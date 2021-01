Worms – Straßenglätte: PKW bleibt auf dem Dach liegen

Worms (ots) – Am heutigen Morgen, kurz vor acht Uhr kommt eine 47 jährige

Autofahrerin auf der Kreisstraße K9 ohne fremde Beteiligung von der Fahrbahn ab

und überschlägt sich mit ihrem Fahrzeug. Auf der Fahrt von Pfeddersheim nach

Pfiffligheim gerät sie mit ihrem PKW auf vereister Straße infolge nicht

angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, rutscht in den Graben und bleibt auf

dem Dach liegen. Ein Ersthelfer befreit die Frau aus ihre Fahrzeug. Mit offenbar

leichten Verletzungen kommt sie zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der PKW ist

Totalschaden, ca. 4000 Euro.

Worms – Nackt vor Polizei geflüchtet – Drogen sichergestellt

Worms (ots) – Am gestrigen Abend, gegen halb acht ist eine Fußstreife der

Polizei in der Fußgängerzone auf eine Person aufmerksam geworden, die sich nackt

auf dem Ludwigsplatz aufhielt und lautstark herumschrie. Nach Erblicken der

Polizeibeamten flüchtete der Mann und versteckte sich im Treppenhaus eines

Mehrfamilienhauses in der Fußgängerzone, wo er schließlich angetroffen werden

konnte. Dabei zeigte er sich aggressiv und drohte den Beamten. Wie bekannt

wurde, hatte er zuvor auch in seiner Wohnung randaliert. Bevor der 41-jährige

Wormser wegen eigen- und fremdgefährdenden Verhaltens in ein Krankenhaus

gebracht werden konnte, wurde die nahegelegene Wohnung aufgesucht, um seine

Bekleidung zu holen. In der Wohnung lag offen Betäubungsmittel (augenscheinlich

Marihuana- und Cannabisprodukte) herum, welches sichergestellt wurde. Ein

Ermittlungsverfahren ist eingeleitet. Zum Hintergrund seines Handelns machte der

Wormser keine Angaben.

Osthofen – Räuber erbeuten Geldbörse

Worms (ots) – Ein 36-jähriger Mainzer wartete am Samstag, den 23.01.2021 gegen

19:30 Uhr am Bahnhof in Osthofen auf den Zug. Vier ihm unbekannte männliche

Personen sprachen ihn an, ob er ein Ticket brauche. Der Mainzer nahm daraufhin

seinen Geldbeutel in die Hand um vorzuzeigen, dass er bereits ein Ticket hat.

Ein Täter ergriff daraufhin den Geldbeutel, während zeitgleich ein weiterer

Täter den Geschädigten schubste. Ein Dritter schlug ihm mit der Faust ins

Gesicht. Anschließend flüchteten die vier Personen getrennt, zwei durch die

Unterführung, die anderen beiden in entgegengesetzte Richtung.

Täterbeschreibung: Alle vier Täter waren ca. 20 Jahre alt und etwa 172 cm groß.

Täter 1: Schlank, arabischer Phänotyp, schwarze Stoffmaske, goldene Uhr, drei

Ringe an der Hand, dunkle Northface-Jacke, schwarze Adidas-Schuhe – Täter 2:

Schlank, arabischer Phänotyp, Militärjacke mit Tarnmuster, blauer

Adidas-Rucksack – Täter 3: Schlank, mitteleuropäischer Phänotyp, weißer Pullover

mit Kapuze und schwarzroten Buchstaben auf der Brust – Täter 4: Dick,

afrikanischer Phänotyp, Glatze, großer Mund und große Nase, silberne Jacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Eich – Vater ohne Führererschein mit Alkohol und Drogen am Steuer

Worms (ots) – Wegen Trunkenheit ist gestern ein 39-jähriger Mann in Eich aus dem

Verkehr gezogen worden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der

Fahrzeugführer um 13 Uhr in der Osthofener Straße gestoppt. Sein 8-jähriger Sohn

saß auf dem Beifahrersitz. Da die Beamten beim Fahrer eine Alkoholfahne

feststellten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Das Messgerät zeigte 1,68

Promille, weswegen die Weiterfahrt unterbunden wurde. Zudem ergaben sich

Anhaltspunkte für zurückliegenden Drogenkonsum. Einen Führerschein konnte der

Mann nicht vorzeigen, denn er war gar nicht im Besitz eines solchen. Der

Autoschlüssel wurde an die nüchterne Ehefrau übergeben, während der nunmehr

Beschuldigte die Polizeikräfte zum Zweck einer Blutprobenentnahme zur

Dienststelle begleiten musste. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eingeleitet.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und der Kriminalpolizei Worms

Worms (ots) – Einem Hinweis folgend, haben Ermittler der Kriminalpolizei Worms

am vergangenen Montag in Osthofen eine Personenkontrolle durchgeführt. Zwei

Personen sollen regelmäßig Postsendungen mit Betäubungsmittel erhalten und

hiermit Handel betrieben haben. Bei der Kontrolle führte die Tatverdächtige ein

Päckchen mit sich, in dem sich in 55 Einzelverpackungen insgesamt ca. 150 Gramm

einer Substanz befanden, die augenscheinlich dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz

(NpSG) unterliegt.

Weitere an das Duo adressierte Päckchen wurden wegen des Verdachts auf

verbotenen Inhalt sichergestellt. Über den Antrag der Postbeschlagnahme steht

noch die Entscheidung des Gerichts aus. Die Ermittlungen richten sich gegen eine

30-jährige Frau und einen 32-jährigen Mann aus Osthofen, die beide bereits

einschlägig polizeibekannt sind. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte

erstem Anschein nach zum Auffinden von weiteren Betäubungsmitteln, wie Amfetamin

und NpS. Darüber hinaus wurden zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Beide

Beschuldigten befinden sich auf freiem Fuß, die Ermittlungen dauern an.

Zur Erläuterung: Neue psychoaktive Stoffe (NpS) sollen einen harmlosen Eindruck

vermitteln, sind jedoch verboten. Als NpS werden Badesalze, Pulver,

Lufterfrischer, Tabletten oder Kapseln mit synthetischen Wirkstoffen sowie

Kräutermischungen, denen synthetische Wirkstoffe beigesetzt sind, bezeichnet.

Vor Inkrafttreten des NpS-Gesetzes Ende des Jahres 2016 waren NpS überwiegend

legal zu erwerben, weshalb sie auch verharmlosend als „Legal Highs“ bezeichnet

wurden.

Das Gesundheitsrisiko ist jedoch unkalkulierbar. Es kann beispielsweise zu

Übelkeit und Erbrechen, Wahnvorstellungen oder auch zu Kreislaufzusammenbrüchen

und Atemausfällen kommen. Auf den Verpackungen werden Inhaltsstoffe meistens

nicht oder falsch angegeben. Neben NpS sind darin auch andere Betäubungsmittel

enthalten. Zudem werden die Inhaltsstoffe eines Produkts im Laufe der Zeit immer

wieder verändert, so dass bei wiederholtem Konsum einer bestimmten Mischung

nicht mit der gleichen Wirkung zu rechnen ist. Mit der ständigen chemischen

Veränderung der Wirkstoffe gelang es Herstellern bisher, die Verbote des

Betäubungsmittelgesetzes zu umgehen. Das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz stellt

daher nun ganze Wirkstoffgruppen unter Strafe. Wer mit NpS handelt oder diese an

andere Personen abgibt, kann mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis

zu drei Jahren bestraft werden.