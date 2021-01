Polizei Eschwege

Pkw-Brand greift auf Wohnhaus über – Hoher Sachschaden

Wanfried (ots) – Sachschaden in Höhe von mehr als 150.000 Euro entstand am frühen Samstagmorgen 23.01.2021 bei einem Brand im Wanfrieder Ortsteil Heldra. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten der Polizeistation in Eschwege berichten, geriet gegen 04:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache der geparkte Pkw einer 63-jährigen Frau aus Wanfried in Brand.

Als die 63-jährige von Knallgeräuschen, vermutlich ausgelöst durch platzende Reifen, geweckt und auf den Brand aufmerksam wurde, standen sowohl ihr Pkw als auch das Carport, unter dem der Pkw abgestellt war, im Vollbrand. Trotz sofortiger Alarmierung der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass das Feuer auch auf das seitens der 63-jährigen allein bewohnte Haus übergriff. Auch dieses wurde durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist unbewohnbar.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 63-jährige konnte sich unverletzt aus dem Haus retten und kommt vorerst bei Nachbarn unter.

Verdacht des Wuchers – Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

Eschwege (ots) – Wegen eines Vorfalls vom Freitagmorgen, wo ein Rentner in Bad Sooden-Allendorf

für Reinigungsarbeiten an Pflastersteinen 4.500 Euro bezahlen sollte, ermittelt jetzt die Polizei wegen Verdacht des Wuchers.

Von 08.30 Uhr bis 10.00 Uhr hatten zwei Männer und eine Frau, von einer offenbar in Bad Sooden-Allendorf ansässigen Firma, bei einem 74-jährigen Rentner Reinigungsarbeiten an einer Fläche mit Pflastersteinen ausgeführt. Die besagte Firma betreibt allem Anschein nach ein Gewerbe und bietet dabei u.a. Reinigungsarbeiten an Steinen und Pflasterbelägen an.

Die Beamten kamen gerade noch rechtzeitig hinzu, als der Rentner für die abgeschlossenen Arbeiten einen Bargeldbetrag von 4500 Euro an die Arbeiter aushändigen wollte, was durch die Beamten dann aber noch verhindert werden konnte. Da in dem Fall keine ordnungsgemäße Rechnungsstellung erfolgte und der Betrag von 4500 Euro für die Arbeitszeit von 1,5 Stunden deutlich zu hoch erschien, wurden die gesamten Personalien der Reinigungsarbeiter erhoben. Die Kriminalpolizei in Eschwege hat in dem Fall nun Ermittlungen gegen die Verantwortlichen der Firma wegen Verdacht des Wuchers aufgenommen.

Die Polizei warnt daher aus gegebener Veranlassung auch hinsichtlich unseriöser Handwerkerleistungen und gibt dazu die folgenden Tipps:

Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung/Haus/Grundstück, die sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind.

Lehnen Sie jegliche Angebote von Wanderarbeitern ab, die ihnen spontane Bauarbeiten auf ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) anbieten.

Tatsächlich sofort angefangene Arbeiten dienen nur als Täuschung und werden nicht beendet.

Derartige Arbeiten werden meistens unfachmännisch, fehlerhaft und unvollständig ausgeführt. Eine spätere Instandsetzung ist oftmals teurer und aufwändiger, als vorher.

Zahlen Sie niemals Geld im Voraus.

Werden Sie hellhörig, wenn der verlangte/ausgemachte Preis in keinerlei Verhältnis zu den durchgeführten Arbeiten und der aufgewendeten Zeit steht.

Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag mit ausgewiesener Mwst. geben und im Anschluss eine ordentliche Rechnung.

Ziehen Sie im Zweifel Vertrauenspersonen zu Rate und erstatten sie ggfs. Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen und Tipps erhalten sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Täterfestnahme nach Betrug – Gewinnversprechen

Eschwege (ots) – Am vergangenen Samstagabend 23.01.2021 gelang es den Polizeibeamten der Polizeidirektion Werra-Meißner zwei Betrüger festzunehmen, die versucht hatten ein älteres Ehepaar um die Ersparnisse zu bringen. Vorausgegangen waren mehrere Telefonate bei einem Ehepaar aus der Gemeinde Wehretal, die bereits am 18.01.21 begonnen hatten.

Bei dem ersten Anruf meldete sich eine “Frau Gold” die eine Überraschung in Form eines Geldgewinns von 3.900 Euro ankündigte. Im Verlauf des Gesprächs wurde der Gewinn auf 390.000 Euro korrigiert. Bei den weiteren Gesprächen in den darauffolgenden Tagen gelang es der Anruferin das Ehepaar dazu zu bewegen, dass diese Amazon-Geschenkkarten im Wert von 2.400 EUR erwarben und die dazugehörigen Codes übermittelten. Des Weiteren wurde von der Anruferin gefordert “das Konto leer zu räumen”, um den Gewinn auf das Konto überweisen zu können.

Aufmerksamer Bankmitarbeiter

In diesem Zusammenhang fiel einem Bankmitarbeiter auf, dass das Ehepaar einen höheren fünfstelligen Betrag von ihrem Konto abhob. Auf Nachfrage wurde ihm erklärt, dass dies im Zusammenhang mit einer Lotterie stehen würde, worauf der Bankmitarbeiter Verdacht schöpfte. Durch das zuständige Fachkommissariat der Kripo wurde Kontakt mit dem Ehepaar in dessen Wohnung aufgenommen. Noch während der Anzeigenaufnahme gingen wieder mehrere Anrufe ein, in denen mitgeteilt wurde, dass noch am selben Abend (22.01.21) ein angeblicher Notar mit dem Namen “Tobias Schmidt” vorbeikommen würde, um Formalitäten für die Überweisung des Gewinns zu besprechen. In diesem Zusammenhang solle das abgehobene Geld auch dem Notar übergeben werden.

In den frühen Abendstunden konnte dann ein Pkw mit Berliner Kennzeichen durch die Polizei festgestellt werden, der unweit der Wohnung des Ehepaares parkte. Während ein Mann sich zu der Wohnung begab, wartete der andere im Fahrzeug. Kurz darauf konnten beide Personen durch Beamte der operativen Einheit der Polizeidirektion Werra-Meißner festgenommen und den Gewahrsamszellen zugeführt werden.

Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen (21- und 23-Jahre alt; beide aus Berlin) nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Haftgründe am gestrigen Sonntag wieder entlassen.

Verkehrsunfälle

(ots) – Um 21:30 Uhr beabsichtigte Sonntagabend 24.01.2021 ein 63-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Klein-Lkw auf dem Parkplatz im der Stubenstraße in Witzenhausen einzuparken.

Dabei beschädigte er einen dort ordnungsgemäß geparkten VW Golf, wodurch geringer Sachschaden von ca. 200 EUR entstand.

(ots) – Um 15:30 Uhr beabsichtigte Sonntagnachmittag 24.01.2021 ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Kassel mit seinem Pkw das Gelände der Aral-Tankstelle in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau zu verlassen. Dabei übersah er den herannahenden Pkw (aus Richtung Eschwege), der von einem

49-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde der 26-Jährige sowie seine 21-Jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

Der Pkw des 26-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sachschaden: ca. 10.000 EUR.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen