Landesweiter Kontrolltag am 28.01.2021 zur Einhaltung der Corona-Regeln

Mainz – Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie findet am 28.01.2021 ein

landesweiter Kontrolltag zur verstärkten Überwachung der derzeit gültigen

Corona-Regeln statt.

Die Polizei unterstützt die originär zuständigen kommunalen Vollzugsdienste

bereits seit Beginn der Corona-Pandemie bei der Überwachung der Einhaltung der

Verbote und Beschränkungen im Rahmen der Vollzugs- oder Amtshilfe und in

Eilzuständigkeit.

Das Polizeipräsidium Mainz arbeitet eng mit den zustänigen Behörden zusammen und

wird ebenfalls an dem landesweiten Kontrolltag teilnehmen. Hierbei wird das

Polizeipräsidium Mainz personell von Beamtinnen und Beamten der

Bereitschaftspolizei unterstützt.

Die polizeilichen Kontrollen umfassen die Überwachung der allgemeinen

Corona-Regeln, wie zum Beispiel das Abstandsgebot und die Maskentragepflicht an

bestimmten Orten. Auch wird die neue Pflicht zum Tragen einer medizinischen

Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) u.a. in Geschäften und öffentlichen

Verkehrsmitteln Bestandteil der Kontrollen sein. Überwacht werden auch regionale

Vorschriften, wie z. B. die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, welche in

manchen Kommunen gelten. Daneben wird ein weiterer Schwerpunkt der polizeilichen

Kontrollmaßnahmen die Überwachung beliebter Ausflugsziele sein.

Der landesweite Kontrolltag soll nochmals die Wichtigkeit der Einhaltung der

beste-henden Regeln zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus rücken.

Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Regeln und helfen Sie mit, das

Infektionsge-schehen zu reduzieren.

Die vollumfänglichen Rechtsverordnungen finden Sie unter www.corona.rlp.de oder

bei der für Ihren Wohnort zuständigen Verwaltung.

Trickdiebstahl – Falscher Heizungsprüfer

Mainz-Hartenberg/Münchfeld – 22.01.2021, 14:00 Uhr

Am Freitag kam es gegen 14:00 Uhr in der Rektor-Forestier-Straße zu einem

Trickdiebstahl. Der bislang unbekannte Täter klopfte an der Haustür der

97-Jährigen, gab sich als Heizungsprüfer aus und betrat unaufgefordert die

Wohnung. Nachdem der Betrüger die Wohnung der Geschädigten wieder verlassen

hatte, fehlte Bargeld in dreistelliger Höhe.

Der unbekannte Dieb kann wie folgt beschrieben werden: männlich, groß, schmale

Statur, circa 40 Jahre alt, braun bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.

Brand eines Tanklastzuges auf der BAB61

Gau-Bickelheim – Am Freitag, dem 22.01.2021, gegen 20:19 Uhr, kam es zu

einem Brand eines Sattelzuges auf der BAB61. Der mit Lysin, einem medizinischen

Zusatzstoff, beladene italienische Tanklastzug stand bereits seit den

Mittagsstunden auf Grund eines technischen Defektes an einer Achse des

Aufliegers auf dem Standstreifen in Höhe der Anschlussstelle Stromberg in

Fahrtrichtung Ludwigshafen. Noch bevor der zur Behebung des Schadens

hinzugezogene Lkw-Service eintraf, fing der Auflieger Feuer. Der Fahrer blieb

unverletzt und konnte noch die Zugmaschine abkoppeln, umso ein Übergreifen der

Flammen auf das Zugfahrzeug zu verhindern.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen für mehrere

Stunden gesperrt werden, was aber nur einer geringen Beeinträchtigung des

Verkehrs führte. Da es sich bei der Ladung nicht um einen Gefahrgutstoff

handelte, konnte der Tanker zeitnahe durch eine Fachfirma leergepumpt und

anschließend abgeschleppt werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, da

es zu keinem Austritt der Ladung in Folge des Brandes kam.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand war der technische Defekt an der Achse, ein

Radlagerschaden, Ausgangspunkt des Brandes. Auf Grund der Hitzeentwicklung in

der Achse fing ein Reifen Feuer, welches dann auf den Auflieger übergriff.

