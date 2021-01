Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein Verletzter sowie ein Auto mit Totalschaden ist

die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagvormittag auf der L 500,

zwischen Trippstadt und Stelzenberg ereignete. Ein 35-jähriger Mann aus dem

Kreis Kaiserslautern befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße in Richtung

Stelzenberg. Vermutlich aufgrund winterglatter Fahrbahn verlor er in einer Kurve

die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit

der Beifahrerseite mit einem Baum. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst

versorgt und ins Krankenhaus gebracht. An seinem Wagen entstand ein Totalschaden

in vierstelliger Höhe. |elz

Landesweiter Kontrolltag am 28.01.2021 zur Einhaltung der Corona-Regeln

Kaiserslautern (ots) – Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie findet am

28.01.2021 ein landesweiter Kontrolltag zur verstärkten Überwachung der derzeit

gültigen Corona-Regeln statt.

Die Polizei unterstützt die originär zuständigen kommunalen Vollzugsdienste

bereits seit Beginn der Corona-Pandemie bei der Überwachung der Einhaltung der

Verbote und Beschränkungen im Rahmen der Vollzugs- oder Amtshilfe und in

Eilzuständigkeit.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wird ebenfalls an dem landesweiten Kontrolltag

teilnehmen. Hierbei wird das Präsidium personell von der Bereitschaftspolizei

unterstützt.

Die polizeilichen Kontrollen umfassen die Überwachung der allgemeinen

Corona-Regeln, wie zum Beispiel das Abstandsgebot und die Maskentragepflicht an

bestimmten Orten. Auch wird die neue Pflicht zum Tragen einer medizinischen

Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) u.a. in Geschäften und öffentlichen

Verkehrsmitteln Bestandteil der Kontrollen sein. Überwacht werden auch regionale

Vorschriften, wie z. B. die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, welche in

manchen Kommunen gelten. Daneben wird ein weiterer Schwerpunkt der polizeilichen

Kontrollmaßnahmen die Überwachung beliebter Ausflugsziele sein.

Der landesweite Kontrolltag soll nochmals die Wichtigkeit der Einhaltung der

bestehenden Regeln zum Schutz der Mitmenschen in den öffentlichen Fokus rücken.

Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Regeln und helfen Sie mit, das

Infektionsgeschehen zu reduzieren.

Die vollumfänglichen Rechtsverordnungen finden Sie unter www.corona.rlp.de oder

bei der für Ihren Wohnort zuständigen Verwaltung.

Parkendes Auto beschädigt und weggefahren

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht, weil ein

unbekannter Fahrzeugführer am Samstag in der Straße Im Reiserfeld ein parkendes

Auto beschädigte und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Irgendwann zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr krachte der Verantwortliche mit seinem

Fahrzeug gegen den Opel Astra. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens

3.000 Euro. Ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der

Unbekannte weg. Jetzt ermittelt die Polizei und hat ein Strafverfahren wegen

Unfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges

wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150

mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Jugendliche überfallen 13-Jährigen

Kaiserslautern (ots) – Vier Jugendliche im Alter von etwa 16 Jahren haben am

Freitagabend an einer Bushaltestelle in der Burgstraße einen 13-Jährigen

attackiert und versucht sein Handy und Bargeld zu rauben. Erst als sich eine

Freundin des 13-Jährigen einmischte, ließen die Täter von ihrem Opfer ab. Das

Kind erlitt leichte Verletzungen. Die unbekannten Täter rannten davon. Die

jungen Männer trugen alle eine Mütze sowie einen Mund-Nasenschutz und sind etwa

1,70 Meter groß. Zwei waren jeweils mit einer schwarzen Hose bekleidet, die

beiden anderen mit einer Jogginghose. Die Polizei ermittelt und bittet um

Hinweise: Wer hat den Überfall zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr im Bereich des

Rathauses beobachtet? Wer kann Hinweise zu den vier Jugendlichen geben? Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Zwei Frauen belästigt – Helfer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am

Samstagnachmittag in der Weilerbacher Straße.

