Mannheim-Schwetzingerstadt: Online-Schooling durch unbekannten Täter gestört – Kriminalpolizei ermittelt

Mannheim-Schwetzingerstadt – Am Montagvormittag wurde der

Online-Unterricht einer Klasse zum Erwerb der Fachhochschulreife (Berufskolleg 1) einer Schule im Stadtteil Schwetzingerstadt durch unbekannten Täter gestört.

Die Lehrerin hatte kurz nach Unterrichtsbeginn gegen 10.30 Uhr feststellt, dass

sich deutlich mehr Schülerinnen und Schüler in den Deutsch-Unterricht eingewählt

hatten, als in der Klasse sind. Daraufhin überprüfte die Lehrerin die Teilnehmer

anhand der Klassenliste, um die Berechtigung zur Teilnahme am Unterricht zu

klären. Dabei fielen von einer bislang unbekannten männlichen Person sexistische

Äußerungen gegenüber der Lehrerin. Als sie deshalb den digitalen Unterricht

sofort beendete, war kurzzeitig auf den Bildschirmen eine maskierte Person zu

sehen, die eine nicht näher bestimmte Schusswaffe in ihrer Hand hielt. Wer von

Seiten der Schülerinnen und Schüler beim Verlassen des digitalen Meetings diesen

Vorfall überhaupt registriert hat und damit potenziell sachdienliche Hinweise

geben kann, wird derzeit vorrangig ermittelt. Im Fokus der Ermittlungen steht

zudem die Klärung der Frage, wer außerhalb des Klassenverbandes an der digitalen

Unterrichtseinheit teilgenommen hat. Des Weiteren gilt es zu klären, ob es sich

um die Einspielung einer Fotoaufnahme handelte oder inwieweit jemand tatsächlich

vor laufender Kamera mit einer Waffe hantierte.

Unmittelbar nach Abbruch des Unterrichts informierte die Lehrerin die

Schulleitung, die sofort das Polizeipräsidium Mannheim verständigte.

Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat unter Einbeziehung der Experten für die

Sicherung digitaler Spuren und IT-Beweissicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Mannheim/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Familientreffen am

Samstagnachmittag in der Bachstraße in Brühl wurden gegen 14 Uhr nach einem

Hinweis insgesamt 13 Personen, darunter drei Kinder, aus drei unterschiedlichen

Haushalten angetroffen. Von allen erwachsenen Personen wurden die Personalien

erhoben und das Treffen beendet. Kurze Zeit später musste die Polizei eine

Geburtstagsfeier für ein neunjähriges Mädchen beenden. Bei einer Überprüfung

gegen 15.30 Uhr wurden in einer Wohnung in der Bruchsaler Straße im Stadtteil

Mannheim-Rheinau sieben erwachsene Personen aus vier Haushalten angetroffen. Die

anwesenden Personen zeigten sich einsichtig und lösten die Geburtstagsfeier

umgehend auf. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, gegen die Beteiligten werden Bußgeldverfahren wegen

Nichtbeachtung der Corona-Verordnung eingeleitet.

Mannheim-Seckenheim: Unbekannte greifen zwei 15-Jährige an – Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Mannheim-Seckenheim: – Drei bislang unbekannte männliche Personen griffen

am Sonntagnachmittag gegen 18 Uhr in der Kehler Straße zwei Jugendliche an.

Zuerst pöbelten sie die beiden an, schlugen ihnen mit den Fäusten ins Gesicht,

brachten sie dann zu Boden und traten ihnen in den Unterkörper. Anschließend

flüchteten die drei Männer zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Ein Zeuge, der die

beiden augenscheinlich verletzten Jugendlichen am Straßenrand bemerkte, hatte

den Notruf verständigt. Er hatte einen Verkehrsunfall angenommen. Durch einen

Rettungswagen der Johanniter-Unfall-Hilfe wurden die beiden 15-Jährigen noch an

Ort und Stelle medizinisch erstversorgt und anschließend zur Durchführung

weiterer Untersuchungen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Über die Art ihrer

Verletzungen liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor. Die

Sorgeberechtigten wurden verständigt. Die eingetroffenen Polizeibeamten

veranlassten unverzüglich die Fahndung nach den Tatverdächtigen. Diese blieb

leider ohne Erfolg. Die drei unbekannten männlichen Personen waren ca. 30 Jahre

alt, etwa 180cm groß und trugen alle einen sogenannten Dreitagebart. Eine Person

wurde als europäischer Phänotyp beschrieben. Zwei Personen sollen eine dunkle

Hautfarbe haben. Einer der männlichen Personen trug eine schwarze Jacke und eine

schwarze Kopfbedeckung. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher

Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang

oder den drei unbekannten Tatverdächtigen geben können, sich mit dem

Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203-9305-0, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Oststadt: Raub auf ältere Dame – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt: – In der Stresemannstraße entriss am Samstagabend gegen

