddastraße in Mörfelden-Walldorf. Hierbei übersah ein LKW/auf der Waldstraße in Richtung Okrifteler Straße fahrend einen von rechts kommenden schwarzen Opel aus der Niddastraße. Kurz nach dem Zusammenstoß entfernte sich der LKW Fahrer in Richtung Okrifteler Straße. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Bei dem Opel entstand ein Schaden von ca. 2.500 EUR

Ein Zeuge hierbei konnte an der Unfallstelle Fahrzeugteile des LKW’s auffinden und dem Beteiligten des Unfalls aushändigen. Gesucht wird daher der Zeuge, der die Fahrzeugteile aufgefunden hat. bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen abgeben können. Hinweise nimmt die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer: 06105/4006-0 entgegen.

Kreis Bergstraße

136 Fahrzeuge zu flott unterwegs – Fahrverbot droht

Biblis (ots) – Die Geschwindigkeit auf der B44 überwachten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Sonntag (24.01.), zwischen 08.30 und 13.00 Uhr. Auf dem kontrollierten Streckenabschnitt sind maximal 70 km/h erlaubt. Von 454 Fahrzeugen waren 136 zu schnell unterwegs.

112 Geschwindigkeitsverstöße lagen im Bereich eines Verwarnungsgeldes und somit bei einer Überschreitung von 6 bis 20 Stundenkilometern. 24 Wagenlenker erwarten nun zudem Punkte in Flensburg, weil sie mindestens 21 “Sachen” zuviel auf dem Tacho hatten.

Ein Autofahrer muss sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Seine Geschwindigkietsüberschreitung lag mit 123 Stundenkilometern bei 43 km/h. Dem Fahrer drohen nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und 240 Euro Bußgeld.

Einer der Autofahrer war nicht nur zu schnell unterwegs, sondern telefonierte auß0erdem mit einem Handy. Dafür werden nun zusätzlich 100 Euro Geldbuße und ein Punkt fällig.

ICE im Bahnhof Bürstadt beworfen

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Bürstadt/Kreis Bergstraße (ots) – Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Sonntagabend 24.01.2021 den ICE 1094 im Bahnhof Bürstadt mit Steinen beworfen haben. Gegen 16.30 Uhr ging bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main die Meldung ein, dass der Lokführer des ICE eine Notbremsung eingeleitet hat nachdem der Zug bei der Durchfahrt im Bahnhof Bürstadt beworfen wurde.

Bei einer Überprüfung des Zuges im Bahnhof Groß Rohrheim konnten insgesamt zwei beschädigte Scheiben festgestellt werden. Um eine sichere Weiterfahrt zu gewährleisten, mussten die beschädigten Scheiben abgeklebt werden. Reisende wurden durch die Steinwürfe glücklicherweise nicht verletzt.

Trotz einer eingeleiteten Fahndung und Absuche des Bahnhofes Bürstadt konnten keine tatverdächtigen Personen festgestellt werden. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 5 Zügen zu Verspätungen.

Zu den laufenden Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr werden Zeugen gesucht. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

Eingangstür hält Einbruchsversuchen stand

Lampertheim (ots) – Vergeblich versuchten bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (23.01.) in eine Gaststätte in der Biedensandstraße einzudringen. Gegen 11 Uhr bemerkten Zeugen die Hebelspuren an der Eingangstür, die den Versuchen der Kriminellen jedoch standhielten.

Der Tatzeitraum reicht nach bisherigen Erkenntnissen bis 17 Uhr am Vorabend zurück. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Ermittler der Polizei in Lampterheim unter der Rufnummer 06204/9440-0 entgegen.

Mountainbike bei Einbruch in Mehrfamilienhaus entwendet

Viernheim (ots) – Im Laufe des Wochenendes haben Kriminelle ein Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße heimgesucht. Gegen 16 Uhr am Sonntag (24.01.) bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die seit 12 Uhr am Freitag (22.01.) in einen Kellerraum in dem Anwesen eingedrungen waren.

Bei ihrer Suche nach Beute entwendeten sie ein schwarz-blaues Mountainbike der Marke Fuji und flüchteten anschließend unerkannt. Die Ermittler der Polizei in Viernheim nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06204/8377-0 entgegen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und vom Unfallort geflüchtet.

Lampertheim (ots) – Einen Verkehrsunfall auf dem Alfred-Delp-Platz in Lampertheim bearbeitet die Polizeistation Lampertheim-Viernheim. In der Zeit von Donnerstag den 21.01.2021 um 16:00 Uhr bis Freitag den 22.01.2021 um 17:00 Uhr wurde ein dunkelblauer PKW Mercedes, welcher auf dem öffentlichen Parkplatz auf dem Alfred-Delp-Platz geparkt war, beschädigt. An dem Mercedes wurde der hintere Radkasten auf der linken Fahrzeugseite durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 06206 – 94400 zu melden.

Verkehrsunfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Bürstadt (ots) – Am Samstag 23.01.2021 kam es gegen 17.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bürstadt. Ein 13jähriger Junge aus Bürstadt hatte mit seinem Fahrrad die Magnusstraße in Richtung Lampertheimer Straße befahren, als ihm im Begegnungsverkehr ein dunkler SUV entgegenkam. Im Bereich einer Engstelle prallte der Außenspiegel des Pkw gegen den Oberarm des Radfahrers, wodurch sich dieser eine Prellung zuzog.

Der Fahrzeugführer/Die Fahrzeugführerin des SUV hupte noch und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim unter Rufnummer 06206-94400 zu melden.

Südhessen

Südhessen: Mit wenig Aufwand großen Schaden vermeiden / Wie kann ich mich vor Dieben schützen? / Polizei gibt Tipps

Südhessen (ots) – Fünf Festgenommene im Alter zwischen 19 und 23 Jahren stehen derzeit im Verdacht seit 2019 für eine Vielzahl von Diebstahlsdelikten vor allem im Landkreis Darmstadt-Dieburg verantwortlich zu sein. Derzeit prüfen Polizei und Staatsanwaltschaft 250 Fälle, die sich insbesondere auf den Bereich Roßdorf, Reinheim und Mühltal aber auch unter anderem auf die Ortsteile Zwingenberg, Alsbach sowie Stadteile von Darmstadt beziehen.

Die Bande hatte es nach derzeitigen Ermittlungen insbesondere auf nicht abgeschlossene Fahrzeuge, Fahrräder sowie Wertgegenstände aus unverschlossenen Garagen und Carports abgesehen.

Während die Ermittlungen hierzu andauern verliert das Thema “Wie ich mich vor Dieben schützen kann” nicht an Aktualität. Vor diesem Hintergrund möchte die Polizei den Anlass nutzen und erneut die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Denn mit bereits wenig Aufwand können Gelegenheiten für Diebe gemindert und damit großer Schaden vermieden werden. Der Spruch “Zeit ist Geld” kommt hier oft bei den Tätern zur Anwendung, die auf schnelle Beute aus sind.

Für die ungebetenen Gäste gilt: Sie wollen keine Zeit verlieren. Je länger es dauert an die Beute zu gelangen, desto höher ist das Entdeckungsrisiko. Je besser das Schloss, desto höher der Zeitaufwand selbiges zu knacken. Für die Kriminellen muss es also vor allem schnell gehen und aus diesem Grunde werden sie oft von sich bietenden “günstigen” Gelegenheiten regelrecht angelockt. Ein offenes Tor, ein zugängliches Grundstück, ein unverschlossener Schuppen oder Carports, ungesicherte Garagen und Fahrräder können damit schnell zum Magnet für Langfinger werden. Und auch ein umfriedetes Grundstück ist kein Einbruchschutz. Schnell ist ein Zaun überklettert und die unverschlossene Gartenhütte nach Beute durchsucht.

Doch dem kriminellen Vorgehen ist keiner schutzlos ausgeliefert. Schon mit einfachen Handgriffen können Diebe abgeschreckt und damit die diebische Möglichkeiten minimiert werden. Zeit spielt dabei eine wesentliche Rolle. Ein kurzes Innehalten, nachdenken und besser einmal mehr z.B. den Verschluss der Tür kontrollieren, kann große Wirkung entfalten.

Damit Sie nichts dem Zufall überlassen müssen und an alles gedacht werden kann, haben wir die wichtigsten Tipps in der Übersicht zusammengestellt:

Schließen Sie ihr Auto immer ab, auch wenn das Fahrzeug auf ihrem Grundstück oder in der Garage / im Carport steht

Vergewissern Sie sich, im besten Fall manuell, ob das Fahrzeug auch wirklich verschlossen ist!

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück!

Lassen Sie keine Werteggenstände ungesichert und Carports, in Garagen oder Schuppen zurück!

Schließen Sie Haus-, Hof-, Garagen und Schuppentüren ab!

Sichern Sie Ihre Fahrräder mit Schlössern!

Sie haben noch weiterführende Fragen rund um das Thema Prävention?

Unter dem Link https://k.polizei.hessen.de/1989837637 finden Sie unsere Ansprechpartner und die Erreichbarkeit unserer Beratungsstelle.