Verkehrsunfall mit 1,29 Promille aber dafür ohne Fahrerlaubnis

Gau-Bickelheim – Der 52jährige Unfallverursacher hatte zwar, wie ein

später im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest ergab, 1,29

Promille aber keine Fahrerlaubnis, als er am Freitag, dem 22.01.2021, gegen

20:19 Uhr, die BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz befuhr. Kurz vor der

Anschlussstelle Stromberg verlor der Alleininsasse die Kontrolle über seinen Pkw

und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Kollision mit der Schutzplanke

schleuderte das Fahrzeug in Richtung des linken Fahrstreifens, wo es mit einem

Pkw zusammenstieß und letztlich an der rechten Schutzplanke zum Stehen kam. Noch

während die beiden 28- und 31jährigen Insassen des zweiten Pkw ihr Fahrzeug

verließen, flüchtete der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug in Richtung

Stromberg bis die Fahrt in einem Graben in Waldalgesheim endete. Dort konnte die

Person gestellt und auf die Polizeidienststelle verbracht werden, wo ihm eine

Blutprobe entnommen wurde.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es blieb bei Schäden an den beiden

Fahrzeugen und der Schutzbeplankung, die insgesamt mit etwa 15000 Euro zu

beziffern sein dürften. Für die Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen

kurzzeitig gesperrt werden, so dass der Verkehr nur gering beeinträchtigt war.

Mainz-Mombach – Verkehrsunfall mit Personenschaden 21.01.2021, 10:24 Uhr

Mainz-Mombach – Am Donnerstagmorgen kam es in der Rheinallee stadteinwärts

gegen 10:24 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der

28-jährige LKW-Fahrer wechselte den Fahrstreifen und übersah dabei das auf der

Nebenspur fahrende Auto. Durch die Kollision drehte sich der PKW und kam

anschließend im Grünstreifen zum Stehen. Der 33-jährige Fahrer sowie sein

26-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt.

Im Ärger über den Verkehrsunfall kam es an der Unfallstelle durch die beiden

Geschädigten zu Beleidigungen und zur Bedrohung gegenüber dem LKW-Fahrer. Neben

der Verkehrsunfallaufnahme, leitete die Polizei demnach Strafanzeigen gegen den

Autofahrer und seinen Beifahrer ein.

Zudem kam es während der Unfallaufnahme durch eine vorbeifahrende

Verkehrsteilnehmerin zu einer weiteren strafbaren Handlung. Die Fahrerin filmte

mit ihrem Smartphone im Vorbeifahren augenscheinlich die Unfallstelle sowie die

Behandlung der Verletzten. Gegen die Gafferin wird nun ebenfalls ermittelt.

Vollsperrung der BAB61 nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gau-Bickelheim – Am Donnerstag, dem 21.01.2021, gegen 18:33 Uhr, kam es

auf der BAB61 Fahrtrichtung Koblenz kurz nach der Anschlussstelle Bad Kreuznach

zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach bisherigem Sachstand kollidierten zwei Pkw auf dem linken Fahrstreifen. Die

Unfallursache konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Der 26jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die 36jährige Fahrerin des zweiten

beteiligten Fahrzeugs sowie die beiden Mitinsassen, darunter ein 14jähriger

Junge, wurden leicht verletzt und nach der medizinischen Erstversorgung in ein

Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren in Folge der Kollision erheblich

beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Neben der Feuerwehr und drei Rettungswagen

war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Für die medizinische Versorgung sowie die

Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Koblenz für ca. eine Stunde voll

gesperrt.

Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bittet Zeugen, die Angaben zum

Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 06701-919-0 zu melden.

Im Rückstau kam es bei der Bildung der Rettungsgasse zu einem weiteren

Verkehrsunfall. Bei diesem blieb es aber bei einem leichten Blechschaden.

Körperverletzung – Nach Streit zugeschlagen

Bingen

Am Sonntagabend, 24.01.2021 gegen 18:45 Uhr gerieten zwei Männer in der Wohnung des Opfers in der Binger Innenstadt in Streit. Zuvor trank man reichlich Alkohol. Die Beamten trafen vor Ort nur noch auf das Opfer, ein 31-jähriger Bewohner des Hauses. Dieser hatte massive Verletzungen im Gesicht und an den Armen erlitten. Der Täter, 41 Jahre alt, der im gleichen Haus wohnen soll, konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Identität steht jedoch fest. Wie es genau zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, ist noch nicht geklärt. Der 31-jährige wurde in ein Krankenhaus

Verzicht auf Fahrschule: Ehemann gibt seiner Ehefrau Fahrstunden

Guntersblum

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstag, den 23.01.2021 gegen 19.15 Uhr einen sehr unsicher fahrenden VW Polo auf der L437 bei Uelversheim. Das Fahrzeug sei mit ca. 15km/h in Schlangenlinien gefahren und ist dabei mehrfach gegen den Bordstein gestoßen. Die gefahrene Höchstgeschwindigkeit von Uelversheim in Richtung Gunterblum lag bei 30 km/h.

Durch die Polizei konnte das Fahrzeug im Kellerweg in Guntersblum angehalten und kontrolliert werden. Zuvor konnte jedoch beobachtet werden, dass Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten.

Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der 35 jährige Ehemann seiner 29 Jahre alten Ehefrau Fahrunterricht erteilte. Der Ehemann hat eine Fahrerlaubnis , seine jedoch Ehefrau nicht.

Gegen das Ehepaar aus der VG Rhein-Selz wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Bingen

Über das Wochenende musste die Polizei Bingen und das Ordnungsamt gleich mehrere Male feststellen, dass es zu Verstößen gegen die aktuell gültige Corona-Verordnung gekommen war. So wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Gruppe von 5 Personen in der Binger Innenstadt kontrolliert, die weder den Abstand noch eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Am Samstagmittag meldete ein Passant eine größere Personengruppe, darunter mehrere Erwachsene und Kinder, die auf dem Sportgelände in Bingen-Büdesheim Fußball spielten. Um sich der Kontrolle zu entziehen, flüchteten alle Beteiligte beim Eintreffen der Ordnungskräfte. Außerdem musste die Polizei am Samstagabend bei einer Zusammenkunft aus mehreren Hausständen im Rahmen einer Ruhestörung tätig werden. Ein Betroffener verweigerte zunächst während der Maßnahmen die Angaben zu seiner Identität, zeigte sich völlig uneinsichtig und unkooperativ. Alle Verantwortliche erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Sie müssen mit einem Bußgeld rechnen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bingen

Bingen, 21.01., Alfred-Nobel-Straße, 16:55 Uhr. Ein Zeuge meldete einen amtsbekannten 52-Jährigen, der, ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, mit einem auffälligen Ford Mustang davongefahren sei. Bei einer Verkehrskontrolle wurde der 45-Jährige Halter und gleichzeitige Fahrer angehalten. Er gab an, das Fahrzeug eine Stunde lang seinem Kollegen geliehen zu haben. Dass dieser keinen Führerschein besitze, sei ihm nicht bekannt gewesen. Der beschuldigte Fahrer wurde mit Frau und 10-jähriger Tochter in seiner Wohnung angetroffen, in welcher es stark nach Marihuana roch. Es konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden. Da der Fahrer das Fahrzeug unter Drogeneinfluss führte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn, seine Frau und den Fahrzeughalter eingeleitet.