19 Uhr eine unbekannte männliche Person die Handtasche einer 78-Jährigen und

flüchtete. Die ältere Dame befand sich auf dem Weg vom Rosengartenplatz zum

Charlottenplatz. Der unbekannte Räuber näherte sich der Frau in der

Stresemannstraße von hinten, griff nach ihrer schwarzen Handtasche mit den

breiten langen Schulterriemen und riss kräftig daran. Mit der entrissenen

Handtasche rannte er in Richtung Rathenaustraße / Viktoriastraße davon. Laut

einem Zeugen, der sofort die Polizei verständigte, befand sich der Unbekannte

als er flüchtete in Begleitung einer weiteren männlichen Person, die etwas

abseits auf ihn gewartet hatte. Eine sofort veranlasste polizeiliche Fahndung

nach den Unbekannten blieb leider ohne Erfolg. Beide Personen waren ca. 16-22

Jahre, ca. 170 cm groß und schlank. Sie trugen beide schwarze

Mund-Nasen-Schutz-Masken. Derjenige, der der Dame die Tasche geraubt hatte, trug

dunkelgraue, sportliche Bekleidung und eine schwarze Wollmütze. Das Raubdezernat

beim Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen bzw. den Tathergang

nimmt der Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, entgegen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Auto aufgebrochen – ein Tatverdächtiger festgenommen – Zeugen gesucht

Mannheim-Schwetzingerstadt – Zwei zunächst unbekannte Täter brachen am

frühen Sonntagnachmittag im Stadtteil Schwetzingerstadt ein Auto auf. Die Täter

verschafften sich zunächst auf unbekannte Weise Zugang zum Innenhof eines

Anwesens in der Augartenstraße. Während einer der Männer „Schmiere“ stand,

öffnete der andere Mann ein im Innenhof abgestelltes Auto und wollte in den

Innenraum eindringen. Die Männer wurden jedoch von einer Zeugin beobachtet, die

den Fahrzeugbesitzer verständigte. Dieser begab sich zu seinem Fahrzeug und

sprach die zwei Täter an. Diese traten daraufhin sofort zu Fuß die Flucht in

Richtung Schwetzinger Straße stadteinwärts an.

Die beiden Flüchtenden wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

165 bis 170 cm groß

Mollige Statur

Nordafrikanisches Erscheinungsbild

War bekleidet mit einem bräunlichen langen Parka

Trug eine schwarze Bauchtasche

Schien alkoholisiert

Täter 2:

190 cm groß

Trug einen Parka mit fellbesetzter Kapuze

Helle Sneakers

Basecap

Hatte einen Rucksack und ein helles Smartphone bei sich

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte an der Bushaltestelle

„Kopernikusstraße“ ein 30-jähriger Mann angetroffen werden, auf den die

Personenbeschreibung des „Schmiere“ stehenden Mannes exakt zutraf. Er führte

auch den genannten Rucksack bei sich. Diebesgut konnte bei ihm nicht aufgefunden

werden.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt

gebracht. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und

erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen bezüglich seines noch flüchtigen Mittäters dauern an. Zeugen,

die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum

flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Mannheim/Schwetzingerstadt: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim – Im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag beschädigte ein bislang

unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Nissan, der in

der Traitteurstraße abgestellt war, und flüchtete anschließend von der

Unfallstelle. Der weiße Nissan Micra wies eine große Delle im linken Bereich der

vorderen Stoßstange und einen beschädigten Scheinwerfer auf. Der Sachschaden

beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug

und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neuostheim: Selbstgebaute Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Mannheim – In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein bislang

unbekannter Täter in die Souterrain-Wohnung eines Einfamilienhauses in der

Karl-Ladenburg-Straße ein. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter mit Hilfe

von aufgefundenen Werkzeugen des Bewohners zwei Fensterscheiben einschlug und so

in den Wohnbereich gelangte. Dort hatte der 51-jährige Bewohner jedoch einen

Bewegungsmelder installiert, welcher bei der Auslösung durch den Täter

Hundebelltöne abgab. Daraufhin flüchtete der Täter unerkannt. Im Bereich des

Bewegungsmelders war außerdem ein Babyfon installiert worden, das die Töne

wiederum an das Ausgabegerät im Erdgeschoss abgab, wo sich zu diesem Zeitpunkt

der Bewohner befand. So wurde der 51-Jährige direkt alarmiert und verständigte

umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahme blieb leider

dennoch ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zum Täter geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Heidelberg,

Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Mannheim-Vogelstang: Baustelleneinbruch – Zeugen gesucht

Mannheim-Vogelstang – Ein unbekannter Täter brach in der Nach von Samstag

auf Sonntag in eine Baustelle im Stadtteil Vogelstang ein. Der Einbrecher

durchtrennte auf bislang unbekannte Art und Weise die Umzäunung einer Baustelle

in der Weimarer Straße. Auf dem Baustellenareal brach er einen mit einem

Vorhängeschloss gesicherten Baucontainer auf und entwendete daraus unbekannte

Gegenstände.

