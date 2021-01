Karlsruhe – Beim Wenden Straßenbahn übersehen

Karlsruhe – Zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn kam es am

Freitagabend gegen 22:45 Uhr im Bereich Mühlburger Tor zu einem Zusammenstoß.

Der 52-jährige Unfallverursacher fuhr auf der Kaiserallee mit seinem Ford in

Richtung Innenstadt. Kurz vor der Haltestelle Mühlburger Tor übersah er beim

Wenden die von hinten heranfahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligte bei der Kollision unverletzt. Am Pkw

sowie an der Straßenbahn entstand ein Sachschaden von insgesamt 9.000 Euro.

Rheinstetten – Viele Verstöße gegen Versammlungsauflagen und Corona-Verordnung bei Aufzug mit Kundgebungen in Rheinstetten

Rheinstetten – Viele Verstöße gegen Versammlungsauflagen wie auch gegen

die Corona-Verordnung stellte das Polizeipräsidium Karlsruhe bei einem am

Samstagabend durchgeführten Aufzug mit Kundgebungen unter dem Thema „Für das

Grundgesetz/Für die Grundrechte“ in Rheinstetten fest.

Gleich zu Anfang der um 20.05 Uhr begonnenen Versammlung am Platz vor dem

Rathaus Mitte war bei zunächst etwa 65 Teilnehmern festzustellen, dass die

vorgeschriebene Zahl der vom Versammlungsleiter einzusetzenden Ordner nicht

ausreichend bemessen war. Schon in dieser ersten Phase waren mehrere Verstöße

gegen das Abstand-Gebot zu verzeichnen und es mussten nach Intervention der

Polizei über den Versammlungsleiter die Ordner bezüglicher ihrer Pflichten

ermahnt werden.

Von 20.15 Uhr bis gegen 20.50 Uhr erfolgten am Startpunkt Redebeiträge, worauf

sich der Aufzug um 20.55 Uhr in Richtung des „Busplatzes Forchheim“ in Bewegung

setzte.

Allein während des Aufzuges konnten zwei Verstöße wegen „Nichttragens“ des

Mund-Nasen-Schutzes, vier Verstöße durch nicht Nutzung des Gehwegs, acht

Abstandsverstöße und mindestens sechs Ordnerverstöße wegen „Nichteingreifens“

festgestellt werden. Die Auswertung von Videoaufnahmen könnten im Nachgang zur

Feststellung von weiteren Verstößen führen.

Bei Erreichen des Zwischenkundgebungsortes löste der Leiter seine Versammlung

seiner Aussage zufolge aufgrund der polizeilichen Maßnahmen gegen 21.20 Uhr auf.

Auch danach bildeten sich größere Gruppen, die gegen das Ansammlungsverbot der

Corona-Verordnung verstießen, teils keinen Mund-Nasen-Schutz trugen und die

Einhaltung der Mindestabstände missachteten.

Eine am selben Abend von einer Versammlungsleiterin und Gegnerin der

Corona-Beschränkungen auf 21.00 Uhr anberaumte Kundgebung fand hingegen nicht

statt.

Bretten – Versammlung auf dem Marktplatz unter Beobachtung von Ordnungsamt und Polizei

Bretten – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Bretten und des

Polizeipräsidiums Karlsruhe

Die für Sonntagvormittag angemeldete Versammlung auf dem Brettener Marktplatz

konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten unter Beobachtung von Ordnungsamt und

Polizeirevier Bretten letztlich auflagenkonform durchgeführt werden.

Bei den zurückliegenden Demonstrationen mit dem Thema „Meditation für Freiheit“

kam es unter anderem durch den Versammlungsleiter und auch durch eingeteilte

Ordner wiederholt zu Verstößen gegen die infektionsschutzbedingten Auflagen der

Versammlungsbehörde. Die für Sonntagvormittag angemeldete Versammlung stand

daher unter strenger Beobachtung des Ordnungsamts und des Polizeireviers

Bretten.

