Mit Laserpointer Verkehrsteilnehmer auf A6 geblendet

Beindersheim (ots) – Vermutlich mit einem Laserpointer blendete ein bislang unbekannter Täter am Samstag 23.01.2021 gegen 07:50 Uhr einen Verkehrsteilnehmer, der zu diesem Zeitpunkt die A6 befuhr. Nach Angaben des Geschädigten hielt der Täter sich auf der Brücke der K5 zwischen Beindersheim und Frankenthal auf. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung. Dem Geschädigten zufolge führte der Täter ein Fahrrad mit sich, war dunkel gekleidet und trug eine Wollmütze.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Sachbeschädigung

Hochdorf-Assenheim (ots) – In der Nacht von Samstag 23.01. auf Sonntag 24.01.2021 gegen 01:00 Uhr, wurde in der Kantstraße in Hochdorf-Assenheim der Außenspiegel eines Pkw durch Jugendliche mutwillig beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl mit Waffe

Dudenhofen (ots)- Freitag 22.01.2021, 14:15 Uhr – Ein 25jähriger Mann entwendete in einem Supermarkt in Dudenhofen Ware im Gesamtwert von ca. 80 Euro und wurde hierbei ertappt.

Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde bei dem Beschuldigten ein zugriffsbereit mitgeführter Schlagring aufgefunden und sichergestellt. Den Beschuldigten erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Schifferstadt (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Donnerstagvormittag zwischen 09:40 und 10:30 Uhr in der Burgstraße eine Laserkontrolle durchgeführt. Sieben Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h haben sie festgestellt und geahndet. Der Höchstwert lag bei 48 km/h, was ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro nach sich zog.