Eine Zeugin wurde gegen 3.30 Uhr durch ein dumpfes Geräusch aus dem Schlaf

gerissen und konnte beobachten, wie eine männliche Person mehrfach zwischen dem

Baucontainer und einem auf der anderen Straßenseite geparkten Fahrzeug hin- und

herlief.

Den Täter beschrieb sie wie folgt:

Über 45 Jahre alt

Dunkle Haare

War bekleidet mit dunkler Hose und blau/türkisfarbener Jacke mit

Streifen.

Das Fahrzeug, zu dem der Mann lief, konnte sie nicht beschreiben.

Weitere Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Neuhermsheim: Einbruch in Kleingartenanlage – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neuhermsheim – Am Samstagmittag meldete ein Geschädigter den

Einbruch in seine Parzelle in der Kleingartenanlage im Stadtteil Neuhermsheim.

Ein Einbrecher hatte den Zaun einer Parzelle im Lilienweg überstiegen, das

Fenster der Gartenhütte eingeschlagen und war schließlich in die Hütte

eingestiegen. Hier hatte er mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt, eine

Flasche Wasser getrunken und ein Medikamentenblister an sich genommen.

Als der Besitzer der Parzelle am Samstag, gegen 11.15 Uhr seine Gartenparzelle

aufsuchte, stellte er den Einbruch fest. In der Hütte lag ein Kissen auf dem

Boden, das offenbar durch einen Hund verschmutzt worden war. Es ist nicht

auszuschließen, dass der Einbrecher in der Hütte genächtigt hatte.

Auch in eine benachbarte Parzelle im Krokusweg wurde in gleicher Weise

eingebrochen. Hier wurde der Zaun überstiegen und die Scheibe eines Fensters

eingeschlagen. Im Inneren wiederum Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet

wurde jedoch nicht.

Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen dem 15.01.2021 und dem 23.01.2021 in

Betracht. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht

haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.:

0621/174-3310 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter beschädigt BMW und flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: – Am Freitagnachmittag soll ein bislang unbekannter

Fahrzeugfahrer in der Zeit zwischen 9 und 14 Uhr einen in der Gutenbergstraße

vor dem Anwesen mit der Hausnummer 41 geparkten BMW X6 vermutlich beim

Vorbeifahren beschädigt und hierbei einen Sachschaden in Höhe von mehreren

Tausend Euro verursacht haben. Anschließend soll er sich unerlaubt von der

Unfallstelle entfernt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum

Unfallhergang geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier

Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/718490.

Mannheim-Vogelstang: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall im Kurpfalz-Center – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang: – Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs

beschädigte am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 16 und 16.30 Uhr auf

bislang unbekannte Weise einen Renault, der auf dem Parkplatz einer

Lebensmitteldiscounter-Filiale im Kurpfalz-Center in der Spreewaldallee

abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle

ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. An der Heckklappe des Renaults

war dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstanden. Sachdienliche

Hinweise zum Unfallverursacher bzw. zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier

Mannheim-Käfertal, Telefon 0621 71849-0, entgegen.

Mannheim-Neckarstadt: Polizeieinsatz wegen Ruhestörung -Verstoß gegen die Corona-Verordnung

Mannheim-Neckarstadt: – Auch im Stadtteil Wohlgelegen in Mannheim löste

die Polizei heute früh eine private Veranstaltung auf. Gegen Mitternacht

beklagte sich der Bewohner eines Anwesens in der Käfertaler Straße über

lautstarke Musik seines Nachbarn. In der Wohnung, von der die Ruhestörung

ausging, hatten sich fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten zu einer

privaten Veranstaltung getroffen. Beamte des Polizeireviers Neckarstadt

beendeten die private Zusammenkunft und wiesen alle anwesenden Personen an,

unverzüglich nach Hause zu gehen. Sie erwartet ein Bußgeld wegen Nichteinhaltung

der Regeln der Corona-Verordnung.

