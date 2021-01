Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien häufen sich – Zeugen gesucht

Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis – Im Hirschberger Ortsteil Leutershausen

haben bislang unbekannte Täter in jüngster Vergangenheit vermehrt

Farbschmierereien durch Graffiti hinterlassen. Im Bereich einer Grundschule in

der Johann-Sebastian-Bach-Straße machten sich die Täter im Zeitraum von

Mittwoch, den 20.01., bis Donnerstag, den 21.01., an einer Wand zu schaffen.

Weitere Graffiti-Schmierereien fand man im Bereich des Sportgeländes. Ein

Rückschluss auf die Tatzeit hierfür ist allerdings nicht mehr möglich. Zuletzt

machten sich die Täter im Zeitraum von Freitag bis Samstag an der ehemaligen

Feuerwehrhalle in der Raiffeisenstraße zu schaffen und besprühten die Tore mit

schwarzer Farbe. Ob ein Tatzusammenhang besteht, bedarf noch weiterer

Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten

sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, in Verbindung zu

setzen.

Schönbrunn / Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfall gesucht!

Schönbrunn – Am Samstag gegen 15:00 Uhr kam es auf der K4106 zu einem

Unfall, bei dem die Unfallverursacherin geflüchtet sein soll. Die bislang noch

unbekannte Unfallverursacherin soll von Allemühl kommend in Richtung Mossbrunn

gefahren und in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Ein

entgegenkommender 52-jähriger Mercedes-Fahrer kam in der Folge eines

Ausweichmanövers von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinunter. Durch den

Unfall wurde der Mann leicht verletzt. Sein Auto konnte erst am darauffolgenden

Tag mit einem Kran geborgen werden. Die Seat-Fahrerin soll dunkle Haare gehabt

sowie eine Sonnenbrille getragen haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet oder

Hinweise zur Unfallverursacherin haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

_Polizei löst erneut zwei private Veranstaltungen auf

Mannheim – Erneut musste die Polizei am Sonntag zwei Veranstaltungen in

Privatwohnungen beenden. Gegen 2.30 Uhr wurde durch einen Anwohner mitgeteilt,

dass mehrere Personen in der Schwetzinger Straße eine Party feiern würden. Vor

der betreffenden Wohnung konnte deutlich laute Musik und mehrere Stimmen von

verschiedenen Personen wahrgenommen werden. Insgesamt befanden sich in der

Wohnung fünf Gäste aus verschiedenen Haushalten im Alter zwischen 19 und 22

Jahren, die zuvor noch versuchten über eine Feuertreppe zu flüchten.

Um 23.50 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in einer Wohnung in der

Riedfeldstraße mehrere Personen treffen würden und es laut zugehe. Beim

Eintreffen einer Polizeistreife bestätigte sich die Situation, insgesamt hielten

sich sechs Personen in einer Wohnung auf. Nachdem die Gäste über ein

Küchenfenster geflüchtet waren, öffnete der Anwohner die Türe. Zuvor hatte der

20-Jährige Kleidung und Handtaschen durch das Fenster hinterhergeworfen. Im

Innenhof konnten zwar keine Personen mehr angetroffen, jedoch die durch den

Bewohner hinterhergeworfenen Jacken, ein einzelner Schuh und zwei Handtaschen

aufgefunden und sichergestellt werden. Etwa eine Stunde später meldeten sich die

Eigentümerinnen der Handtaschen im Alter von 21 und 24 Jahren und holten diese

beim Polizeirevier ab. Wie sich herausstellte, feierte die 24-Jährige an diesem

Tag ihren Geburtstag.

Alle Beteiligten erwartet eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die

Ausgangsbeschränkungen der aktuell gültigen Corona-Verordnung.

