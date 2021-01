Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt-Nied (ots)-(em) – Am Sonntagnachmittag 24.01.2021 kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 15.15 Uhr kam es in der Bolongarostraße in einer Einzimmerwohnung zu einem Brand. Trotz der erfolgreichen Löscharbeiten der Feuerwehr, brannte die Wohnung vollständig aus. Glücklicherweise befand sich keine Person in dem Apartment. In dem betroffenen Stockwerk kam es zu einer massiven Rauchentwicklung, wodurch ein 53-jähriger Nachbar leicht verletzt wurde.

Während der Löscharbeiten wurde die Straße in Fahrtrichtung Höchst zeitweise gesperrt. Die Brandursache sowie die Höhe des Schadens sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

Frankfurt-Fechenheim: Brand in einer Wohnung

Frankfurt-Fechenheim (ots)-(wie) – Samstagnacht 23.01.2021, brannte es gegen 23:30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelseestraße.

Der Brandmelder löste in einer Wohnung im 3. OG Alarm aus. Polizei und Rettungskräfte konnten das Mehrfamilienhaus evakuieren und den Brand zeitnah löschen. Es entstand glücklicherweise kein Personen- oder Gebäudeschaden.

Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei lagen auch keine strafbaren Handlungen vor. Der Brand wurde durch einen Defekt einer elektrischen Heizdecke auf dem Bett im Schlafzimmer verursacht.