Der Versammlungsbehörde war zunächst kein Versammlungsleiter bekannt, da der

bisherige Verantwortliche als zur Planung und Durchführung von Versammlungen

ungeeignet angesehen und daher abgelehnt wurde. Zudem war ein im Vorfeld

vereinbartes Kooperationsgespräch von einem nachfolgenden Anmelder noch vor

Beginn von diesem abgebrochen worden.

Insgesamt nahmen schließlich 68 Personen an der Versammlung am Sonntag teil, die

um 10.45 Uhr eröffnet wurde. Gleich zu Beginn mussten die Behörden aufgrund von

Abstandsverstößen zwischen den Demonstrationsteilnehmern regelnd eingreifen.

Aufgrund von beengten Platzverhältnissen wurden zudem Demonstranten auf den

südlichen Teil des Marktplatzes verlagert. Dies war bereits in den

versammlungsrechtlichen Auflagen so festgeschrieben gewesen, um die

erforderlichen Mindestabstände einhalten zu können. Verspätet gab sich dann auch

ein neuer Versammlungsleiter zu erkennen. Außerdem wurde die gebotene

Ordneranzahl nach einem Hinweis angepasst und erhöht.

Der weitere Verlauf der Versammlung zeigte sich dann unauffällig und so konnte

die Demonstration gegen 12.30 Uhr ohne weiteres Einschreiten zu Ende gebracht

werden.

Ettlingen – Nötigung auf Supermarktparkplatz – Polizei sucht dringend Zeugen

Karlsruhe – Zu einer Nötigung auf einem Parkplatz eines Supermarkts in der

Ettlinger Huttenkreuzstraße kam es am Dienstagmittag gegen 12:10 Uhr. Da beide

Beteiligte widersprüchliche Angaben machen ist das Polizeirevier Ettlingen auf

der Suche nach Zeugen die Angaben über den Tatablauf machen können.

Nach bisherigem Ermittlungsstand überquerte eine 36-Jahre alte Fußgängerin mit

ausreichendem Abstand den Parkplatz des Einkaufsmarktes. Laut eigenen Angaben

sah sie aus Richtung des Getränkemarkts ein Fahrzeug kommen. Plötzlich stand der

Pkw direkt vor der Fußgängerin. Beide Beteiligten gestikulierten laut auf dem

Parkplatz als plötzlich der Fahrer des VWs losfuhr. Nur durch einen Schritt zur

Seite konnte die 36-Jährige ein Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Reflexartig

schlug sie mit der Hand auf die Scheibe des vorbeifahrenden Fahrzeugs, woraufhin

der Fahrer erneut anhält und die Frau anschreit.

Der Vorfall soll von drei Passanten beobachtet worden sein, die gebeten werden

sich unter der Telefonnummer 07243/32000 zu melden.

Karlsruhe -Lebenspartner nach körperlicher Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Karlsruhe – Eine 49 Jahre alte Frau hat am Mittwochabend in der Rüppurrer

Straße in der Karlsruher Südstadt nach den Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden

ihren 39-jährigen Freund mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt. Der

Mann kam unter Einsatz eines Rettungsteams in eine Klinik. Lebensgefahr bestand

nicht.

Den Ermittlungen nach soll es gegen 19:20 Uhr in der Wohnung der mutmaßlichen

Täterin und dem Opfer unter beiden alkoholisierten Personen zu einer

körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Hierbei soll zunächst der

39-jährige seine Lebensgefährtin körperlich angegangen haben. Die 49-Jährige

wehrte sich daraufhin nach eigenen Angaben mit einem Küchenmesser und verletze

ihren Freund unterhalb der Brust.

Mit seiner Verletzung flüchtete der Mann aus der Wohnung wo er eine

vorbeifahrende Streife um Hilfe bat. Nach Erstversorgung durch die Einsatzkräfte

wurde der 39-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die

Frau konnte an ihrer Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte sie das Polizeirevier wieder

verlassen.

