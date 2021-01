Einbruch in Wohnhaus

Weyher in der Pfalz (ots) – In der Zeit vom 20.01.2021, 19:00 Uhr auf den 21.01.2021, 13:00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam über die Kellertür in ein Einfamilienhaus in der Jakob-Ziegler-Straße in Weyher in der Pfalz ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jakob-Ziegler-Straße in Weyher in der Pfalz gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben entgegen.

Brennender Baum

Freimersheim (ots) – Über einen brennenden Baum wurde gestern Nachmittag (21.01.2021, 16.30 Uhr) die Polizei im Waldbereich des Sportplatzes in Kenntnis gesetzt. Unbekannten hatten diesen in Brand gesetzt, weshalb die Feuerwehr hinzugerufen wurde. Von den Feuerteufeln fehlt jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen. Bereits am 02. Dezember letzten Jahres wurde ein Baum in der Gemarkung “Am Rebenmeer” in Kirrweiler angezündet.

Gefährliches Überholmanöver

B10/Landau (ots) – Soeben wurde am Freitag 22.01.2021 gegen 19:30 Uhr der Polizeiinspektion Edenkoben ein riskantes Überholmanöver geschildert. Hiernach befuhr die Anzeigerin die B10 in Fahrtrichtung A65. Im Bereich Birkweiler sei sie dann von einem VW mit Gießener Kennzeichen trotz bestehendem Überholverbot überholt worden. Die Anzeigerin fuhr sodann hinter dem VW her.

Im Baustellenbereich bei Godramstein hätte der VW bei erlaubten 50 km/h abermals im Überholverbot überholt, dieses Mal 3 Fahrzeuge auf einmal. Ein entgegenkommender PKW, eventuell eine helle Mercedes E-Klasse, musste stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Die Fahndung nach dem PKW VW verlief negativ, jedoch ist das Kennzeichen des Verkehrsrowdys bekannt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung wurde eingeleitet.

Zeugen, insbesondere die Fahrer der überholten Fahrzeuge und des hellen Mercedes, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.