Maskenverweigerer versucht zu flüchten

Kassel (ots) – Beamte der Bundespolizei wollten am Freitag 22.01.2021 gegen 10 Uhr, einen 27-Jährigen im Hauptbahnhof Kassel kontrollieren. Grund war das Nichttragen des erforderlichen Mund-Nasen-Schutzes. Die Aufforderung, den Infektionsschutz anzuziehen, ignorierte der Mann aus Schwalmstadt.

Bei der folgenden Identitätsfeststellung schlug der Maskenverweigerer zuerst in Richtung der Polizisten, danach versuchte er zu flüchten. Der 27-Jährige musste gefesselt und zur Dienststelle der Bundespolizei gebracht werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Unbekannte setzen Pkw in Falderbaumstraße in Brand – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Waldau (ots) – In der Nacht zu Montag 25.01.2021 kam es in der Falderbaumstraße in Kassel zu einem Fahrzeugbrand. Die Mitarbeiterin einer nahe gelegenen Firma war gegen 02:30 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte Feuerwehr und Polizei alarmiert. Der auf einem Parkstreifen nahe der Gobietstraße stehende Pkw, eine Nissan Almera, war durch den Brand im Frontbereich völlig zerstört worden. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Mini wurde durch die Hitzeentwicklung auf der Beifahrerseite ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach den ersten Ermittlungen der in der Nacht am Brandort eingesetzten Streife des Kriminaldauerdienstes deutet vieles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern brachte keinen Erfolg.

Nun bittet die Kasseler Kripo Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand des Nissan in der Falderbaumstraße gemacht haben und Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

14 Autoantennen in der Körnerstraße gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Unterneustadt (ots) – Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 22.01.2021 in der Kasseler Körnerstraße die Antennen von 14 geparkten Autos abgeschraubt und gestohlen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Diebe in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagmorgen, 11 Uhr, in der Körnerstraße agiert. Dabei gingen sie wahllos vor, denn es handelt sich um geparkte Pkw verschiedener Hersteller, an denen die Stabantennen aus dem Gewinde gedreht und entwendet wurden. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, blieben die betreffenden Autos hierbei zumindest unbeschädigt.

Zeugen, die in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unbekannte sprühen Graffitis an Behördengebäude – Zeugen gesucht

Kassel-Mitte (ots) – Unbekannte haben am Wochenende die Fassade und Fenster eines Behördengebäudes der Stadt Kassel mit Graffitis besprüht. Der hierdurch angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag. Da die Schriftzüge und Zeichen eine politische Motivation der Täter erkennen lassen, werden die weiteren Ermittlungen bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Sie suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme in der Kurt-Schumacher-Straße eingesetzte Streife des Innenstadtreviers berichtet, hatten die Täter das städtische Behördengebäude mit türkisfarbenen und pinken Schriftzügen sowie Zeichen besprüht. Die Tatzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf den Zeitraum zwischen Sonntag Mitternacht und den heutigen Montagmorgen, 07:20 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Tatorts etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Flucht vor Polizeistreife – Ein Mitfahrer leistet bei der Festnahme Widerstand

Kassel (ots) – Weil er unter Alkoholeinfluss stand, flüchtete am Sonntagmorgen 24.01.2021 ein 43-jähriger Mann aus Borken mit seinem AUDI A5 vor einer Polizeistreife. Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, wollten sie gg. 08:30 Uhr den grauen Audi A5 des 43-jährigen im Bereich der Sandershäuser Strasse anhalten und kontrollieren.

Hierzu schalteten sie das Blaulicht ein und gaben deutliche Anhaltesignale. Der Fahrzeugführer beachtete die Anhaltezeichen jedoch nicht. Vielmehr beschleunigte er sein Fahrzeug, offensichtlich, um sich der Kontrolle zu entziehen.

Wie die eingesetzten Beamten weiter mitteilen, bog der AUDI von der Sandershäuser Strasse in die Dresdener Strasse, in Richtung Autobahn, ein und setzte seine Fahrt mit bis zu 100 km/h fort. Im Anschluss verlor der Fahrzeugführer im Bereich der Kreuzung Dresdener Strasse/Osterholzstrasse die Kontrolle über den AUDI und stieß gegen eine dortige Lichtzeichenanlage, die hierdurch beschädigt wurde.

Nach der Kollision flüchteten drei Personen aus dem Auto, wurden aber durch weitere hinzu geeilte Beamte der Polizeireviere Ost und Mitte im unmittelbaren Nahbereich festgenommen, da zunächst alle drei Personen als Fahrzeugführer in Frage kamen.

Hierbei widersetzte sich ein 47-jähriger Mitfahrer aus Borken der Festnahme und verletzte einen Beamten leicht. Der 47-jährige, bei dem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 3 Promille ergab, muss sich daher nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Der mittlerweile eindeutig ermittelte 43-jährige Fahrzeugführer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest. Aufgrund dessen wurde bei dem Mann eine Blutprobe entnommen. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, wird der Mann zudem mittels Haftbefehl gesucht. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Der 43-jährige sowie ein weiterer Mitfahrer trugen durch den Unfall leichte Verletzungen davon. Aufgrund des Unfalles musste die Dresdener Strasse in beiden Richtungen bis ca. 09:50 Uhr gesperrt werden.

Einbruch in Kasseler Hotel: Gestohlener VW T6 nach Zeugenhinweis in der Unterneustadt aufgefunden

Kassel (ots) Folgemeldung – Der in der Nacht zu Freitag 22.01.2021 bei dem Hoteleinbruch in der Straße “Renthof” in Kassel gestohlene VW T6 Caravelle wurde am Freitagnachmittag unweit des Tatorts in der Kasseler Unterneustadt aufgefunden. Bereits kurz nach der Veröffentlichung der Fahndung hatte sich gegen 16 Uhr ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, der das abgestellte Fahrzeug mit der Aufschrift “Kaskadenwirtschaft” in der Straße “Maulbeerplantage”, Ecke Jahnstraße, entdeckt hatte.

Die nach dort entsandte Streife des Kasseler Kriminaldauerdienstes stellte fest, dass es sich tatsächlich um den gestohlenen VW T6 handelte, der abgeschlossen am Fahrbahnrand geparkt war. Von dem unbekannten Täter fehlte jede Spur. Nach einer umfangreichen Spurensicherung durch die Polizei konnte das unbeschädigte Fahrzeug vom Besitzer abgeholt werden.

Die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo zu dem Einbruch in das Hotel dauern weiter an. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem abgestellten VW T6 Caravelle in der Unterneustadt gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