Zeugen gesucht – Mehrere Sachbeschädigungen am Bahnhof Forchheim

Forchheim – Nachdem Mitarbeiter der Deutschen Bahn bereits am 8. Januar

Aufbruchspuren und Sachbeschädigungen an Gebäuden des Bahnhofs Forchheim

feststellten, sind zwischenzeitlich weitere Fälle aufgetreten. Zuletzt begaben

sich unbekannte Täter hierbei vermutlich unbewusst in Lebensgefahr, als sie

einen Stromkasten im Gebäude manipulierten und damit Beschädigungen der

Oberleitung in Kauf nahmen.

Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen wurde bekannt, dass in bislang drei Fällen

Personen am Bahnhof Forchheim Sachbeschädigungen begangen. Erstmalig am 14.

Dezember nahmen Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe eine Anzeige wegen

Sachbeschädigung auf. Im konkreten Fall wurde die Eingangstür zum

Bahnhofsgebäude aufgebrochen. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro.

In einem weiteren Fall zwischen dem 14. Dezember und dem 8. Januar wurden am

Gebäude mehrere Scheiben eingeworfen sowie die Eingangstür des leerstehenden

Gebäudes zerstört. Die Folge war ein Sachschaden von 300 Euro.

Am vergangenen Dienstag, den 19. Januar erhielt die Bundespolizei gegen 14:00

Uhr einen Hinweis über Störungen der Oberleitung im Bereich des Bahnhofs

Forchheim. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich die unbekannten Täter im

Gebäude auf und hantierten an einem dort angebrachten Stromkasten. Durch das

Umlegen mehrerer Schalter kam es zu Störungen in der Oberleitung der Deutschen

Bahn. Einem schnellen Einschreiten des Netzbetreibers war es zu verdanken, dass

keine Schäden an der Oberleitung entstanden. In diesem Fall ermittelt die

Bundespolizei derzeit wegen der Störung öffentlicher Betriebe. Eine Straftat,

die Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren nach sich ziehen kann.

Hinweise zu möglichen Tätern liegen bislang in keinem der Fälle vor. Die

Bundespolizei bittet mögliche Zeugen, Hinweise auch zu allgemeinen Beobachtungen

am Bahnhof Forchheim unter 0721 120160 mitzuteilen.

Karlsruhe – Alkoholisierter 43-Jähriger in Gewahrsam

Karlsruhe – Das Anpöbeln von Passanten in der Durlacher Pfinzstraße,

endete für einen deutlich alkoholisierten 43-Jahre alten Mann am

Donnerstagmittag im polizeilichen Gewahrsam.

Gegen 13:45 Uhr teilte ein ebenfalls betroffener Zeuge der Polizei mit, dass ein

Mann auf der Pfinzstraße Personen anpöble, anschreie und anremple. Vor Ort

konnten die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach den deutlich

alkoholisierten Mann antreffen und einer Personenkontrolle unterziehen.

Anwesende Zeugen konnten den Beamten das rücksichtslose Verhalten des Mannes

bestätigen. Unter anderem soll er versucht haben, eine 23-jährige Frau von

hinten mit seiner Faust zu stoßen.

Ein durchgeführter Test ergab bei dem 43-Jährigen einen Atemalkoholwert von fast

2,7 Promille. Aufgrund seiner alkoholbedingten Sprachschwierigkeiten und seines

aggressiven Auftretens war eine Kommunikation mit ihm nicht möglich. Die Beamten

nahmen ihn in Gewahrsam.

Karlsruhe – 16-Jähriger mit Joint kontrolliert

Karlsruhe – Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle am Donnerstagnachmittag

gegen 16:40 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz

zwei Jugendliche.

An der Grünanlage der Marylandschule stellten die Beamten zwei Jugendliche im

Alter von 16 und 15 Jahren fest. Beide schienen aufgrund des heranfahrenden

Streifenwagens sehr nervös zu sein. Daher wurden sie einer Personenkontrolle

unterzogen. In der Umhängetasche des älteren Jugendlichen konnten die Beamten

einen Joint mit etwa 1 Gramm Cannabis auffinden. Anschließend stellten sie den

Joint sicher und übergaben den 16-Jährigen in die Obhut eines

Erziehungsberechtigten.