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Wegen entgegenkommendem Auto von der Straße abgekommen -Fahrer leicht verletzt – 10.000 Euro Sachschaden – Zeugen gesucht

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis – Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen

15 Uhr auf der Kreisstraße 4106 zwischen Allemühl und Moosbrunn wurde ein

Autofahrer leicht verletzt, an seinem Auto entstand Sachschaden von ca. 10.000

Euro. Der 52-jährige Fahrer war mit seinem Mercedes in Richtung Moosbrunn

unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben eine bislang unbekannte Autofahrerin auf

seiner Fahrspur entgegenkam. Der Fahrer musste deshalb nach rechts ausweichen

und kam von der Straße ab. Der Mercedes fuhr anschließend über eine steile

Böschung in den Wald und kam nach ungefähr 20 Meter zum Stehen. Der Fahrer zog

sich Prellungen zu. Das Auto wurde am Folgetag durch einen Kran geborgen. Am

Steuer des entgegenkommenden dunklen Seat, der mit zwei Personen besetzt war,

soll eine Frau mit dunklen Haaren gewesen sein, sie soll eine große Sonnenbrille

getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Werkzeug aus LKW entwendet – Polizei sucht Zeugen

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Wochenende entwendeten bislang

unbekannte Täter Werkzeug aus einem LKW, der in der Wachenheimer Straße

abgestellt war. Dazu entfernten die Täter auf unbekannte Weise ein

Vorhängeschloss, welches eine Kiste auf der offenen Ladefläche des LKW

verschlossen hatte. Aus der Kiste entwendeten sie Werkzeug im Wert von ca. 1.500

Euro, darunter einen Akku-Bohrer, eine Handkreissäge und ein Nivelliergerät. Der

Fahrer des LKW konnte den Zeitraum auf Freitag, 16.45 Uhr bis Sonntag, 12.00 Uhr

eingrenzen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0,

in Verbindung zu setzen.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsrowdy gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer – Zeugen und Geschädigte gesucht!

Sinsheim – Am Sonntag gegen 18:50 Uhr gefährdete ein BMW-Fahrer bei zwei

Überholmanövern mehrere Verkehrsteilnehmer. Der BMW-Fahrer überholte zunächst in

der Neulandstraße in Fahrtrichtung Steinsfurt kurz vor dem neuen Kreisverkehr

einen Autofahrer und konnte gerade noch rechtzeitig einscheren, um eine

Kollision zu verhindern. Kurze Zeit später kommt es erneut zu einem gefährlichen

Überholvorgang, bei dem der BMW-Fahrer kurz vor dem Kreisverkehr in der Au auf

Höhe der dortigen Tankstelle drei Fahrzeuge überholte und ein entgegenkommendes

Auto gefährdete. Zeugen oder geschädigte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 07261/690-0 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.

Walldorf/Nußloch – Rhein-Neckar Kreis: Zwei explosive Funde

Walldorf/Nußloch – Rhein-Neckar Kreis – Am Samstag, den 23.01.2021 wurden

im Laufe des Tages gleich zwei explosive Funde im Bereich des Polizeireviers

Wiesloch festgestellt. Im Bereich vom Waldstück Hochholz bei Walldorf fiel einem

Jagdpächter ein länglicher Metallzylinder im Wald auf, der sich bei näherer

Betrachtung als französische Sprenggranate aus dem 2. Weltkrieg entpuppte. Bei

Erdarbeiten im Garten fiel einem Hausbesitzer in Nußloch ein blauer Gegenstand

auf. Es handelte sich hierbei um eine alte Übungshandgranate. Eine Gefahr für

die beteiligten Personen bestand glücklicherweise nicht. Beide Sprengmittel

wurden durch Spezialisten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst abgeholt und werden

fachmännisch entsorgt.

Schwetzingen: Zimmerbrand löst Feuerwehreinsatz aus – ca. 100 000,- Euro Sachschaden / 4 Personen leicht verletzt

Schwetzingen – Am Samstagabend, gegen 20.10 Uhr, wurde der Integrierten

Leitstelle Rhein-Neckar ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus der Dortmunder

Straße gemeldet. Beim Eintreffen konnte festgestellt werden, dass aus einer im

Obergeschoß befindlichen Wohnung starker Rauch drang. Durch die Freiwillige

Feuerwehr Schwetzingen, die mit 28 Mann vor Ort war, konnte der Brand schnell

unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Vier Personen, die sich zum

Zeitpunkt der Brandentstehung in der Wohnung aufgehalten haben erlitten

leichtere Verletzungen, die medizinisch behandelt werden mussten. In der

Brandwohnung entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 100 000,-

Euro. Diese war nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist derzeit noch unklar

und Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen übernommen.

