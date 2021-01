Friedberg: Die Polizei-News

Karben: Außenspiegel gegen Kopf

(ots) – Am Montagmorgen 25.01.2021 ist auf der B3 in Höhe des Rewe-Center ein 24-jähriger Passant an der dortigen Fußgängerampel beim Überqueren der Straße in Richtung BBW am Kopf verletzt worden. Gegen 07 Uhr hatte offenbar ein in Richtung Bad Vilbel fahrender LKW den jungen Mann übersehen und diesen mit dem Außenspiegel am Kopf getroffen. Der Lastwagen, mutmaßlich ein Mercedes, war jedoch weitergefahren.

Der verletzte Fußgänger wurde schließlich durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Bad Vilbeler Polizei ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen.

Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 06101/54600 zu melden.

Ortenberg: Kind angefahren und geflüchtet

(ots) – In Höhe der Stadtverwaltung in der Lauterbacher Straße hat am Freitagnachmittag ein Rollerfahrer ein dreijähriges Kind angefahren und ist daraufhin geflüchtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte das Kleinkind zusammen mit der Mutter in Höhe einer für sie “grün” zeigenden Fußgängerampel die Fahrbahn in Richtung Phillipp-Glenz-Straße überquert. Dabei erfasste ein mit zwei Personen besetzter Motorroller den Dreijährigen.

Der Roller flüchtete. Augenzeugen konnten sich jedoch das angebrachte Kennzeichen merken und die Polizei rufen. Der Unfallfahrer war daher wenig später ermittelt. Schnell war klar:

Der 16-Jährige Gederner war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis; auch bestand für den Roller kein Versicherungsschutz. Damit nicht genug: Da er angab, Betäubungsmittel konsumiert zu haben, folgte eine Blutentnahme. Das nicht versicherte Gefährt wurde erst einmal sichergestellt. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

Büdingen: Unfall auf der B457 – Vier Verletzte

Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße zwischen Bleichenbach und Büches zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, in dessen Rahmen vier Personen verletzt wurden. Gegen 21.25 Uhr hatte ein in Richtung Büches fahrender Ford, besetzt mit zwei Personen, in Höhe Aulendiebach abbiegen wollen. Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes mit zwei Insassen hatte bereits zum Überholen angesetzt; es kam zur Kollision der beiden Autos. Der 34-jährige Ford-Fahrer sowie dessen 24-jährige Beifahrerin wurden verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrkräfte befreiten sie. Auch die beiden 21- und 32-jährigen Mercedes-Insassen erlitten Verletzungen. Rettungskräfte brachten die vier am Unfall Beteiligten in umliegende Krankenhäuser.

Wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Büdingen zu melden, Tel. 06042/96480.

A5 bei Butzbach: PKW überschlägt sich – Beteiligter fährt weiter

(ots) – In Höhe Butzbach kam es auf der A5 am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen sich der rote Citroen einer 23-jährigen Erfurterin überschlug. Die Fahrerin zog sich dabei Verletzungen zu; sie musste ins Krankenhaus. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge Frau gegen 16.45 Uhr auf dem linken von zwei Fahrstreifen unterwegs in Richtung Frankfurt, als plötzlich in selber Höhe ein anderes Auto von der vom rechten auf den linken Streifen wechselte. Die Citroen-Fahrerin versuchte daraufhin nach links auszuweichen, wobei sie gegen die Mittelleitplanke stieß. Daraufhin geriet der PKW ins Schleudern, hatte sich überschlagen und war schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen.

Der andere PKW war weitergefahren. Zu diesem ist derzeit lediglich bekannt, dass es sich um ein helles Auto gehandelt haben soll. Mögliche weitere Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiautostation in Butzbach, Tel. 06033/7043-5010, zu melden.

Florstadt: Kleinwagen überschlägt sich

Am Freitagnachmittag (22.1.) überschlug sich auf der L3188 zwischen Stammheim und Staden ein roter Seat. Die aus Florstadt stammende, 19-jährige Fahrerin zog sich dabei Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 13.50 Uhr war der Kleinwagen in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war schließlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen gekommen. Am PKW entstand Totalschaden.

Friedberg: Kennzeichendiebstahl

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen schraubten Unbekannte in der Oberen Liebfrauenstraße die beiden Kennzeichen eines Smarts ab und nahmen diese mit. Der Kleinwagen mit den Nummernschildern „FB-SE3355″stand zwischen 18 Uhr und 8 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Butzbach: Katalysatoren gestohlen

Offenbar waren in der vergangenen Woche in Butzbach wieder einmal Katalysatoren-Diebe zugange und hatten es auf Opel-Fahrzeuge abgesehen. So bauten Unbekannte zwischen Donnerstag, 23 Uhr und Freitag, 6 Uhr den Katalysator eines blauen Zafira in der John-F.-Kennedy-Straße aus. In der Mozartstraße wurde zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr und Freitag, 17 Uhr ein blauer Astra angegangen. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Bad Vilbel: Unfallflucht in der Mozartstraße

Zwischen 17 Uhr und 21 Uhr ist es am Donnerstag zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mozartstraße gekommen. Dabei wurde ein am Fahrbahnrand in Höhe der einstelligen Hausnummern geparkter, weißer Lada im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt. Der Schadenverursacher kümmerte sich offenkundig nicht um dessen Regulierung und fuhr davon.

Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

L3185 bei Hirzenhain: Fahrgast stürzt – Helfer gesucht!

Nachdem eine 79-jährige Frau aus Hirzenhain bereits am Dienstag, 15.12.2020 gegen 16.35 Uhr in einem zwischen Nidda und Glashütten verkehrenden Linienbus gestürzt war und sich dabei nicht unerheblich verletzt hatte, suchen die Ermittler der Büdinger Polizei nach zwei jungen Männern, die der Dame kurz nach dem Unfall beigestanden- und sich um sie gekümmert hatten.

Die beiden kommen als wichtige Zeugen in Betracht. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen, Tel. 06042/96480.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen