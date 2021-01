Heidelberg Die Polizei-News

Heidelberg-Bahnstadt: Skateboard-Fahrstunde missglückt

Heidelberg – Am Sonntagnachmittag entschloss sich eine 20-jährige

Heidelbergerin auf dem Gadamerplatz Skateboard fahren zu lernen. Während der

Fahrt fiel sie rückwärts vom Skateboard und stürzte auf ihr Steißbein. Vor Ort

wurde sie notärztlich erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine

weiteren Informationen vor.

Heidelberg-Bergheim: Angriff auf Polizisten in Polizeirevier Heidelberg-Mitte

Heidelberg – Am frühen Montagmorgen gegen 02:00 Uhr brachte ein

Taxi-Fahrer einen verwirrten 32-jährigen Mann zum Polizeirevier

Heidelberg-Mitte, wo er plötzlich die Polizisten angriff. Der 32-Jährige bat den

Taxi-Fahrer zunächst um einen Transport, wobei er kein Ziel angeben konnte. Da

der Mann einen verwirrten Eindruck machte, entschied sich der Taxi-Fahrer, zum

Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu fahren. Im Laufe des Gesprächs mit den Beamten

im Revier griff der Mann einem Polizisten plötzlich an die Dienstwaffe und

versuchte diese aus dem Holster zu ziehen. Dies gelang ihm glücklicherweise

nicht. Mit mehreren zuhilfe eilenden Beamten konnte der Mann letztlich

festgenommen werden, wogegen sich dieser jedoch erheblich zur Wehr setzte. Durch

den Angriff wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Aufgrund der psychischen

Verfassung des Angreifers wurde dieser in eine psychiatrische Einrichtung

gebracht. Hintergründe des Angriffs sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Heidelberg-Neuenheim: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg – Am Sonntag gegen 17:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich

Mönchhofstraße/Werderstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem

Radfahrer. Ein 27-jähriger Mazda-Fahrer fuhr auf der Werderstraße und wollte die

Mönchhofstraße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von rechts

kommenden 40-jährigen Radfahrers und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall

zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde durch den

Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein

Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Heidelberg-Boxberg: 90-jährige PKW-Fahrerin verwechselte beim Einparken Gas und Bremse – vier Fahrzeuge zum Teil erheblich beschädigt.

Heidelberg – Am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr verwechselte eine

90-Jährige Fahrerin eines PKW Mercedes, beim Einparken in einer Tiefgarage im

Stadtteil Boxberg, Gaspedal und Bremse ihres Fahrzeuges und beschädigte hierbei

mehrere Fahrzeuge. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden an 5 Fahrzeugen in

Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Dame blieb glücklicherweise unverletzt. Ihr PKW

wurde jedoch ebenfalls erheblich beschädigt und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund der ausgetretenen Betriebsstoffe

musste der Boden der Tiefgarage im Anschluss durch die Berufsfeuerwehr

Heidelberg gereinigt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die

Ermittlungen übernommen.

Heidelberg-Wieblingen: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Wieblingen – Am Freitag beschädigte der oder die Fahrerin eines

unbekannten Fahrzeuges in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr auf bislang unbekannte

Weise einen in der Oberfeldstraße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 4

geparkten Nissan Quashqai und entfernte sich anschließend unerlaubt von der

Unfallstelle ohne sich als Verkehrsunfallbeteiligter zu melden. Durch mehrere

Kratzer, Dellen und einem gebrochenen Rücklicht entstand an dem Fahrzeug ein

Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum

Unfallverursacher bzw. Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Süd,

Tel.: 06221 3418-0, entgegen.

Heidelberg- Handschuhsheim: Unfallflucht nach Verkehrsunfall – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg- Handschuhsheim – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

beschädigte am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr vermutlich

im Vorbeifahren einen in der Straße Zum Steinberg in Höhe des Anwesens Nr. 41 am

Fahrbahnrand geparkten Audi A3 und setzte im Anschluss seine Fahrt in unbekannte

Richtung fort ohne den Unfall zu melden. An dem Audi war ein Sachschaden in Höhe

von ca. 1500 Euro entstanden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem

unbekannten Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben kann, melden sich

bitte beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700.