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit 4 Verletzten

Heiligkreuzsteinach – Am Samstag gegen 14:40 Uhr kam es an der Kreuzung

K4122/K4120 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt

wurden. Ein 86-jähriger Opel-Fahrer wollte von Vorderheubach kommend in Richtung

Kohlhof abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines 35-jährigen Ford-Fahrers,

der auf der K4122 in Richtung Lampenhain unterwegs war. Der Ford war mit einer

vierköpfigen Familie besetzt. Die beiden Autos kollidierten frontal miteinander

und kamen an einem Baum zum Stehen. Durch den Unfall wurden der 86-jährige

Opel-Fahrer sowie seine Beifahrerin, wie auch die Mutter und der Sohn der

Familie aus dem Ford schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in

nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als

20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Fahrbahn nach Unfall blockiert

Weinheim – Am Freitag gegen 12:45 Uhr kam es auf der A659 in Fahrtrichtung

Weinheim kurz vor dem Kreuz Weinheim zu einem Unfall. Ein Audi blockiert beide

Fahrspuren, sodass der Verkehr über den Standstreifen geleitet wird. Die

Bergungsarbeiten sind aktuell noch am Laufen. Der Audi-Fahrer wurde durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist

derzeit noch nicht bekannt.

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen Linienbus und Auto

Walldorf – Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

Schwetzinger Straße/Rockenauerpfad zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und

einem Ford. Die 22-jährige Ford-Fahrerin wollte vom Rockenauerpfad nach links

auf die Schwetzinger Straße abbiegen, missachtete hierbei die Vorfahrt des von

links kommenden Linienbusses und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall

wurde der Fahrer des Busses leicht verletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend

Euro.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Renitenter Supermarktkunde – Zahlungsverweigerung führt zu vorläufiger Festnahme eines 32-Jährigen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: – In einem Einkaufsmarkt in der

Carl-Theodor-Straße nahm sich ein 32-jähriger Mann am Donnerstagmittag gegen

12.30 Uhr eine Flasche Whiskey sowie ein Sodagetränk aus der Auslage und

konsumierte die Getränke ohne sie vorher an der Kasse bezahlt zu haben. Seine

Absicht, den Kaufpreis der Ware mit einem Identitätsdokument anstatt bar

alternativ elektronisch zu begleichen, wurde von der Kassiererin nicht

anerkannt. Der Mann wurde gegenüber der Angestellten sowie weiterer Kunden

aggressiv. Das Personal verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten des

Polizeireviers Schwetzingen trafen den Mann schreiend im Kassenbereich an. Auf

die Ansprache der Polizeibeamten reagierte er weiterhin angriffslustig, zeigte

sich gänzlich unkooperativ. Der Aufforderung, seinen Mund-Nasen-Schutz

anzulegen, kam er nicht nach. Stattdessen belegte er die Polizisten mit

Kraftausdrücken und ging drohend auf sie los. Die Beamten nahmen den Mann

daraufhin fest, legten ihm Handschließen an und brachten ihn zum Dienstwagen.

Gegen seine Festnahme leistete der 32-Jährige erheblichen Widerstand. Er wehrte

sich körperlich als auch verbal derart heftig, dass eine weitere

Streifenwagenbesatzung bei seinem Transport zum Revier unterstützen musste. Dort

wurde durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen, nachdem der

renitente Mann einen Atemalkoholtest verweigert hatte. Nach Abschluss der

polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Ihm droht nun eine Anzeige

wegen tätlichen Angriffes auf Polizeibeamte. Glücklicherweise blieben alle

Beteiligten bei dem Einsatz unverletzt.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Pfosten umgefahren und geflüchtet

Eberbach – Im Zeitraum von Montag, gegen 08:00 Uhr, bis Donnerstag, gegen

08:00 Uhr, beschädigte am Alten Markt ein bislang unbekannter Autofahrer zwei

Absperrpfosten und flüchtete im Anschluss unerkannt. Der Schaden an den Pfosten

beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: Steinlawine auf Straße gerutscht

