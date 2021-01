Unbekannte Täter brechen zwei geparkte Pkws auf

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 24.01.2021, 19:00 Uhr bis 25.01.2021, 08:00 Uhr – Zwei geparkte Audis wurden in der vergangenen Nacht in der Königsberger Straße aufgebrochen. Aus einem Pkw wurde eine Jacke im Wert von 80 Euro entwendet. Die Täter schlugen bei einem roten Audi A 6 die Heckscheibe ein und durchwühlen einen im Fahrzeug befindlichen Karton mit Strickutensilien. Es wurde nichts entwendet, der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro.

Bei einem weißen Audi A 5 wurde ebenfalls die Heckscheibe eingeschlagen, hier stahlen die Täter eine Jacke aus dem Kofferraum. Der Sachschaden beträgt 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Sachschaden bei versuchtem Einbruch in Getränkemarkt

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 23.01.2021, 16:00 Uhr bis 25.01.2021, 08:40 Uhr – In einen Getränkemarkt in der Wiederholdstraße versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen. Die Täter verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Die Täter hatten erfolglos versuchten die elektrische Schiebetür gewaltsam zu öffnen. Die Tür wurde hierbei beschädigt, die Täter gelangten nicht in den Markt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Weißer Opel-Lieferwagen aus Parkhaus gestohlen

Homberg (ots) – 22.01.2021, 12:50 Uhr bis 23.01.2021, 02:30 Uhr – Einen weißen Opel Compo-Lieferwagen stahlen unbekannte Täter aus dem Parkhaus an der Wallstraße. Die Täter begaben sich zu dem geparkten Lieferwagen und entwendeten diesen auf nicht bekannte Weise.

Der gestohlene Lieferwagen hat das amtliche Kennzeichen HR-ST 3333. Das Fahrzeug hat einen Wert von 13.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Unbekannte Täter stehlen Uhren und Münzen aus Wohnhaus

Neukirchen (ots) – In ein Einfamilienhaus im Pfefferbachweg brachen unbekannte Täter am Freitagabend ein und stahlen Bargeld, Münzen sowie zwei Armbanduhren. Die Täter brachen die rückseitige Terrassentür auf und drangen anschließend in das Wohnhaus ein.

Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und stahlen vorgefundene Wertgegenstände. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