46-Jähriger wurde am Mannheimer Hauptbahnhof geschlagen – Tatverdächtiger landet im Gewahrsam

Mannheim – Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter

der Deutschen Bahn, schlug ein 21-jähriger Deutscher am Donnerstagmittag am

Mannheimer Hauptbahnhof zu. Die Bundespolizei nahm ihn anschließend in

Gewahrsam.

Der alkoholisierte 21-Jährige sowie sein Begleiter kamen kurz zuvor mit dem Zug

am Mannheimer Hauptbahnhof an. Da der junge Mann keinen Mund-Nasen-Schutz trug,

wurde er durch den Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf die geltenden Vorschriften

im Zusammenhang mit der Corona Verordnung hingewiesen. Nach anfänglich verbalem

Streit, schlug der 21-Jährige dem 46-jährigen Geschädigten mehrfach ins Gesicht.

Schwellungen und Hämatome waren die Folge, welche der Gesch

flüchtet – Zeugen gesucht!

Mannheim – Am Donnerstag gegen 08:30 Uhr kam es auf der B36 in

Fahrtrichtung Mannheim zwischen den beiden Abfahrten MA-Rheinau und

MA-Rheinau-Pfingstberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der

Unfallverursacher flüchtete. Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen

Mercedes-Benz soll plötzlich ohne ersichtlichen Grund gebremst haben, wodurch

ein nachfolgender 23-jähriger Mercedes-Fahrer trotz einer eingeleiteten

Notbremsung auf den silbernen Mercedes auffuhr. Die 23-jährige Fahrerin eines

Alfa-Romeo sowie ein 23-jähriger Hyundai-Fahrer konnten ebenfalls nicht mehr

rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem 23-jährigen Mercedes-Fahrer. Der

unbekannte Unfallverursacher hielt nach der Kollision auf dem Standstreifen an,

begutachtete den Schaden an seinem Fahrzeug und flüchtete anschließend

unerkannt. Der Alfa-Romeo sowie der Hyundai fingen durch der Zusammenstoß Feuer

und brannten völlig aus. An dem Mercedes des 23-Jährigen entstand ebenso ein

Totalschaden. Die drei Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst leicht

verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr Mannheim konnte

die brennenden Fahrzeuge schnell löschen. Während der Unfallaufnahme sowie der

Bergungsarbeiten war die B36 teilweise gesperrt. Der entstandene Schaden beläuft

sich auf etwa 60.000 Euro. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es

sich um einen silbernen Mercedes-Benz, der durch den Unfall einen Schaden im

Bereich des Hecks aufweisen müsste. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder

Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4222 bei dem Verkehrsdienst Mannheim zu melden.

Mannheim-Käfertal: Aufgefahren und abgehauen – Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal – Eine zunächst unbekannte Autofahrerin verursachte am

Donnerstagmittag im Stadtteil Käfertal einen Auffahrunfall und fuhr anschließend

einfach weiter.

Ein 22-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem Smart zunächst auf der

Waldstraße in Richtung Käfertal unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Straße

„Auf dem Sand“ musste er wegen eines die Straße überquerenden Fahrradfahrers

abbremsen. Die nachfolgende Opel-Fahrerin prallte daraufhin aus Unachtsamkeit in

das Heck des Smart. Als der Smart-Fahrer zum Personalienaustausch auf die wenige

Meter entfernte Freifläche vor der dortigen Feuerwache fuhr, setzte die

Opel-Fahrerin unbeirrt und beschleunigt einfach ihre Fahrt fort.

Daraufhin nahm der 22-Jährige die Verfolgung auf und folgte dem Opel. Während

der Fahrt versuchte er mehrfach, durch Hupen und Zurufen auf sich aufmerksam zu

machen. Erst in der Friedrich-Ebert-Straße, in Höhe der Einmündung zur Straße

„Am Exerzierplatz“ konnte er die 47-jährige Opel-Fahrerin stoppen und

verständigte die Polizei.

Der Fahrer des Smart erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen in Form

eines Schleudertraumas. Er wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein

Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision in Mitleidenschaft gezogen, es entstand

Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Gegen die 47-Jährige wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger

Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt – Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter

Autofahrer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Mannheimer Neckarstadt.

Ein 28-jähriger Mann hatte seine Mercedes S-Klasse am Dienstagabend, gegen 19.30

Uhr in der Ackerstraße am rechten Fahrbahnrand, in unmittelbarer Nähe eines

dortigen Hotels, abgestellt. Als er am nächsten Morgen, gegen 8 Uhr zu seinem

Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Mercedes nun mehrere

Beschädigungen an der hinteren Stoßstange aufwies. Der Sachschaden wird auf über

2.000 Euro geschätzt. Offenbar hatte ein unbekannter Autofahrer die

Beschädigungen beim Vorbeifahren verursacht.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

zum flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der

Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

