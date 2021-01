Gießen/Frankfurt (ots) – Die Polizei sucht nach der Festnahme eines 26-jährigen Asylbewerbers wegen einer sexuellen Belästigung, nach Zeugen. Wie eine 16-Jährige aus Wetzlar bei der Polizei anzeigte, war sie in der Nacht zu Sonntag 24.01.2021 auf der Strecke von Frankfurt nach Gießen von einem fremden Mann belästigt worden. Nachdem sie gegen 23.21 Uhr in den Zug einstieg, setzte sich der Mann zu ihr und fing an sie an den Brüsten und am Gesäß zu berühren. Aufmerksame Zeugen unterbanden weitere Berührungen.

Die 16-Jährige stieg in Gießen aus, um mit dem Anschlusszug nach Wetzlar zu fahren. Als sie auf den Zug wartete tauchte der Täter wieder auf. Er schlug die Jugendliche und zerrte sie in Richtung Grünberger Straße. Erst als der Mann im Beisein der 16-Jährigen, auf weitere ihm bekannte Personen in der Innenstadt traf, ließ er von der Jugendlichen ab.

Ein Bekannter des Täters informierte dann zusammen mit der 16-Jährigen die Polizei. Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des 26-jährigen Asylbewerbers aus Algerien in der Grünberger Straße.

Wer hat die Vorfälle auf der Zugstrecke zwischen Frankfurt und Gießen, am Bahnhof Gießen und

im Anschlusszug beobachtet? Wer hat dem Mädchen geholfen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

_______________________________________________________________________