Schriesheim – Am frühen Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr löste sich in Höhe

des „Talhofs“ an einem Hang eine kleinere Steinlawine, rutsche auf die Talstraße

und versperrte die Fahrbahn in Richtung Schriesheim. Nachdem die Feuerwehr

Schriesheim sowie die Straßenmeisterei die Örtlichkeit begutachteten und die

Gefahr durch weitere Steinschläge nicht ausgeschlossen werden konnte, musste die

Talstraße über mehrere Meter in Fahrtrichtung Schriesheim gesperrt werden. Der

Verkehr wird derzeit durch eine mobile Ampelanlage geregelt, bis der Hang

gesichert ist.

Hirschberg/BAB 5: Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Hirschberg/BAB 5 – Einen Verkehrsunfall verursachte am Donnerstagabend ein

32-jähriger Autofahrer durch seine rücksichtslose Fahrweise auf der A 5 bei

Hirschberg. Der Mann wollte gegen 19.30 Uhr an der Anschlussstelle Hirschberg

mit seinem VW auf die A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. In der Zufahrt

befand sich ein Lkw vor seinem Fahrzeug, das er schnellstmöglich überholen

wollte. Noch in der Kurve setzte er den Blinker links, beschleunigte und zog

sofort am Beginn des Beschleunigungsstreifens in einem Zug auf die linke

Fahrspur, ohne jedoch auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierdurch musste

eine aus Richtung Heidelberg herannahende 21-jährige Peugeot-Fahrerin eine

Vollbremsung einleiten. Sie konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr

verhindern und fuhr dem 32-Jährigen auf dessen VW auf. Durch den Aufprall wurde

der VW nach vorne beschleunigt, geriet ins Schleudern und kam schließlich auf

dem Standstreifen zum Stehen. Die 21-Jährige konnte ihren Peugeot kontrolliert

weiter abbremsen und schließlich auf der linken Fahrspur zum Stillstand bringen.

Durch den Aufprall erlitt die 21-Jährige leichte Verletzungen und wurde in ein

Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde sie nach ambulanter Behandlung wieder

entlassen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund

10.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.

Während der Unfallaufnahme musste die A 5 in Fahrtrichtung Frankfurt kurzzeitig

voll gesperrt werden. Hierdurch ergaben sich jedoch lediglich geringfügigen

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Gegen den 32-jährigen VW-Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und

fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zudem wurde eine

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Vorfahrtsverletzung gefertigt.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und

einer Straßenbahn ereignete sich am Donnerstagabend in Schriesheim. Ein

45-jähriger Mann befuhr gegen 20 Uhr mit seinem Mercedes die Landstraße (B 3) in

Richtung Dossenheim. Beim Linksabbiegen in Höhe einer dortigen Tankstelle

übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn und stieß mit ihr

zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Mercedes

des 45-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinwirkung auf nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Weil eine 40-jährige Fahrerin eines

E-Scooters ohne Versicherungskennzeichen am Donnerstag gegen 11.35 Uhr in der

Bahnhofstraße unterwegs war, fiel sie einer Polizeistreife auf. Bei der

anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht, für den E-Scooter mit

einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h bestand kein Versicherungsschutz.

Darüber hinaus wurde bei der Fahrerin Cannabisgeruch bemerkt. Der E-Scooter

wurde sichergestellt, die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier

Wiesloch.

Wiesloch-Schatthausen / Rhein-Neckar-Kreis: Kaminbrand – Straßensperrung über mehrere Stunden

Wiesloch – Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr entzündete sich im Bereich des

Birkenwegs der Kamin eines Einfamilienhauses. Der Anwohner des Anwesens hatte

zufällig eine erhebliche Rauchentwicklung an Schornstein und Teilen des Dachs

festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Während der Löscharbeiten war die

parallelverlaufende Ravensburgstraße für mehrere Stunden gesperrt. Die

Brandursache ist ist derzeit noch nicht geklärt.