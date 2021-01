Korbach: Die Polizei-News

Einbruch in Kindertagesstätte – FFP2-Masken entwendet

Waldeck (ots) – Am vergangenen Wochenende (Freitag, 22.01.2021, 16:00 Uhr – Montag, 25.01.2021, 07:00 Uhr) sind unbekannte Täter in die Kindertagesstätte in Waldeck “Im Kump” eingebrochen. Sie brachen ein Kellerfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Kindergartens. Nachdem sie alle Räumlichkeiten durchsucht hatten, entwendeten sie aus dem Büro 40 FFP2-Masken und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

10 Autos durch Einschlagen von Scheiben geöffnet, versuchter Einbruch in Geschäft

Bad Arolsen/Mengeringhausen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 23.01.2021 wurden im Bad Arolser Ortsteil Mengeringhausen an insgesamt 10 Autos die Scheiben eingeschlagen. In 6 Fällen blieben der oder die Täter ohne Beute, aus 4 Autos stahlen sie unter anderem Navigationsgeräte und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagmorgen 23.01.2021 nahm die Polizei insgesamt 10 Anzeigen wegen schweren Diebstählen oder versuchten schweren Diebstählen aus Autos in Mengeringhausen auf. In allen Fällen gelangten die Täter durch Einschlagen der Scheiben in die Autos und konnten diese anschließend durchsuchen. In vier Autos wurden sie fündig, so stahlen sie unter andere, Bargeld, EC-Karten, Navigationsgeräte, Elektrogeräte und Sonnenbrillen.

Die Tatorte befinden sich überwiegend in der Berliner Straße, aber auch Auf der Schanze und in der Landstraße. Dort versuchten die Täter außerdem auch in einen Baumarkt einzubrechen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster zu dem Geschäft. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten sie dort aber nichts entwenden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer in der Nacht von Freitag auf Samstag in Mengeringhausen verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990, zu melden.

In diesem Zusammenhang und aufgrund zurückliegender Fälle, bei denen aus unverschlossenen Fahrzeugen Gegenstände entwendet wurden, gibt die Polizei nochmal Tipps rund ums Kraftfahrzeug:

Ihr Auto ist kein Tresor: Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera, Navi) oder Bargeld im Auto liegen.

Auch in einer Garage, unter dem Carport oder auf dem Hof vor dem Haus sollte das Auto immer abgeschlossen werden.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z. B. beim Tanken, Zeitungskauf)

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück, entfernen Sie auch die Halterung.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Einbruch “Alter Bahnhof” – Polizei bittet um Hinweise

Wega (ots) – Vergangenen Samstag, 23.01.2021, gegen 23:30 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge 4 männliche Personen auf dem Gelände des “Alten Bahnhofs” in Wega. Er leuchtete mit einer Taschenlampe auf das Gelände und sprach die Personen an, die daraufhin sofort die Flucht in unterschiedliche Richtungen ergriffen.

Am nächsten Morgen stellte der Besitzer des “AltenBahnhofs” fest, dass ein Fenster zum Gastraum aufgehebelt wurde. Hier hatten unbekannte Täter eine Stichsäge, einen Akkuschrauber und zwei Flaschen Jägermeister mitgehen lassen.

Ob es sich bei den vier Personen um die Täter gehandelt hat, steht nicht fest.

Der Zeuge beschreibt sie wie folgt:

Eine Person war relativ klein, zwei weitere Personen waren größer und trugen Jogginghosen mit reflektierenden Applikationen, dunklen Kapuzenpullovern oder Kapuzenjacken.

Die vierte Person konnte nicht beschrieben werden. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