Ettlingen – 50-Jähriger verursacht Auffahrunfall

Karlsruhe – Ein Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro war die Folge eines

Auffahrunfalls am Donnerstagmittag gegen 12:35 Uhr auf der Pforzheimer Straße in

Ettlingen.

Ein 33 Jahre alter Pkw-Fahrer war auf der Pforzheimer Straße in Fahrtrichtung

Waldbronn unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Kronenstraße wollte ein Kind am

dortigen Fußgängerüberweg über die Straße gehen. Daher hielt der 33-jährige

Pkw-Fahrer am Fußgängerüberweg an. Hinter ihm bog ein 50-Jähriger Pkw-Fahrer von

der Durlacher Straße in die Pforzheimer Straße ab. Dabei fuhr er auf den Pkw des

33-Jährigen auf. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden.

Karlsruhe – Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Karlsruhe – Glück im Unglück hatte ein 58 Jahre alter Toyota-Fahrer als er

am Donnerstag im Einmündungsbereich Mathystraße / Otto-Sachs-Straße in einen

Unfall verwickelt wurde und dabei nur leichte Verletzungen davontrug. Der durch

den Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Gegen 12 Uhr fuhr die 34-jährige Unfallverursacherin auf der Otto-Sachs-Straße

und kollidierte mit dem auf der Mathystraße querenden Toyota. Durch die Wucht

des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug des Geschädigten um ca. 45 Grad zur

Längsachse. Der 58-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Waghäusel – Rezeptfälschung fliegt auf

Karlsruhe – Nicht schlecht staunte ein 22-Jähriger, als er versuchte am

Donnerstagmittag gegen 13:30 Uhr in einer Apotheke in Kirrlach, ein Rezept

einzulösen und dabei kurze Zeit später auf die Polizei traf. Er verließ sie

letztendlich ohne Medikamente, aber mit der Polizei.

Weil eine aufmerksame Mitarbeiterin bei der zuvor aufgegebenen

Medikamentenbestellung misstrauisch geworden war verständigte sie die Polizei.

In der Folge konnten die Beamten des Polizeireviers Philippsburg den 22-Jährigen

noch in der Apotheke vorläufig festnehmen und brachten ihn zur Dienststelle.

Eine Durchsuchung seiner Sachen förderte zu zwei weiteren Abholscheinen sowie

drei weitere Rezepte mit unterschiedlichen Medikamenten. Ermittlungen brachten

hier schnell zum Vorschein, dass es sich um gefälschte Rezepte handelte. Nach

Abschluss der erforderlichen Maßnahmen konnte der 22-Jährige das Revier wieder

verlassen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung.

Weingarten – Zwei beschädigte Fahrzeuge aufgrund verlorener – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Gleich zu zwei beschädigten Fahrzeugen kam es am

Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr auf der Bundesstraße 3 aufgrund verlorener

Ladung.

Ein bislang unbekannter Verursacher fuhr vermutlich die B 3 aus Weingarten

kommend in Richtung Grötzingen. Kurz vor der Zufahrt nach Werrabronn verlor er

Bauschutt auf einer Strecke von ca. 10 Metern. Darunter ein ca. 20×20 cm großer

Stein. Der Stein bleibt mittig auf der Fahrbahn liegen. In der Folge stößt der

ebenfalls auf der B 3 fahrende Mondeo-Fahrer mit der linken vorderen Front gegen

den Stein. Ein dahinter fahrender Focus-Fahrer überfuhr ebenfalls Steinteile,

sodass sein rechter vorderer Reifen beschädigt wurde. Am Fahrzeug des

27-jährigen Mondeo-Fahrer entstand Sachschaden im Unterbodenbereich von bislang

unbekannter Höhe und Ausmaß. Das Fahrzeug des Focus-Fahrers konnte seine

Weiterfahrt aufgrund eines Reifenschadens nicht mehr fortsetzen.

Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter

Telefon 0721 967180 entgegen.

Karlsruhe – Polizeibeamter bei Widerstandshandlungen verletzt

Karlsruhe – Ein 37-jähriger Mann griff am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr,

Polizeibeamte an. Er hatte zuvor augenscheinlich Gegenstände aus seinem

Hausstand im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße in

Karlsruhe verteilt. Nachbarn verständigten daraufhin die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten stand der aggressive Mann schon im Treppenhaus und

wollte offensichtlich mit einer Glasflasche und einer Getränkedose auf die

Beamten losgehen. Zeugenangaben zufolge konnten diese den Angriff abwehren.

Anschließend wurde der Mann in seine Wohnung gedrängt und konnte nach heftiger

Gegenwehr schließlich zu Boden gebracht und dort gefesselt werden.

Der Mann stand offenbar nicht unter Alkoholeinfluss, befand sich aber wohl in

einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein 29-jähriger Polizeibeamter des Polizeireviers Durlach wurde bei dem Einsatz

verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Er konnte seinen Dienst

nicht fortsetzen.

Der 37-Jährige, der im Treppenhaus randalierte, wird angezeigt.

Karlsruhe – Polizei löste Partys in Hotelzimmern auf

Karlsruhe – Mehrere Partys in Zimmern in einem Hotel in der Karlsruher

Innenstadt musste die Polizei Samstagnacht auflösen. Zunächst wurde gegen 21.20

Uhr die Polizei verständigt, dass in einem Zimmer des Hotels eine lautstarke

Party gefeiert werden würde. Eine Streife konnte in einem Zimmer insgesamt vier

Personen antreffen, die dem Alkohol zusprachen und lautstark feierten. Die Feier

wurde von der Polizei beendet. Die Feiernden müssen mit einer Anzeige wegen

Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen nahmen die Polizisten starken

Marihuanageruch war, der von einem weiteren Zimmer ausging. Nach Klopfen wurde

die Türe geöffnet. Beim Erkennen der Beamten warf ein 24-Jähriger eine

Bauchtasche mit geringen Mengen Marihuana aus dem Fenster. Bei der Durchsuchung

des ebenfalls 24-jährigen Bekannten des Mannes wurden auch geringe Mengen

Marihuana gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die beiden Männer

mussten die Polizisten zur Wache begleiten.

Gegen 22.15 Uhr wurden dann weitere Partys im Hotel gemeldet. Mehrere

Streifenwagenbesatzungen stellten insgesamt drei Partys in Hotelzimmern fest,

bei denen bis zu acht Personen feierten. Diese Partys wurden ebenfalls aufgelöst

und Platzverweise ausgesprochen. Gegen alle Partygäste wurden

Ordnungswirigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen Corona-Verordnung

eingeleitet.

Nach Beendigung dieses Einsatzes meldete eine Zeugin gegen 23.20 Uhr mehrere

Jugendliche die in der August-Dürr-Straße geparkte Fahrzeuge beschädigen würden.

Dort konnten insgesamt drei Fahrzeuge festgestellt werden, an denen die

Außenspiegel beschädigt worden waren. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den

Jugendlichen verliefen erfolglos.

Walzbachtal – 25-Jähriger unter Alkoholeinfluss verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe – Einen Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro verursachte ein

deutlich alkoholisierter 25 Jahre alter Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am

Samstagabend gegen 22:00 Uhr in der Grombacher Straße in Jöhlingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 25-Jährige aufgrund seiner

Alkoholisierung auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw auf. Während der

Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Pkw-Fahrer Anzeichen einer

Alkoholbeeinflussung fest. Daher führten sie einen Atemalkoholtest durch, der

einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille ergab. In der Folge wurde der

25-Jährige für eine Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Sowohl der

Führerschein als auch der Fahrzeugschlüssel wurden vorläufig in Verwahrung

genommen. Der Pkw musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

Karlsbad – Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

Karlsruhe – In ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Waldenserstraße in

Mutschelbach brachen bislang Unbekannte zwischen Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr

und Sonntagmorgen gegen 09:45 Uhr ein.