Zwei Frauen wollten am Container ihr Altglas entsorgen, als sie von einem

27-jährigen Mann bedrängt wurden. Ein 29-jähriger Passant wurde darauf

aufmerksam und kam den Frauen zur Hilfe. Das couragierte Einschreiten des

Mannes, endete in einer Rangelei, bei der der 29-Jährige dem Helfer mit der

Faust auf die Nase schlug.

Beim Eintreffen der Streife versuchte der Schläger zu flüchten, konnte aber

eingeholt werden. Während der Personenkontrolle zeigte sich der Beschuldigte

wenig kooperativ. Er schlug um sich und beleidigte die Beamten fortwährend. Die

Beamten brachten ihn zu Boden um ihn fesseln zu können.

Während des Transports zur Polizeidienststelle und im Polizeigewahrsam

beleidigte der 27-Jährige die Einsatzkräfte erneut und versuchte sie zu

attackieren. Die Polizisten blieben unverletzt. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht

verbrachte er im Polizeigewahrsam. Der 27-Jährige blickt einem Strafverfahren

entgegen. |elz

Im Streit Bilderrahmen geworfen

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Bilderrahmen hat am Sonntag ein 53-Jähriger

eine Angehörige verletzt. Während eines Familienstreits warf der Mann den Rahmen

gegen eine Wand. Der Rahmen prallte ab und traf die Frau am Kopf. Mit einer

Platzwunde wurde sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den

53-Jährigen erwartet eine Strafanzeige. Er war alkoholisiert, weshalb ihm eine

Blutprobe entnommen wurde. |erf

Einige hundert Meter Ölspur

Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine große Öllache und eine lange

Ölspur waren am Sonntag in der Hauptstraße feststellbar. Der Verursacher selbst

meldete sich am Abend bei der Polizei. Sein Auto war defekt. Den Schaden merkte

er erst, als er bereits einige hundert Meter gefahren war. Dann ließ er den

Wagen stehen. Die Polizei beauftragte ein Unternehmen mit der Reinigung der

Straße. |erf

Defektes Auto zieht Ölspur nach sich

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Ölspur zog sich am Sonntag durch

die Talstraße. Sie endete auf einem Waldweg. Eine Polizeistreife traf dort die

Verursacherin an. Ihr Wagen hatte wegen eines Defekts das Öl verloren.

Zwischenzeitlich hatte die Frau dann auch die Einsatzzentrale der Polizei

informiert. Die Beamten veranlassten eine Reinigung der Straße. Weil auch der

Waldweg betroffen war, wurden vorsorglich die Feuerwehr und die zuständige

Wasserbehörde informiert. Das Auto der 59-Jährigen wurde abgeschleppt. |erf

Bundespolizei Kaiserslautern bringt Ausreißer zurück

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag, den 22. Januar 2021, gegen 22.30 Uhr brachte

eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach einen „jungen Ausreißer“

zurück zu seiner Pflegefamilie. Dieser wurde bereits vor sieben Tagen von seinen

Pflegeeltern als vermisst gemeldet und lebte in dieser Zeit vermutlich auf der

Straße. Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof Bingen war seine Reise dann zu Ende.

In Absprache mit den Pflegeeltern wurde der Jugendliche nach Hause gebracht.

Sachbeschädigung an Fahrzeug – Täter auf frischer Tat gestellt

Kaiserslautern (ots) – Mutwillig beschädigten zwei Männer ein Fahrzeug in der Spitalstraße.

Am späten Abend wurden die beiden Männer dabei beobachtet, wie sie

den Außenspiegel eines Autos abtraten. Die Beiden flüchteten zunächst

zu Fuß, jedoch blieb dieser Fluchtversuch erfolglos. Die zwei 18- und

19-Jährigen wurden in Tatortnähe von der hinzugerufenen

Polizeistreife angetroffen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren

wegen Sachbeschädigung eingeleitet. /pvd

Unbekannter gibt Fersengeld

Kaiserslautern (ots) – Zeugen haben am Donnerstagabend in der Barbarossastraße

einen mutmaßlichen Ladendieb verfolgt.

Der unbekannte Mann war in einem Supermarkt aufgefallen, als er an der Kasse von

einem Mitarbeiter angesprochen wurde, den Inhalt seines Rucksacks zu offenbaren.

