Ludwigshafen: Hund beißt Herrchen den Daumen ab

Ludwigshafen-West (ots) – Am Samstag 23.01.2021 gerieten die Hunde von zwei Ludwigshafenern gegen 21 Uhr in Streit. Beim Versuch die beiden zu trennen, wurde einem 38-jährigen Hundehalter durch sein eigenes Tier der rechte Daumen abgebissen. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung auf Vereinsgelände

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Samstagmorgen 23.01.2021 konnten Verantwortliche des Sportvereins Pfingstweide feststellen, dass sich unbekannte Täter widerrechtlich Zugang zum Vereinsgelände verschafft hatten und in die Herrentoilette eingedrungen waren.

Hier verstopften sie die Waschbecken und Pissoirs und drehten die Wasserhähne auf. Da eine große Menge Wasser ausgelaufen war, wurde sowohl die Herrentoilette, als auch die darunterliegenden Räumlichkeiten stark beschädigt. Die Schadenshöhe konnte noch nicht näher beziffert werden. Der Tatzeitraum dürfte zwischen dem 16.01.2021 und dem 23.01.2021 liegen.

Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621/963-2222 in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Samstag 23.01.2021 gegen 14:30 Uhr Oggersheim ein 22-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte dieser den Polizeibeamten lediglich ein Lichtbild auf dem Handy von seinem Führerschein vor. Eine Abfrage ergab, dass eine aktuelle Fahrerlaubnissperre gegen den Fahrzeugführer besteht.

Weiterhin konnte in der Kontrolle auch deutlicher Marihuanageruch von dem Verkehrsteilnehmer ausgehend festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Weil er beim Einparken Bremse und Gas verwechselte, erfasste ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Ludwigshafen am Nachmittag des 23.01.2021 eine 40-jährige Frau sowie einen 40-jährigen Mann aus Ludwigshafen, welche vor einem Wettbüro im Hemshof standen, mit seinem Fahrzeug. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Zudem wurde das Gebäude des Wettbüros beschädigt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fährlässiger Körperverletzung eingeleitet. Sein Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 22.01.2021 im Zeitraum von 17:05 Uhr bis 17:10 Uhr, wurde an der Kreuzung Bahnhofstraße/Maxstraße in Ludwigshafen am Rhein ein Straßenschild durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Straßenschild dürfte vermutlich infolge eines missglückten Ausparkversuchs derart verbogen worden sein, sodass es anschließend in verkehrsbehindernder Weise in die Fahrbahn ragte.

Der Sachschaden wird auf ca. 2.500 EUR geschätzt. Eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum möglichen Unfallverursacher oder zum Unfallfahrzeug werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

Dieb festgenommen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – Am Samstag 23.01.2021 gegen 20:45 Uhr parkte ein 57-jähriger Mann sein Fahrzeug vor seinem Anwesen in der Ludwigshafener Gartenstadt. Anschließend verließ er sein Fahrzeug kurzzeitig, um Gegenstände in den angrenzenden Garten zu tragen. Den Pkw verschloss er hierzu jedoch nicht.

Als der 57-Jährige bereits schon nach wenigen Sekunden wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sich ein junger Mann auf dem Fahrersitz zu schaffen machte. Auf Ansprache ergriff der Täter umgehend die Flucht und erbeutete Alltagsgegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Einsatzkräfte konnten den jugendlichen Dieb letztlich im Ortsteil Maudach feststellen und festnehmen. Dieser muss sich nun wegen des Diebstahls strafrechtlich verantworten.