Nach derzeitigen Kenntnissen warfen die Täter ein Fenster des Hauses ein und

gelangten über dieses hinein. Offenbar ohne Beute verließen sie das Haus wieder

über die Haustür. Die Einbrecher betraten ebenfalls die zu dem Haus gehörenden

unverschlossenen, ehemaligen Stallungen. Aber auch hier wurde wohl nichts

entwendet.

Karlsruhe – Drei Beschuldigte nach Körperverletzung vorläufig festgenommen

Karlsruhe – Nachdem insgesamt fünf Jugendliche am Samstag gegen 19.25 Uhr

in einer Straßenbahn an der Haltestelle „Händelstraße/Kaiserallee“ auf einen

noch unbekannten Geschädigten eingeschlagen haben, konnte das Polizeirevier

Karlsruhe-West drei Beschuldigte vorläufig festnehmen. Zwei weitere

Tatverdächtige konnten sich vorerst ihrer Feststellung entziehen und der

mutmaßlich bei den Angriffen Geschädigte war auch nicht mehr festzustellen.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich am besagten Bahnhalt auf den

Haltestellenbereich im Freien. Die fünf Personen hätten laut dem Bahnführer mit

Fäusten gemeinschaftlich auf ihr Opfer eingeschlagen und dieses auch mit Füßen

getreten.

Die drei ermittelten Beschuldigten, zwei im Alter von 16 und ein 17-Jähriger,

konnten in der Folge bei der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Von ihren

mutmaßlichen Tatgenossen und auch von dem Angegriffenen liegen indessen keine

Personenbeschreibungen vor.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt führt die weiteren

Ermittlungen und bittet den noch unbekannten Geschädigten wie auch weitere

Zeugen, sich unter 0721 49070 zu melden.

Rheinstetten – Starke Rauchentwicklung durch gelöstes Ofenrohr

Karlsruhe – Zu einer erheblichen Rauchentwicklung in einer Wohnung in der

Dahlienstraße in Mörsch, kam es in der Nacht zum Montag.

Kurz nach Mitternacht wurde durch eine Anwohnerin der starke Qualm aus der

Wohnung einer Rentnerin entdeckt. Über die Freiwillige Feuerwehr Rheinstetten,

die mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte

eruiert werden, dass sich das Ofenrohr aus unbekannter Ursache vom Ofen löste

und die Heißluft sich in der Wohnung verteilte, was zur starken Rauchentwicklung

führte. Die 82-jährige Wohnungsinhaberin konnte glücklicherweise unverletzt für

die Nacht bei einer Nachbarin Unterschlupf finden.

Ausweis mit Fälschungsmerkmalen bei Kontrolle entdeckt

Mannheim – Ein 20-jähriger Rumäne wurde Samstagmittag (23. Januar) am

Mannheimer Hauptbahnhof kontrolliert. Seinen Ausweis musste er anschließend den

Beamten überlassen.

Im Rahmen von Fahrgeldunstimmigkeiten wurde die Bundespolizei zum TGV 9552

gerufen. Dort fiel der 20-Jährige zunächst wegen eines fehlenden Zugtickets auf.

Er hatte zu wenig Bargeld dabei, um beim Zugchef ein Ticket nachzulösen. Als er

sich den Beamten gegenüber mit einem italienischen Dokument auswies, zog er

weitere Aufmerksamkeit auf sich. Direkt fielen Unstimmigkeiten im Dokument auf,

die den Verdacht einer Urkundenfälschung erhärteten.

Das Dokument wurde sichergestellt und zur weiteren Überprüfung dem

Ermittlungsdienst der Bundespolizei übergeben. Gegen den 20-Jährigen wird nun

wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt. Er konnte seine Reise

anschließend fortsetzen.

Taschendiebe entwenden 1.000 Euro Bargeld

Mannheim – Eine hilfsbereite Geste wurde einer 53-jährigen Frau am

Freitagabend (22. Januar) zum Verhängnis, als Taschendiebe sie im Mannheimer

Hauptbahnhof bestohlen.

