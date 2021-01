Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.01.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis – beide Fahrzeugführer zudem unter Betäubungsmitteleinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagabend konnten im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. zwei Fahrzeugführer kontrolliert werden, bei denen sich im Verlauf der Verkehrskontrollen Hinweise auf Drogenkonsum ergaben. Bei einem 28-jährigen slowakischen Fahrzeugführer reagierte der Urintest positiv auf Cannabis, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun zusätzlich ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei einem 30-jährigen Fahrzeugführer aus Neustadt konnte mittels Urintest der Konsum von Kokain nachgewiesen werden. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen. Da zudem festgestellt wurde, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht auf das Fahrzeug zugelassen waren und der Fahrer ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurden weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neustadt: Treppenabgang mit Hofeinfahrt verwechselt – Fahrzeug fährt Treppe hinunter

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 23.01.2021 gegen 17:30 Uhr wollte eine Paketzustellerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am Speyerbach mit ihrem Lieferfahrzeug in die vermeintliche Hofeinfahrt einfahren und übersah hierbei, dass es sich um einen Treppenabgang handelte. Die Fahrerin fuhr daraufhin mit dem Lieferfahrzeug die drei Treppenstufen hinunter, hatte sich bei Eintreffen der Polizei jedoch bereits selbst wieder aus dieser misslichen Lage befreit. Am Lieferfahrzeug entstand kein Schaden, die Treppenstufen wurden durch den Verkehrsunfall hingegen teilweise beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 EUR.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):