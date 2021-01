Dannstadt: Unfallflucht, Verkehrsschild auf BAB 65 beschädigt, Zeugenaufruf

Dannstadt (ots) – Am 24.01.2021, gegen 04:03 Uhr, meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim. Dieser teilte mit, dass auf der A 65, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, an der Anschlussstelle Dannstadt, ein Schild umgefahren worden sei.

Die entsandte Polizeistreife konnte an der Abfahrt der Anschlussstelle Dannstadt, in der ersten Rechtskurve, einen umgefahrenen Schilderpfosten feststellen, an dem eine Leitplatte und ein nach rechts weisender Pfeil befestigt war. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden. Auf Grund der Beschädigungen vor Ort, ist davon auszugehen, dass das Unfallfahrtzeug ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Die Reifenspuren vor Ort deuten auf einen PKW hin.

Zeugen die sachdienstliche Hinweise geben können melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim Tel. 06237/9330; pastruchheim@polizei.rlp.de.