Die Dame befand sich gegen 19:50 Uhr am Gleis 3, als einem Mann unmittelbar vor

ihr Kleingeld auf den Boden fiel. In hilfsbereiter Absicht beugte sie sich vor

und sammelte es gemeinsam mit dem Unbekannten wieder ein. Erst im Anschluss an

ihre Hilfsaktion bemerkte sie ihre offene Tasche und die fehlende Geldbörse.

Diese hatte ein weiterer Unbekannter entwendet, das Bargeld in Höhe von 1.000

Euro herausgenommen und die Geldbörse anschließend weggeworfen.

Im Rahmen einer unmittelbar danach ausgelösten Fahndung der Bundespolizei konnte

jedoch keiner der Tatverdächtigen angetroffen werden. Für weitere Ermittlungen

werden nun Zeugenaussagen und sehr aussagekräftige Videoaufzeichnungen

herangezogen.

Die Bundespolizei rät:

Auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln und verringertem

Reiseaufkommen darf die eigene Sorgfalt nicht außer Acht gelassen werden.

Taschendiebe sind weiterhin aktiv und an Wertsachen interessiert.

Die Täter gehen meist in Teams vor. Dabei nutzen sie häufig Tricks oder eine

vorhandene bzw. selbst verursachte Ablenkung:

Einer lenkt das Opfer ab, einer „zieht“ die Beute, andere decken die Tat und

nehmen das Gestohlene an sich. Seien sie daher immer besonders wachsam, halten

sie Taschen stets geschlossen und tragen sie Wertsachen eng am Körper.

Karlsruhe – Radfahrerin beim Ausparken touchiert und leicht verletzt

Karlsruhe – Leichte Verletzungen zog sich eine 24-jährige Fahrradfahrerin

am Samstagmittag in der Karlsruher Stephanienstraße zu, als ein 29-jähriger

Autofahrer sie beim Ausparken übersah.

Der Mann wollte wohl mit seinem Fahrzeug rückwärts ausparken und touchierte

offenbar mit seinem Fahrzeugheck die die Straße entlangfahrende Radfahrerin im

Bereich ihres Vorderrades. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die

Dame wurde mit einem Rettungswagen zur Versorgung ihrer Verletzungen ins

Krankenhaus gebracht.

Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstand Sachschaden. Der 29-Jährige

Unfallverursacher wird angezeigt.

Kronau – Streit um Abstand in Supermarkt eskaliert

Karlsruhe – Zu einem Streit, aufgrund eines nicht eingehaltenen

Sicherheitsabstand im Kassenbereich in einem Supermarkt in Kronau, kam es am

Samstagnachmittag, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem eine

56-Jähriger leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand forderte der 56-Jährigen gegen 16:30 Uhr seinen

Hintermann auf, den entsprechenden Sicherheitsabstand aufgrund der

Corona-Verordnung einzuhalten. Daraufhin rastete der 33-Jährige Kunde völlig aus

und es kam zunächst zu einem Streitgespräch zwischen beiden Männern. In der

Folge schlug der 33-Jährige mit der Faust auf das linke Ohr des 56-Jährigen. Im

Anschluss verließ der mutmaßliche Täter den Einkaufsmarkt in der Kirrlacher

Straße, konnte jedoch durch einen Polizeibeamten, der privat unterwegs war,

festgehalten werden und der alarmierten Streifenbesatzung übergeben werden. Der

33-Jährige war zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert und stand offensichtlich

unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis für den Einkaufsmarkt ausgesprochen. Er

muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Karlsruhe – Verstoß gegen Corona-Verordnung – Fußballfans schauen in Gaststätte fern

Karlsruhe – Einige Fußballfans schauten sich wohl zusammen in einer

Gaststätte in Linkenheim-Hochstetten am Samstag, gegen 14.30 Uhr, die

Begegnungen der Bundesliga im Fernsehen an. Hierbei wurden offenbar auch gegen

Bezahlung Getränke ausgeschenkt.