Der Kassierer wollte überprüfen, ob der Kunde nichts unerlaubt eingesteckt

hatte. Ohne der Bitte nachzukommen, gab der Mann Fersengeld. Er rannte umgehend

zum Markt hinaus und über den Messeplatz. Ein Angestellter verfolgte den

Unbekannten, ein weiterer Zeuge schloss sich dem Kassierer an. Den mutmaßlichen

Dieb konnten die Zeugen nicht mehr einholen.

Der Mann sei schlank, habe eine graue Mütze und eine Mund-Nasenbedeckung sowie

eine dunkle Jacke und einen dunklen Rucksack getragen. Außerdem habe er eine

blaue Stofftasche bei sich gehabt, so die Zeugen. Ob er tatsächlich etwas

gestohlen hat, steht zurzeit nicht fest und wird noch überprüft. |erf

Fahrerflucht: Pkw auf ALDI-Parkplatz beschädigt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer

hat am Donnerstag auf dem ALDI-Parkplatz einen Pkw beschädigt und ist dann von

der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet

um Hinweise.

Irgendwann zwischen 8 Uhr und 8.45 Uhr hat der Unfallverursacher mit seinem

Wagen die Beifahrertür eines grauen Ford Focus touchiert. Das Auto parkte auf

dem Parkplatz, während die Fahrerin zum Einkauf war. Den entstandenen Schaden

schätzt die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu

kümmern fuhr der Verantwortliche weg. Die 49-jährige Fahrerin des Ford wandte

sich an die Polizei und erstattete Anzeige. Die Beamten ermitteln jetzt wegen

des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bitten um

Hinweise: Wem ist am Donnerstagmorgen Verdächtiges auf dem ALDI-Parkplatz

aufgefallen? Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Verursacher

geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Polizisten attackiert und beleidigt

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein 43-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag vier

Polizisten attackiert. Weil der betrunkene Mann einen Platzverweis nicht

befolgte, nahmen die Beamten den 43-Jährigen in Gewahrsam. Zuvor hatte er die

Wohnung seiner Lebensgefährtin aufgesucht und sich aggressiv und beleidigend

verhalten. Weil er das Anwesen nicht verlassen wollte, forderten ihn die Beamten

auf, zu gehen. Der 43-Jährige weigerte sich. Bei der Festnahme zur Durchsetzung

des Platzverweises griff er die Polizisten an. Erst als die Beamten den Einsatz

eines sogenannten Elektro-Schockers angedrohten, konnten sie den Mann

festnehmen. Während des Transports zur Polizeidienststelle und im

Polizeigewahrsam beleidigte der 43-Jährige die Einsatzkräfte und versuchte sie

erneut zu attackieren. Die Polizisten blieben unverletzt. Auf Anordnung der

Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Den Rest der Nacht

verbrachte er im Polizeigewahrsam. Der 43-Jährige blickt einem Strafverfahren

entgegen. |erf

Jugendliche bespuckt und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Weil sich drei Männer am Donnerstagabend in der

Fruchthallstraße trafen, in der Öffentlichkeit alkoholhaltige Getränke

konsumierten und laute Musik hörten, sprach eine junge Passantin die Gruppe an.

Die 16-Jährige wies die Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren auf ihr

Fehlverhalten hin und forderte sie auf, die Musik leiser zu drehen. Der

17-Jährige weigerte sich. Er beleidigte und bespuckte die junge Frau. Über

Notruf informierte die 16-Jährige die Polizei. Eine Streife rückte aus. Die

Männer erhielten von den Beamten einen Platzverweis erteilt. Außerdem wurden

Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuellen Corona-Regeln

eingeleitet. Zudem muss sich der 17-Jährige wegen der Spuckattacke verantworten.

Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Die Polizei

leitete ein Strafverfahren ein. |erf

In Zaun gekracht und weggefahren

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die

Polizei in der Hans-Geiger-Straße und sucht Zeugen. Gesucht werden Hinweise auf

den Verursacher, der zwischen Mittwoch, 20. Januar und Donnerstag, 21. Januar

einen Zaun und ein Verkehrsschild „umgemäht“ hat.

