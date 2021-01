Verkehrsunfallfluchten

Hersfeld/Rotenburg

Bad Hersfeld – Am Freitagmorgen (22.01.), gegen 10 Uhr, parkte der 59-jährige Fahrer eines Daimler aus Bad Hersfeld auf einem Parkplatz in der Straße „An der Obergeis“. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte seinen Pkw und entfernte sich unerlaubt. Bei dem Verursacher soll es sich um einen Lkw einer Drogeriekette handeln. Fahrer war eine männliche Person, Näheres ist nicht bekannt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Philippsthal – Am Donnerstag (21.01.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die B 62 aus Richtung Friedewald in Richtung Unterneurode. Kurz vor der Ortschaft kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über die Grünfläche weiter. Er fuhr frontal gegen ein Werbeschild und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. An der Unfallstelle wurden gelbe Fahrzeugteile sichergestellt. Hinweise bitte an die Polizestation Bad Hersfeld, Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Vogelsbergkreis

Alsfeld – Am Mittwoch (20.01.), zwischen 9 Uhr und 16:30 Uhr, brachen Unbekannte in der Schwabenröder Straße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Täter verschafften sich über eine Kellertür Zutritt zum Gebäude und hebelten die Tür einer Wohnung auf. Sie stahlen elektronische Geräte sowie verschiedene Haushaltswaren im Wert von circa 1.000 Euro und hinterließen 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Warnung vor aktueller Betrugsmasche im Landkreis Hersfeld – Rotenburg

Hersfeld – Rotenburg

Warnmeldung!

Polizei warnt vor Anrufen von Betrügern: Aktuell Anrufe durch falsche Mitarbeiter von Microsoft im Landkreis Hersfeld – Rotenburg

Hersfeld / Rotenburg – Aktuell versuchen Unbekannte, in betrügerischer Art und Weise an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Sie meldeten sich am Telefon als Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen von Microsoft und geben zum Beispiel an, dass der heimische Computer von Viren verseucht sei. Durch eine Fernwartung könnte das Problem schnell gelöst werden. Mit der Zustimmung einer solchen Wartung schaffen es die Täter, sich auf dem Rechner einzuloggen und gelangen so an sensible Daten der Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die unbekannten Betrüger jedoch keinen Erfolg mit ihrer Masche. Bleiben Sie daher bitte weiterhin wachsam und informieren Sie auch Ihre Familienmitglieder.

Ihre Polizei rät:

Gehen Sie nicht auf solche Anrufe ein. Die Firma Microsoft führt solche Anrufe nicht durch

solche Anrufe nicht durch

Öffnen Sie keine Internetseiten und installieren Sie keine Software (z. B. Fernwartungssoftware), die Ihnen Anrufer mitteilen

Software (z. B. Fernwartungssoftware), die Ihnen Anrufer mitteilen

Geben Sie keine persönlichen Daten sowie Zahlungsdaten bekannt

Löschen Sie keine Dateien (z. B. Virenschutzprogramm) von Ihrem

Computer, wenn Ihnen dieses durch den Anrufer vorgegeben wird

Erhalten Sie so einen Anruf, dann legen Sie bitte sofort auf und informieren Sie die Polizei

informieren Sie die Polizei

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Transporter aufgebrochen

Tann – In der Nacht auf Samstag (23.01.) brachen Unbekannte im Buchenweg einen weißen Opel Movano auf. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und stahlen ein Feuerzeug und Bonbons. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autoreifen platt gestochen

Fulda – Am Donnerstagabend (21.01.), zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr, stachen Unbekannte in der Washingtonallee, Höhe Black-Horse-Straße, die Reifen mehrerer Autos platt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Räuberische Erpressung auf Getränkemarkt

Fulda – Am Freitagabend (22.01.), gegen 20:20 Uhr, kam es vor einem Getränkemarkt in der Heidelsteinstraße zu einer räuberischen Erpressung. Ein unbekannter männlicher Täter schlug einen Mitarbeiter des Marktes nieder und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Geschädigte ihm eine Geldbörse ausgehändigt hatte, rannte der Täter in Richtung Künzeller Straße auf der Heidelsteinstraße davon. Das Opfer wurde durch den Angriff am Kopf verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Die Kapuze soll er über den Kopf gezogen haben. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Fahrzeuge in Parkhaus aufgebrochen

Fulda – In der Nacht auf Freitag (22.01.) brachen Unbekannte in einem Parkhaus im Zieherser Weg drei Fahrzeuge auf. Die Täter schlugen jeweils eine Scheibe ein und durchsuchten die Innenräume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Wer auffällige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Autokennzeichen gestohlen

Bad Salzschlirf – Unbekannte stahlen am Freitagmittag (22.01.), zwischen 13 Uhr und 19:45 Uhr, beide Kennzeichen FD-KJ 345 von einem Pkw, der auf dem Parkplatz einer Firma in der Lorenz-Weber-Straße abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Trickbetrüger ergaunern mehrere tausend Euro mit der Masche „Falsche Polizeibeamte“

Fulda – „Falschen Polizeibeamten“ gelang es am Freitag (22.01.) bei einer 69-jährigen Frau aus Fulda Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro zu erbeuten.

Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und behauptete, man hätte soeben zwei Personen einer Diebesbande festgenommen. Diese hätten angeblich einen Zettel bei sich gehabt, auf welchem auch der Name der lebensälteren Frau notiert gewesen sein soll. Zu der Tätergruppe würden auch Bankmitarbeiter gehören. Durch diesen Umstand wären auch schon Konten von anderen Geschädigten geplündert worden. Sie sollte ihr Barvermögen aus Sicherheitsgründen doch besser abheben. Dies tat die Geschädigte und nahm das Geld mit nach Hause. Beim nächsten Telefonat teilte man ihr mit, dass bei den anderen Geschädigten durch die Bediensteten der Bank Falschgeld ausgezahlt worden sein soll. Jetzt würde ein Polizeibeamter vorbeikommen und das Geld an sich nehmen, um es zu überprüfen. Sie legte das Geld vor ihre Haustür, wo es in der Folge abgeholt wurde.

Ihre Polizei rät: Seien Sie misstrauisch gegenüber Unbekannten, vor allem am Telefon und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Die Polizei ruft niemals an, um Sie dazu zu bewegen, Geld abzuholen und den Beamten zu übergeben. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. Verständigen Sie im Zweifel immer die Polizei über den Notruf 110!

Wichtig: Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion oder Wahlwiederholungstaste, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen können. Legen Sie bewusst auf und wählen Sie selbst die 110 oder die Rufnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Weitere Infos / Verhaltenshinweise finden Sie auch unter: www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Hotel

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Freitag (22.01.) hatten es Unbekannte auf ein Hotel in der Homberger Straße abgesehen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die angrenzenden Räume, welche sie durchsuchten und Sachschaden anrichteten. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen die Täter einen niedrigen Bargeldbetrag.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hofbieber

Insgesamt 23.000 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag, dem 24.01.2021, 10:16 Uhr.

Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hofbieber kam auf der Landessstraße 3258 zwischen Hofbieber und Nüsttal-Morles auf schneebedeckter Fahrbahn aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er zunächst gegen die Leitplanke. Eine aus Richtung Morles entgegenkommende 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Nüsttal konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Pkw des Hofbieberers. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 23.000 Euro. Für die Bergung des Fahrzeuges war die Fahrbahn ca. 1 Stunde voll gesperrt.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schenklengsfeld

Am 24.01.2021, gegen 05.00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Mann aus Schenklengsfeld die K 13 aus Motzfeld kommend in Richtung Schenklengsfeld. In einer Linkskurve geriet der Mann ins Schleudern, fuhr dann auf der rechten Fahrbahnseite durch einen Graben und kam dann ca. 50 Meter weiter auf einem Feld-/Wiesengrundstück zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2300,- Euro. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch einen RTW ins Klinikum Bad Hersfeld zur med. Versorgung gebracht. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall

Alheim

Am 23.01.2021 um 12:56 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße zwischen Metzebach und Obergude ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und einem Gesamtsachschaden von ca. 16.000 Euro. Ein 20-jähriger Mann aus dem Altkreis Rotenburg war mit einem Ackerschlepper und einem mit Baumaterial beladenen Anhänger in Richtung Obergude unterwegs. Auf der nassen Fahrbahn kam er in einer Rechtskurve mit Gefälle ins Schleudern und verlor die Kontrolle über das landwirtschaftliche Gespann. Dieses geriet über die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen die Leitplanke. In der weiteren Folge überschlug sich die Zugmaschine, stürzte etwa zehn Meter schräg abwärts in den Straßengraben und blieb seitlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer sowie eine mit in der Fahrerkabine befindliche 19-jährige Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die Straße war während der laufenden Bergungsmaßnahmen voll gesperrt; auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr gebunden. Unfallursächlich ist nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ein technischer Defekt an der Bremsanlage des Anhängers.

Neuenstein – Wildunfall

Am Samstag, den 23.01.2021 um 11.15 Uhr befuhr ein 18-jähriger rumänischer Sprinterfahrer die Landesstraße von Hainrode kommend in Richtung Neuenstein. Am Ortsausgang von Hainrode überquerten zwei Wildschweine die Fahrbahn, wobei er den Zusammenstoß mit einem Tier nicht verhindern konnte. Das Tier verendete. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Bad Hersfeld – Verkehrsunfallflucht Am frühen Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr fuhr vermutlich ein Lkw in der Homberger Straße 150 gegen ein Hausdach und beschädigte Ziegeln und Dachrinne. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Aufgrund der Höhe könnte es sich um einen Lkw handeln. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 entgegen.