Ein aufmerksamer Bürger zeigte diesen Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Streife fahrenden Polizeibeamten an. Diese stellten die oben erwähnten Verstöße

fest und beendeten die Fernseh-Aktion. Alle 5 anwesenden Personen gehörten

unterschiedlichen Haushalten an und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz.

Die Beteiligten, sowohl die Fußballfans als auch der Betreiber der Gaststätte,

müssen mit Anzeigen rechnen.

Ettlingen – Vorfahrt missachtet und mit Pkw kollidiert

Karlsruhe – Eine leicht Verletzte sowie ein Sachschaden von rund 4.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Samstagmittag im

Industriegebiet von Ettlingen ereignete.

Kurz nach 14 Uhr fuhr der 27 Jahre alte Unfallverursacher auf der Hertzstraße in

Richtung Siemensstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem

querenden Renault. Durch den Zusammenstoß wird die 57-jährige Beifahrerin im

Renault leicht verletzt und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine

Klinik gebracht. Der Renault war durch Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und

musste an der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Ubstadt-Weiher – Zwei Fünfergruppen wegen Zusammenkunft in privaten Wohnungen angezeigt

Karlsruhe – Wegen der verbotenen Zusammenkunft in zwei privaten Haushalten

am Samstagabend in Ubstadt-Weiher müssen zwei Fünfergruppen nun mit Anzeigen

wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Zunächst sind Beamte des Polizeireviers Bad Schönborn gegen 18.05 Uhr unter

Hinweis auf eine „Corona-Party“ zu einem Einfamilienhaus nach Zeutern beordert

worden. Dort stellten sie im Dachgeschoss fünf junge Leute im Alter von 15 bis

18 Jahren fest, die in Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus unterschiedlichen

Haushalten zusammengekommen waren.

Ferner ist am selben Abend gegen 22.35 Uhr eine Ruhestörung im dritten

Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Bereits beim Eintreffen

der Polizeibeamten waren von außen Musik und laute Stimmen zu vernehmen. Neben

dem 23-jährigen Wohnungsinhaber wurden zwei Frauen im Alter von 39 und 44 Jahren

sowie zwei Männer von 37 und 42 Jahren angetroffen, die nun allesamt ein Bußgeld

erwartet.

Karlsruhe – Mit Schraubenschlüssel ins Gesicht geschlagen

Karlsruhe – Nach aktuellem Stand der polizeilichen Ermittlungen kam es am

Samstag gegen 09.30 Uhr auf der August-Bebel-Straße zu einem Streit zwischen

zwei Männern im Alter von 26 Jahren. Dabei wurde einem der Beteiligten offenbar

in den Unterarm gebissen. Dieser bedrohte und beleidigte wiederum seinen

Kontrahenten und schlug mit einem Fahrzeugschraubenschlüssel zu.

Glücklicherweise wurde bei der Auseinandersetzung wohl niemand ernsthaft

verletzt. Bei der Personalienfeststellung der alarmierten Polizeibeamten stellte

sich dann heraus, dass einer Männer per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde daher

im Anschluss an die Anzeigenaufnahme in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Bruchsal – Tuningtreffen auf Schnellimbiss-Parkplatz

Karlsruhe – Auf dem Parkplatz eines Schnellimbisslokals in der Bruchsaler

Kammerforststraße fand am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, offenbar ein Treffen

der Fahrzeugtuning-Szene statt.

Passanten meldeten, dass sich anscheinend bis zu 30 Fahrzeuge auf dem Parkplatz

versammelt hatten. Nach Angaben des Zeugen seien auch bis zu 70 Personen

anwesend. Trotz der unverzüglichen Überprüfung durch starke Polizeikräfte hatte

sich die Ansammlung schon aufgelöst, als die Beamten vor Ort eintrafen.

Ein nochmaliges Treffen der Anhänger der Tuning-Szene konnte durch die

regelmäßige Überwachung der Polizei verhindert werden.