Einer Mitarbeiterin der anliegenden Firma fiel die Beschädigung am Morgen gegen

6 Uhr auf und meldete sie der Polizei. Sie erklärte, dass der Schaden am Vortag

gegen 17 Uhr noch nicht vorhanden war. Es konnten Fahrzeugteile und

Lackanhaftungen gefunden werden, die auf ein weißes Fahrzeug deuten. Das

Fahrzeug des Verursachers dürfte entsprechende Schäden aufweisen.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Zaun und das Schild beschädigte, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2

zu melden. |elz

Fußgänger angefahren – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizeiinspektion 2 sucht Zeugen eines Unfalls, der

sich am Donnerstagvormittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße ereignete. Hier

wurden gegen 11.15 Uhr an der Furt der Fußgängerampel ein Mann von einem Auto

angefahren.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Fußgänger den Überweg trotz

„rot“ anzeigender Ampel und lief gegen das ordnungsgemäß fahrende Fahrzeug. Der

46-jährige Mann wurde von diesem erfasst und zog sich Verletzungen zu. Er wurde

mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Hinweise zum Verlauf des Unfalls geben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine 52-Jährige ist im Internet auf

einen sogenannten Fake-Shop hereingefallen. Die Frau bestellte Autoteile im Wert

von knapp 60 Euro. Sie bezahlte mit ihrer Kreditkarte, allerdings blieb die

Lieferung der bestellten Ware bis heute aus. Stattdessen versuchten die Betrüger

mit den Daten der Kreditkarte 600 Euro vom Konto der 52-Jährigen abzubuchen.

Dies konnte vom Kreditinstitut verhindert werden. Jetzt ermittelt die Polizei

gegen den vermeintlichen Autoteileanbieter.

Die Polizei warnt: Zahlen Sie nicht per Vorkasse, also nicht per Überweisung,

Kreditkarte oder Zahlungsdiensten. Nutzen Sie sichere Zahlungswege,

beispielsweise den Kauf auf Rechnung.

Bevor Sie bei einem vermeintlichen Online-Schnäppchen zuschlagen, vergleichen

Sie die Preise! Ist das Angebot realistisch? Geben Sie den Namen des

Online-Shops in eine Suchmaschine ein und suchen Sie nach Erfahrungsberichten

anderer Käufer. Ein Blick auf die Seiten von Verbraucherzentralen kann auch

helfen, betrügerische Seiten zu erkennen. Haben Sie Zweifel: Finger weg! Kaufen

Sie das gewünschte Produkt am besten beim Händler Ihres Vertrauens.

Falls Sie Opfer von Betrügern geworden sind und bereits bezahlt haben, nehmen

Sie sofort Kontakt mit Ihrer Bank oder dem Zahlungsdienstleister auf.

Möglicherweise lässt sich der Geldtransfer noch stoppen. Sichern Sie alle

Belege, eMails und Rechnungen und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Bringen

Sie die Unterlagen mit zur Anzeigenaufnahme. Auch wenn die strafrechtliche

Verfolgung von Tätern schwierig ist, weil die Betrüger oft aus dem Ausland

agieren, sollten Sie sich nicht von einer Anzeige abbringen lassen. Nur so

können Löschungen von Fake-Shops konsequent vorangetrieben werden. |erf

Unfall: Abstand nicht eingehalten

Kaiserslautern (ots) – Ein Pappkarton und nicht ausreichender Sicherheitsabstand

haben am Donnerstag in Morlautern zu einem Unfall geführt. Weil der Wind

plötzlich einen großen Karton auf die Otterberger Straße wehte, bremste ein

26-jähriger seinen Wagen ab. Erst sei er langsamer gefahren, dann musste er

anhalten, so der Autofahrer. Eine 42-Jährige, die mit ihrem Auto hinter dem Mann

fuhr, erkannte die Situation nicht rechtzeitig. Mit ihrem Fahrzeug krachte sie

in das Heck des haltenden Wagens. Die Insassen blieben unverletzt. Der

Unfallschaden wird auf mindestens 5.500 Euro geschätzt. Die Polizei wirft der

Frau vor, den Abstand nicht ausreichend eingehalten zu haben. Sie wurde

verwarnt. Den Karton räumte die Beamten von der Fahrbahn. Er wurde entsorgt.

|erf