Lambrecht: Innenminister Lewentz überreicht Förderbescheid für Stadtsanierung

Lambrecht – Am Montag, 25. Januar 2021, überreichte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz den Förderbescheid des Landes RLP zum Ausbau des Sanierungsgebiets II der Stadt Lambrecht im Lambrechter Rathaus.

Im Bereich der ehemaligen Klosterkirche wird ein Teil der Parkplätze entfallen. Der Blick vom Rathaus zur Kirche soll frei sein. Deshalb soll zeitnah das mittlerweile leerstehende Haus in der Gerberstraße abgerissen werden.

Das Projekt wurde im Jahr 2006/2007 vom damaligen Bürgermeister Michael Stöhr auf den Weg gebracht. Der Stadtrat hat im Jahr 2014 beschlossen, das Projekt „Sanierungsgebiet II“ weiter voranzutreiben und Untersuchungen nach Baugesetzbuch einzuleiten. Die Ziele sind die städtebauliche Entwicklung des Gebietes, Verbesserung der Struktur sowie die Behebung baulicher Mängel.

Das Untersuchungsgebiet ist 6,3 Hektar groß und erstreckt sich zwischen Markt- und Wallonenstraße. Es wurde ein Architektenwettbewerb zur Gestaltung des Kirchenumfelds und der Wallonenstraße gestartet. Gewonnen hat den Wettbewerb die Firma ‚BBP Stadtplanung Landschaftsplanung‘ aus Kaiserslautern.

Noch nicht entschieden wurde über die Nutzung des Platzes in der Wallonenstraße gegenüber des Rathauses. Hier sei eine Bebauung mit Wohnungen und einer Tiefgarage oder ein Parkplatz möglich. Bei der bevorzugten Wohnungsvariante soll es einen unverbaubaren Blick vom Rathaus zur Kirche geben. Ebenso sollen Sitzmöglichkeiten geschaffen werden.

Zur Finanzierung der Umgestaltung der Straße rund um die Kirche werden Wiederkehrende Beiträge auf die Lambrechter Bürger zukommen, so Bürgermeister Karl-Günter Müller.

Aufwertung der Stadt

Durch die Stadtsanierung (Sanierungsgebiet II) werde die Stadt aufgewertet. In wenigen Jahren werde die Stadt dadurch ein anderes Stadtbild erhalten, so Minister Lewentz. Er brachte einen Förderbescheid in Höhe von 810.000 Euro mit, was einer Förderung von 75 % entspricht. Eine Aufstockung auf 80 % sei möglich, eine Zusage könne er allerdings nicht machen.