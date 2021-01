Arminius Runde 14 – Der Weg in die Freiheit beginnt

In der heutigen Sendung geht es um die Frage, was tun wir unseren Kindern an? Wie weit soll das noch gehen? Wir geben allen eine Absage, die uns in eine Diktatur führen wollen. Und am Ende freuen wir uns, dass viele Bauern sich auf den Weg nach Berlin machen. Was ihr tun könnt um diese deutliche Aktion zu unterstützen, sagen wir in der Sendung.

Arminius Runde auf LBRY

Arminius Runde Nr. 14