Heidelberg – Mit 1,88 Promille mit dem Auto unterwegs

Heidelberg – Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte der 22-jährige

Fahrer eines BMW, der am frühen Sonntagmorgen gegen 04.15 Uhr durch Beamte des

Polizeireviers Heidelberg-Mitte am Neckarmünzplatz einer Kontrolle unterzogen

wurde. Nachdem die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnahmen,

führte ein freiwilliger Atemalkoholtest zu einem Wert von 1,88 Promille. Nach

erfolgter Blutprobe wurde der Führerschein einbehalten und der Fahrer sieht nun

einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Heidelberg/Kirchheim – Brand eines Rollers – Zeugenaufruf

Heidelberg/Kirchheim – Am 23.01.2021 wurden Polizei und Feuerwehr gegen

21.30 Uhr zu einem Brand im Margot-Becke-Ring in der Nähe der neuen

Großsporthalle alarmiert. Vor Ort konnte ein an einem Zaun abgestellter

brennender Roller festgestellt werden, der im weiteren Verlauf völlig

ausbrannte. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die

Brandursache ist bislang unklar. Am Roller war kein Kennzeichen angebracht. Der

Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise

nimmt die Polizei unter 0621 174-4444 entgegen.

Heidelberg-Bergheim: Sachbeschädigung an Fahrzeug – 23-Jähriger leistet Widerstand bei Festnahme

Heidelberg-Bergheim – Ein Zeuge beobachtete am Freitagabend gegen 23.00

Uhr in der Römerstraße einen randalierenden Mann, der ein Motorrad umgeworfen

hatte und verständigte die Polizei. Die Polizeibeamten nahmen den

augenscheinlich alkoholisierten Mann vorläufig fest. Gegen seine Verbringung zum

Polizeirevier Heidelberg-Mitte leistete er erheblichen Widerstand. Mehrfach

versuchte er, einen Beamten zu beißen. In den Revierräumen beleidigte er weitere

Polizeibeamten, trat nach ihnen und biss einen durch den Handschuh hindurch in

die Hand. Außerdem beschädigte der aggressive Mann das Glas eines Türspions,

leicht verletzt

Heidelberg – Zum Glück nur leichtere Verletzungen zog sich eine 57-jährige

Radfahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 10.50 Uhr an der Einmündung

Bergheimer Straße/Römerstraße zu. Die Radfahrerin war stadtauswärts auf der

Bergheimer Straße unterwegs und war nach links in die Römerstraße abgebogen,

wobei sie wegen Gegenverkehr anhalten musste. Beim Anfahren fuhr ihr eine

58-jährige Fahrerin eines Mercedes von hinten auf. Durch die Kollision stürzte

die Radlerin zu Boden. Sie wurde durch Rettungssanitäter ärztlich versorgt.

Durch den Unfall war der Schienenverkehr kurzfristig beeinträchtigt.

ürspions,

indem er mit einem Fingerring, der ihm nicht abgenommen werden konnte, dagegen

schlug. Ein Atemalkoholtest verweigerte der 32-Jährige. Daraufhin wurde durch

einen Arzt eine Blutprobe erhoben. Bei der Durchführung dieser Maßnahme spuckte

er einem Polizeibeamten ins Gesicht und verpasste ihm eine „Kopfnuss“. Hierbei

wurde dieser an der Stirn und im Bereich des Jochbeins verletzt und musste

notärztlich versorgt werden. Seinen Dienst konnte er anschließend nicht mehr

verrichten. Ein weiterer Kollege wurde leicht an der Hand verletzt. Nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige wieder entlassen.

Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf einen

Polizeibeamten.

Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Online-Schooling durch Cyberangriff gestört – Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim ermittelt

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis – Nach einer mutmaßlichen Cyberattacke am

Freitagvormittag während eines Online-Unterrichts hat die

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen gegen die bislang

unbekannten Täter aufgenommen.

Diesen gelang es neben Musikvideos mehrere Dateien mit mutmaßlich

pornographischen und rechtsradikalen Inhalten in den Online-Unterricht einer

sechsten Klasse einzuspielen.

Mit Bekanntwerden des vermeintlichen Cyberangriffs informierte die Schulleitung

das Polizeipräsidium Mannheim. Die Experten für die Sicherung digitaler Spuren

und IT-Beweissicherung haben die Ermittlungen aufgenommen. Neben den Beamten der

Cybercrime – Inspektion werden auch Spezialisten des Staatsschutzes eingesetzt.

In Zusammenarbeit mit der betroffenen Schule wird das Ereignis durch die

besonders geschulten Beamten der Prävention gemeinsam mit den Schülern

aufgearbeitet.

