Speyer-Hauptbahnhof (ots) – Am Sonntag 24.01.2021 gegen 19 Uhr wurde ein 16-jähriger Jugendlicher aus Frankenthal am Hauptbahnhof Speyer seines Mobiltelefons beraubt. Er hielt sich zur Tatzeit am Gleis 2 auf, als zwei unbekannte männliche Personen an ihn herantraten. Ein dunkelhäutiger Mann hielt den 16-jährigen Jugendlichen fest und trat ihm gegen das Bein, der andere Mann stand daneben.

Anschliessend stellte der Jugendliche das Fehlen seines Mobiltelefons fest. Der Mann der ihn zuvor getreten hatte, hielt bei der Flucht das Handy des 16-Jährigen in der Hand. Beim Versuch den verfolgten Tatverdächtigen festzuhalten, wurde der Jugendliche von diesem weggestoßen. Danach gelang den beiden Männern die Flucht in Richtung Busbahnhof. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei nach den beiden Tätern, konnten diese nicht mehr festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

Der Haupttäter hatte grünes Basecap und Bart, war ca. 20-30 Jahre und von dunklerem Hauttyp.

Er sprach französisch. Zu seinem Begleiter ist lediglich bekannt, dass er einen grünen Parka mit Fellbesatz trug.

Die Polizei sucht Zeugen, Angaben zu den beschriebenen Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.